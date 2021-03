H Billie Eilish εγκαταλείπει το looκ - σήμα κατατεθέν της

Στην εποχή των μεγάλων αλλαγών η ταχύτητα και η ποιότητα έχουν τον πρώτο λόγο σε κάθε εμπειρία σου. Επικοινωνία, ψυχαγωγία, εξυπηρέτηση, όλα τα έχεις στον υπερθετικό με ταχύτητες έως και 100Mbps από το WIND ONE!





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

, η οποία είχε μέχρι τώρα ως σήμα κατατεθέν το πράσινο μαλλί της, έρχεται αυτή τη φορά να ξαφνιάσει το κοινό της με μία μεγάλη αλλαγή. Η 19χρονη ποπ σταρ έγινε ξανθιά!Αποκάλυψε το νέο της look με το ξανθό πλατινέ χρώμα σε post, που έκανε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Internet γράφοντας τη λεζάντα: "Pinch me" (Τσιμπήστε με). Η Billie Eilish, έχοντας υιοθετήσει ένα emo style, το οποίο όλοι έχουμε συνηθίσει και μερικοί έχουμε αγαπήσει, είχε τα τελευταία δύο χρόνια τα μαλλιά της βαμμένα μαύρα με μερικές πράσινες νέον ρίζες. Αυτό ήταν και το look που την χαρακτήριζε.Την Κυριακή, ηκαι ο αδερφός της, κατέκτησαν δύο βραβεία Grammy . «Αυτό είναι πραγματικά ντροπιαστικό για μένα. Megan Thee Stallion, ήθελα να γράψω έναν λόγο για το πόσο αξίζεις εσύ αυτό το βραβείο» είπε όταν δέχτηκε το Grammy για το δίσκο της χρονιάς. «Αλλά μετά σκέφτηκα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιλέξουν εμένα. Σκεφτόμουν πως ήταν σίγουρα δικό σου το βραβείο. Το αξίζεις. Είχες μια χρονιά που νομίζω πως ήταν ασταμάτητη. Είσαι βασίλισσα. Θέλω να κλάψω σκεπτόμενη πόσο σε αγαπώ. Αξίζεις τα πάντα στον κόσμο. Αξίζεις αυτό το βραβείο».