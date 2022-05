Κλείσιμο





Με μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική, παλμό και εκπλήξεις ξεκίνησαν τα live shows τουστοτην Κυριακή 22 Μαΐου.Το θεαματικό 1ο live show του «X Factor», που παρουσίασε ο Αντρέας Γεωργίου από το ολοκαίνουργιο σκηνικό, μπροστά σε ένα ενθουσιώδες ζωντανό κοινό, κέρδισε τις εντυπώσεις με τις εξαιρετικές φωνητικές και σκηνικές επιδόσεις, την κορυφαία παραγωγή και την αλληλεπίδραση κριτών και διαγωνιζόμενων.Το «Χ Factor» κατέκτησε και τα social media. To #XFactorGR έγινε πρώτο trend στο Twitter, με χιλιάδες απολαυστικά tweets να ανεβαίνουν σε όλη τη διάρκεια του live show. Ταυτόχρονα, το MEGA ήταν το πρώτο ελληνικό κανάλι που μετέδωσε σε live streaming στομέρος του on air show, αποσπώντας χιλιάδες likes από τους χρήστες της πλατφόρμας.Με την πιο fun διάθεση, οι κριτές-μέντορεςσχολίαζαν τις ερμηνείες των διαγωνιζομένων, ανταλλάζοντας πειράγματα και ατάκες. Ο γκεστ σταρ Ηλίας Ψινάκης εμφανίστηκε σε έναν ρόλο-έκπληξη, κάνοντας τις δικές του καυστικές παρεμβάσεις και προσφέροντας ασυλία σε δύο διαγωνιζόμενους.και ομετέφεραν από το backstage την ατμόσφαιρα αλλά και την αγωνία των διαγωνιζόμενων.Στο 1ο live show διαγωνίστηκαν οι ομάδες του Χρήστου Μάστορα και της Μαρίζας Ρίζου. Μετά την ψηφοφορία του κοινού, από τη φάση των live shows αποχώρησαν η Αριστέα Αλεξανδράκη από την ομάδα του Χρήστου Μάστορα και οι Case Zero από την ομάδα της Μαρίζας Ρίζου.Το 2ο live show του «X Factor» έρχεται την Κυριακή 29 Μαΐου στις 21:00 στο MEGA με την αναμέτρηση ανάμεσα στις ομάδες του Μιχάλη Κουινέλη και του Στέλιου Ρόκκου, και με ακόμα περισσότερες εκπλήξεις.