Ντόλι Πάρτον: Εμβολιάζεται τραγουδώντας και «διασκευάζει» το «Jolene» σε... «Vaccine»

Με... τραγούδι και πλατύ χαμόγελο ανακοίνωσε εχθές Τρίτη ότι εμβολιάστηκε κατά του κορωνοϊού η. Η εμβληματική φιγούρα της κάντρι μουσικής έλαβε την πρώτη δόση του εμβολίου της, για την ανάπτυξη του οποίου είχε δωρίσει η ίδια 1 εκατομμύριο δολάρια την περασμένη χρονιά.Η 75χρονη πόσταρε στα social media βίντεο και φωτογραφίες που την έδειχναν να κάνει το εμβόλιο στο ιατρικό κέντρο του, το τμήμα ερευνών του οποίου είχε λάβει την απίστευτα γενναιόδωρη δωρεά της τραγουδίστριας τον περασμένο Απρίλιο.Η Πάρτον είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότιπαρότι το δικαιούνταν λόγω της ηλικίας της, προκειμένου να μη θεωρηθεί από τον κόσμο ότι παρακάμπτει τη σειρά προτεραιότητας επειδήΤελικά, μετά από αρκετές εβδομάδες αναμονής, η τραγουδίστρια του «9 to 5» έκλεισε ραντεβού για αυτήν την εβδομάδα, και εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να ενθαρρύνει τους followers της στα social media που δικαιούνται να κάνουν το εμβόλιο, να μη διστάσουν ούτε στιγμή.Για να είναι πιο πειστική μάλιστα, «διασκεύασε» ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα της κομμάτια,και το τραγούδησε με την ακόμα υπέροχη φωνή της μέσα στο ιατρικό κέντρο.Στο κλιπ που πόσταρε στο Instagram, η μουσικός της κάντρι εκφράζει τον ενθουσιασμό της που θα κάνει το εμβόλιο. «Περίμενα αρκετό καιρό και πλέον είμαι αρκετά μεγάλη και αρκετά έξυπνη ώστε να το κάνω... Ήθελα να πω σε όλους σας να πάτε να εμβολιαστείτε, και γι' αυτό άλλαξα ένα από τα τραγούδια μου για να ταιριάζει στην περίσταση», λέει χαρακτηριστικά η Ντόλι Πάρτον. Στη συνέχεια αρχίζει να τραγουδά «Vaccine, Vaccine» στη μουσική του «Jolene» και με τους εξής προσαρμοσμένους στίχους: «Vaccine, vaccine, vaccine vaccine, I’m begging of you please don’t hesitate. Vaccine, vaccine, vaccine vaccine, because once you’re dead well that’s a bit too late». (Εμβόλιο, εμβόλιο, σας ικετεύω μη διστάζετε... Εμβόλιο, εμβόλιο, γιατί αν πεθάνετε θα είναι κάπως αργά).Παρά το κάπως... μακάβριο αστείο της με το τραγούδι, η τραγουδίστρια υπογράμμισε ότι ο εμβολιασμός είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, αφού αποτελεί. Γι' αυτό και ενθάρρυνε τους πολίτες που τη βλέπουνκαι να πάνε γρήγορα να εμβολιαστούν για να... τελειώνουμε με αυτήν την κατάσταση.Στη συνέχεια του βίντεο η τραγουδίστρια εμφανίζεται να φοράει τη μάσκα της και να εμβολιάζεται από έναν από τους διακεκριμμένους γιατρούς του κέντρου, τον Δρ. Νάτζι Αμπουμράντ, που είναι φίλος της από το 2013.