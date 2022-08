Netflix: Ετοίμασε τηλεοπτική σειρά για τη διάσωση των 12 αγοριών στο σπήλαιο Θαμ Λουάνγκ

Τα νεαρά μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας των Αγριογούρουνων και οι εμπειρίες τους στα όρια της ανθρώπινης αντοχής αποτελούν το επίκεντρο του "Διάσωση σε Σπηλιά της Ταϊλάνδης".

Η σειρά "Διάσωση σε Σπηλιά της Ταϊλάνδης" είναι μια ιστορία για την ελπίδα και το πείσμα του ανθρώπινου πνεύματος.

Η τεράστια διεθνής επιχείρηση διάσωσης στο Θαμ Λουάνγκ που καθήλωσε τον κόσμο.

Το 2018, 12 αγόρια από την ίδια ποδοσφαιρική ομάδα αποφάσισαν να περάσουν ένα απόγευμα με τον προπονητή τους, εξερευνώντας τα σπήλαια Θαμ Λουάνγκ στη βόρεια Ταϊλάνδη . Όταν όμως, η βροχή πλημμύρισε τις σπηλιές και εγκλώβισε μέσα όλη την ομάδα, η χαρούμενη απόδραση εξελίχθηκε σε μια τεράστια διεθνή αποστολή διάσωσης που ταρακούνησε τον κόσμο.Αυτή η απίθανη ιστορία θα παρουσιαστεί στη μίνι σειράμέσα από τη ματιά των αγοριών που βρέθηκαν στο επίκεντρο της διάσωσης. Το Netflix συνεργάστηκε με σκηνοθέτες από την Ταϊλάνδη και όλο τον κόσμο γι' αυτήν τη νέα σειρά, η οποία θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 22 Σεπτεμβρίου 2022.Γυρισμένη εξ ολοκλήρου στην Ταϊλάνδη, η σειρά παρουσιάζει αποκλειστικές πληροφορίες από τα νέα μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας Αγριογούρουνα και τις εμπειρίες τους που άγγιξαν τα όρια της ανθρώπινης αντοχής, καθώς και την εμπειρία των οικογενειών τους και της τεράστιας παγκόσμιας ομάδας που συμμετείχε στη διάσωση.Με δημιουργούς τους Μάικλ Ράσελ Γκαν (Billions, Επιζών της Επόμενης Μέρας) και Ντέινα Λεντού Μίλερ (Επιζών της Επόμενης Μέρας, Narcos), η σειρά μίας σεζόν και έξι επεισοδίων σκηνοθετείται από τους Μπαζ Πουνπιρίγια (One for the Road, Bad Genius) και Κέβιν Ταντσαρόεν (The Brothers Sun, The Book of Boba Fett, Warrior) και αφηγείται με δραματοποιημένο τρόπο την εκπληκτική διάσωση που καθήλωσε τον κόσμο το 2018.Στη σειρά εμφανίζεται μια μεγάλη ομάδα Ταϊλανδών ηθοποιών με τον Παπανγκόρν "Μπιμ" Λερκτσαλεαμπότε ως προπονητή Έακ, τον Θάνεθ "Ek" Βαρακουλνουκρόχ ως κυβερνήτη του Τσιάνγκ Ράι, Ναρονγκσάκ Οσοτανακόρν, και τις Ουρασάγια "Γιάγια" Σπέρμπουντ και Μανατσανάν "Ντόνατ" Φανλερντβονγκσακούλ ως Κέλι και Πιμ - μυθοπλαστικές παρουσίες των μηχανικών και των δασοφυλάκων που κατέστησαν δυνατή την απίθανη διάσωση. Ο Σουπακόρν "Τοκ" Κιτσουγουόν συμμετέχει επίσης ως ο καταδύτης του ναυτικού Σαμάν "Τζα Σαμ" Γκουνάν, ενώ ο Μπλουμ Βαρίν υποδύεται τον στρατιωτικό γιατρό, συνταγματάρχη Μπακ Λοχαρτζούν.Toθα κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα το επίσημο τρέιλερ της σειράς.Πέρα από το Netflix που κατάφερε να μεταφέρει στη μικρή οθόνη τη συγκλονιστική περιπέτεια των 12 αγοριών στο σπήλαιο της Ταϊλάνδης, στο Χόλιγουντ τους τελευταίους μήνες γίνεται «μάχη» ανάμεσα στις εταιρίες παραγωγής, για το ποια θα είναι αυτή που θα κάνει πρώτη ταινία με την υπόθεση.Όταν ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Pure Flix Entertainment, Μάικλ Σκοτ, που ειδικεύεται σε οικογενειακές ταινίες, είχε δηλώσει ότι θέλει να κάνει ταινία όλα όσα έγιναν στο σπήλαιο Ταμ Λουάνγκ, ο Αμερικανός σκηνοθέτης Τζον Τσου ανακοίνωσε ότι «δεν θα επιτρέψω στο Χόλιγουντ να κάνει ένα "ξέπλυμα" στην ιστορία διάσωσης από το σπήλαιο της Ταϊλάνδης».Ο γνωστός σκηνοθέτης των Step Up, Now You See Me 2 και Crazy Rich Asians, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά:«Όχι, δεν θα το επιτρέψω. Αυτό δεν θα συμβεί αλλιώς θα γίνει κόλαση. Αυτή είναι μια ιστορία για ανθρώπους που έσωσαν άλλους ανθρώπους. Οπότε όποιος σκέφτεται να προσεγγίσει διαφορετικά αυτή την ιστορία καλό θα είναι να το κάνει σωστά και με σεβασμό. Πρέπει να πούμε την ιστορία τους, ειδικά των πιο σημαντικών προσώπων, ώστε η ιστορία να μην τους καταγράψει λάθος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να αφήσουμε άλλους να την αφηγηθούν. Έχουμε τη δύναμη όχι μόν να γράψουμε ιστορία αλλά μπορούμε να κάνουμε τις ιστορικούς να την καταγράψουν. Δεν μπορώ να κάθομαι και να βλέπω πώς οι άλλοι θα "ερμηνεύσουν" αυτή την τόσο σημαντική ιστορία».