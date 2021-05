«Nobody Is Not Loved»: Κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ του Solomun

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μια δεκαετία μετά την κυκλοφορία του ντεμπούτου άλμπουμ του, ο γίγαντας της dance μουσικής, Solomun επιστρέφει με τον πολυαναμενόμενο δεύτερο δίσκο του, «», που κυκλοφορεί από το δικό του δισκογραφικό label, ΝΙΝL.Με τη συμμετοχή πολλών guest, το «Nobody Is Not Loved» είναι ένα άλμπουμ που ακολουθεί τα tempo ενόςset, ανεβάζοντας και ρίχνοντας τους ρυθμούς σταδιακά κατά τη διάρκεια των δώδεκα tracks που περιέχει.To άλμπουμ ανοίγει με το «», ένα downbeat μελωδικό house κομμάτι με τα υπέροχα φωνητικά του μοναδικού star του κινηματογράφου και της R’n’B, Jamie Foxx, ο οποίος πρωταγωνιστεί και στο video clip. Με την ίδια διάθεση έρχεται αμέσως μετά και το «», το πρώτο single που κυκλοφόρησε μέσα από το άλμπουμ τον περασμένο Οκτώβριο. Ακολουθεί το συναισθηματικό «», με τη συμμετοχή του Planningtorock - το θαύμα της avant-electronica από την, το «» που δημιουργεί μια αγωνιώδη ατμόσφαιρα με συναρπαστικό τρόπο και αμέσως μετά το «», με τα υπέροχα φωνητικά των Zoot Woman και ένα έντονο indie-dance vibe.Στο δεύτερο μισό του άλμπουμ ο ρυθμός ανεβαίνει κατακόρυφα. Το «», με την συμμετοχή ÄTNA, συνδυάζει έντονους house ρυθμούς με μαγευτικά φωνητικά. Ακολουθεί το «» με τις κοφτές synth γραμμές και τα ρομποτικά φωνητικά δημιουργώντας μια post-punk & new wave ατμόσφαιρα που απογειώνεται με το «» στο οποίο συμμετέχει η εμβληματική Anne Clark για να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό με το «» με τη συμβολή των Isolation Berlin.Η ενέργεια των προηγούμενων τεσσάρων κομματιών κορυφώνεται με το συναισθηματικό «», ένα κομμάτι μελωδικής techno, ένα είδος που έχει γίνει συνώνυμο του Solomun. Ακόμα πιο εσωστρεφές το «Prospect» που ακολουθεί, στο οποίο συμμετέχουν ξανά οι ÄTNA, ενώ το άλμπουμ κλείνει ατμοσφαιρικά με το «» με τα ρομποτικά φωνητικά του τραγουδιστή Editors, Tom Smith.Ήταν μια επιτυχημένη χρονιά για τον Solomun, ο οποίος κατάφερε να αντισταθμίσει το blackout που προκάλεσε ο, λανσάροντας τη νέα του δισκογραφική εταιρεία NINL, κυκλοφορώντας μια σειρά από singles και κάνοντας remixes σε κομμάτια των Bob Moses, ZHU και Perry Farrell. O Solomun, γεννημένος στη Βοσνία και μεγαλωμένος στο Αμβούργο, έχει καθιερωθεί ως ένας από τους καλύτερους καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής μουσικής στον πλανήτη τα τελευταία χρόνια, κερδίζοντας πολλές φορές το βραβείο «Best International DJ» στα DJ Awards και κάνοντας remixes για μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως Foals, Editors, Lana Del Rey, Paul Kalkbrenner, Jamiroquai , Depeche Mode, Apparat, Jon Hopkins και Leonard Cohen.Το «Nobody Is Not Loved» είναι μόλις το δεύτερο άλμπουμ της καριέρας του μετά το «Dance Baby» που κυκλοφόρησε το 2009.