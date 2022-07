House of the Dragon Το «





» είναι ίσως η πιο πουαναμενόμενη σειρά της HBO και σε λίγο καιρό θα κάνει πρεμιέρα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε σχετικά με το πρίκουελ, οι συντελεστές Μιγκέλ

Game of Thrones», Τζορτζ Ρ.Ρ Μάρτιν, μιλούν για τη σειρά. Σε αυτό το βίντεο, είναι διαθέσιμες αδημοσίευτες σκηνές από τη σειρά καθώς και στιγμιότυπα

από τα παρασκήνια.

Η πρώτη σεζόν του «House of the Dragon» θα αποτελείται από 10 επεισόδια και θα μας μεταφέρει 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του, ακολουθώντας τον εμφύλιο πόλεμο των Ταργκάριεν.

Ο Μάρτιν πριν μερικούς μήνες, είχε σχολιάσει στο ιστολόγιό του:

«Το House of the Dragon είναι σκοτεινό, είναι δυνατό, είναι εσωτερικό. Έγινε καταπληκτική δουλειά και με το καστ. Όπως και στο Game of Thrones, οι περισσότεροι θεατές θα έχουν ακούσει μόνο για μερικούς από τους ηθοποιούς, αλλά νομίζω ότι θα ερωτευτούν πολλούς περισσότερους. Νομίζω ότι οι Ταργκάριεν βρίσκονται σε πολύ καλά χέρια. Πιστεύω ότι θα πάνε μακριά. Δεν νομίζω ότι θα σας απογοητεύσουν».



H πρεμιέρα «House of Dragon» θα πραγματοποιηθεί στις 21 Αυγούστου. Bασίζεται στο βιβλίο «Fire & Blood» του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν και η σκηνοθεσία ανήκει στους Ράιαν Κόνταλ και Μιγκέλ Σάποκνικ.





