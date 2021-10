Επικές στιγμές στο «The Voice»: Ο Τιτανικός, ο Ρουβάς και το «παγόβουνο» - Δείτε ποιοι προκρίθηκαν

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cf7xqp2wk88x-se)

Η σκηνή του "” στον ΣΚΑΙ γέμισε για ακόμη μία φορά με φωνές που φιλοδοξούν να αναδειχτούν η νέα μεγάλη φωνή της Ελλάδας. Τοτων Blind Auditions μεταδόθηκε το βράδυ της Κυριακής και γέμισε μουσική και ταλέντο το τηλεοπτικό κοινό, με τους τέσσερις coachesκαινα χαρίζουν απίστευτες στιγμές.Μια εξ αυτών είχε και «Τιτανικό». Συγκεκριμένα όλα ξεκίνησαν με την εμφάνιση της Μαρίας Σανιδά. Η 25χρονη από τη Νάουσα με τα δίχρωμα μαλλιά και το κιμονό τραγουδούσε το κομμάτι Fighter από Christina Aguilera. Αρχικά γύρισαν οι τρεις άνδρες και στο τέλος η Έλενα Παπαρίζου. Ωστόσο ο Κωνσταντίνος της επιφύλασσε μία μικρή έκπληξη. Την μπλόκαρε…Η Έλενα φάνηκε να εκνευρίζεται και είπε «Είμαι πάρα πολύ θυμωμένη με τον καινούργιο μου φίλο Κωνσταντίνο Αργυρό. Οι μόνοι φίλοι μου είναι ο Πάνος και ο Σάκης». Τότε ο Κωνσταντίνος σηκώθηκε από την καρέκλα του για να πει στην Έλενα πόσο την αγαπά ωστόσο εκείνη άρχισε να τρέχει γύρω γύρω από τις καρέκλες προκειμένου να μην την αγκαλιάσει ο νεαρός coach. Τον ρόλο του «πυροσβέστη» ανέλαβε ο Πάνος Μουζουράκης ο οποίος μπήκε στη μέση και έσωσε λίγο την κατάσταση.Στη συνέχεια οι coaches ανέβηκαν στη σκηνή ώστε να κάνουν τις προτάσεις τους πιο θελκτικές κι εκεί ήταν που η αποκάλυψε ότι μικρή «ξελαρυγγιαζόταν» με το theme song του Τιτανικού. Κάπως έτσι αναβίωσαν τη θρυλική σκηνή στην πλώρη με τον Σάκη Ρουβά να αναλαμβάνει τον ρόλο του Τζακ και τον Κωνσταντίνο Αργυρό να προειδοποιεί για παγόβουνο δείχνοντας την Έλενα Παπαρίζου, η οποία ξέσπασε σε γέλια.Μια ακόμα διαγωνιζόμενη που εντυπωσίασε και με τη φωνή και με την παρουσία της ήταν η 17χρονη Ελένη Σκαμνιώτη, η οποία τραγούδησε τα χαμοπούλια.Η Ελένη εντυπωσίασε τόσο τον Ρουβά όσο και τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Ωστόσο ο Σάκης διέκρινε από νωρίς την επιθυμία της Ελένης. «Εγώ παραιτούμαι. Θα είχε νόημα να σε διεκδικήσω αν υπήρχε η πιθανότητα να έρθεις στην ομάδα μου αλλά το βλέπω στο βλέμμα σου ότι θα πας στον Κωνσταντίνο» είπε ο Σάκης. Ο Πάνος Μουζουράκης ανέβηκε στη σκηνή θέλοντας να μεταπείσει την κοπέλα. «Ξέρεις γιατί το λέει ο Σάκης αυτό; Γιατί κάτι που επιθυμεί πολύ το αφήνω ελεύθερο να αποφασίσει παρόλο που θα ραγίσει η καρδούλα του. Εσύ σήμερα θα είσαι η κοπέλα που θα τσακίσει την καρδιά του Σάκη Ρουβά. Μην το κάνεις σε παρακαλώ». Τελικά η Ελένη επέλεξε τον Κωνσταντίνο Αργυρό.Έκανε μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό μαζί την στρατιωτική θητεία και βρέθηκε στη σκηνή του The Voice, ο Βασίλης Στεργίου. Ο 27χρονος διαγωνιζόμενες θέλησε να γυρίσει και τις τέσσερις καρέκλες των coaches αλλά τελικά δεν κατόρθωσε να γυρίσει… ούτε μία με την φωνή του.«Δεν το πιστεύω! Δεν μπορεί… Δεν μπορεί… Ήμασταν μαζί φαντάροι στην Αλεξανδρούπολη» τόνισε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής και coach του The Voice και έσπευσε στη σκηνή για να αγκαλιάσει τον Βασίλη.Στη συνέχεια οι δυο τους ερμήνευσαν ένα ντουέτο στη σκηνή του The Voice!Νίκος Βολίκας, Σταύρος Ακτίνης, Πάνος Ψάλτης, Μανώλης Καψαλάκης, Ευγενία Βαζούρα, Χριστίνα Ζένιου, Γιώργος Γιαγκίδης, Φίλιππος Μαχαίρας, Κωνσταντίνα Σουλιώτη, Γιάννης Γέροντας, Ανδρέας Δρακόπουλος, Νίκος Αρώνης, Ζωή Γιαννούλη, Γιάννης Κάρκος, Χρήστος Σιόγκας, Λένα Κηρολιβάνου, Σιλουάνη Νευροκλοπί, Σπύρος Δρούγκας, Φερενίκη Βαλαρή, Φωτεινή Μαστροσηφάκη - Χατήρα, Νίκος Μαυρίδης, Γιάννης Μιχελής, Γλυκερία Κωστούλα, Δήμητρα Καλλιάρα, Έλενα Μαννούρη, Μάγδα Δημητρίου, Γλυκερία Σερκίδου, Βασιλική Κατερίνη, Ελένη Σκαμνιώτη.Ναταλία Osawaron, Αλεξάνδρα Τούντα - Μάνος Θρασυβούλου, Λεωνίδας Βασιλακόπουλος, Γιώργος Αναστασόπουλος, Δανάη Καλογιάννη, Αλέξανδρος Λαέρτης, Αποστόλης Κάραλης, Μάριος Ψαριανός, Paul Williams, Δημήτρης Μελίδης, Άντρεα Φιλίππου, Γιάννης Ζάχος, Κλειώ Βλαχούλη, Χριστίνα Μπαγκντασαρίδου, Ηλιάνα Αλεξάνδρου, Βίκυ Καψάλη, Νατάσα Χριστοφή, Θοδωρής Μανώληκας, Άγγελος Μπαλταγιάννης, Εύη Κουλκουβίνη, Γιώργος Αντωνόπουλος, Αδάμος Αναστασίου, Ιωάννα Φουρτάκα, Εύα Καραβασίλη, Ηρώ Γιαμπουράνη, Σοφοκλής Χριστοδούλου, Γιάννης Παυλόπουλος, Ακύλας Μυτιληναίος, Μαρία Σανιδά.Φανή Μελεμενή, Ελευθερία Αγαπάκη, Ελισάβετ Αθανασιάδου, Ελένη Ολυμπίου, Γιώργος Πάττας, Σωτήρης Γεραμπίνης, Κωνσταντίνος Γκρεμούτης, Melissa Williams, Μαρία Θεοδώρου, Ελευθερία Τσαγκίρη, Σπύρος Πανταζόπουλος, Γιώργος Γλυκοκόκαλος, Ευγενία Καρατζόβαλη, Χριστίνα Μπαρζούκα, Θεονύμφη Χριστάκη, Κική Τσαλίκη, Χρήστος Συμεωνίδης, Νεκταρία Ζαμπέλη, Έλσα Παπαδοπούλου, Ράνια Λίβα, Χρυσή Σταμπούλη, Αμαλία Ποθητάκη, Πέτρος Αντωνίου, Μαρία Αλιφέρη, Τάσος Ταννής, Σαμπρίνα Μάτολα, Άρης Κολοβός, Στέλιος Παπαδόπουλος, Εύα Μαυραντωνάκη, Δημήτρης Φαρμάκης.Άρια Καβαλάρη, Ανδρέας Τσάκος, Ανδρέας Μηλιώτης, Ειρήνη Στίλλο, Άννα Αργυρού, Κόννα, Στεφανία Γατσάκου, Μαρκέλλα Διαμαντή, Έλενα Εργάτη, Βαγγέλης Μολές, Nutsa Khurtsidze, Σοφία Παπουλάκου, Dimmy Rizou, Κωνσταντίνα - Μαντώ Σάννη, Μάριος Θεοδώρου, Νικόδημος Κασομούλης, Γιώτα Βερούχη, Γιώργος Καραγιάννης, Ραφαέλλα Μακρή, Δήμητρα Παπακωνσταντίνου, Ερμιόνη Βαϊοπούλου, Κωνσταντίνος Μανάκης, Nadi Raj.