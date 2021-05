Μάρθα Στιούαρτ: Οι περιπέτειες της δισεκατομμυριούχου lifestyle guru έρχονται σε ένα νέο ντοκιμαντέρ του Netflix

Netflix Lands Martha Stewart Documentary From ‘September Issue’ Director R.J. Cutler (EXCLUSIVE) https://t.co/ROYTmvpMPr — Variety (@Variety) May 24, 2021





Ένα νέο ντοκιμαντέρ, που ετοιμάζει τοκαι αφορά στη ζωή τηςθα ανοίξει νέα κεφάλαια στον όρο lifestyle.Η διάσημη τηλεπερσόνα, συγγραφέας και lifestyle guru είναι η πρώτη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος στη λίστα του, μετά την ξαφνική επιτυχία, που γνώρισε η επιχείρησή της Martha Stewart Living Omnimedia.O R.J. Cutler -δημιουργός του ντοκιμαντέρ: The World's a Little Blurry- έχει αναλάβει να παρουσιάσει την ζωή της Μάρθα Στιούαρτ μέσα από τη δική του σκηνοθετική ματιά, ενώ ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά ποια κεφάλαια της ζωής της θα εξερευνηθούν στο ντοκιμαντέρ.Επιπλέον, πέρα από την σκηνοθεσία, ο Cutler θα αναλάβει σε συνεργασία με τους Trevor Smith, Jane Cha Cutler και Alina Cho και την παραγωγή του ντοκιμαντέρ.Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, το ντοκιμαντέρ θα πραγματεύεται σίγουρα την ανάπτυξη της εταιρείας Living Omnimedia, καθώς και την περίοδο της 5μηνης φυλάκισης της Μάρθα Στιούαρτ,Στο παρελθόν, είχε κυκλοφορήσει για την lifestyle guru ακόμα μία ταινία με τον τίτλο «Martha, Inc.: The Story of Martha Stewart», η οποία όμως ακολουθούσε μόνο τα επαγγελματικά βήματα της Στιούαρτ. Δεδομένου ότι είχε γυριστεί το 2003, δεν συμπεριλάμβανε επίσης την περίοδο φυλάκισής της, αφού η ποινή της ορίστηκε το 2005.