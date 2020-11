Netflix και καραντίνα: Έξι προτάσεις από τον Δημήτρη Δανίκα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

σίγουρα έφερε τα πάνω-κάτω σε ολόκληρο τον πλανήτη και επηρέασε τις ζωές των ανθρώπων σε όλους τους τομείς. Όπως ήταν λογικό, μαζί με τοήρθε και τοΤο, ωστόσο, έρχεται να κάνει τις ζωές μας λίγο καλύτερες, να μας κρατήσει συντροφιά στο σπίτι. Έτσι κι εγώ θα σας προτείνω ή θα διαφωνήσω μεκαιπου ανακάλυψα στην πλατφόρμα του Netflix.(The Queen’s Gambit): Σκοτ Φρανκ: Άνια Τέιλορ-Τζόι, Ίσλα Τζόνσον, Μπιλ Κόμπι, Κλόε ΠίριΜπορεί ένα; Αν μπορεί λέει! Το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι το. Θα το βρείτε στο Netfilx.Τι σημαίνει; Παραπέμπει σε μια, από τις πολλές,. Είναι το. Οσο πιο υψηλό τοτόσες περισσότερες και οι πιθανότητες κάθε παίκτης να διακριθεί σε αυτό το παιχνίδι μνήμης και τακτικής. Ένα από τα πιο θρυλικά παραδείγματα είναι του Γκάρι Κίμοβιτς Κασπάροφ, που τοείχε καταφέρει να βαθμολογηθεί με ΕΛΟ 2812. Άπιαστος!Και τώρα η. Σε ηλικία εννέα ετών, χάνει την μητέρα της σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Άφαντος ο πατέρας της. Το τραύμα βαθύ. Το πρόσωπό σφιγμένο. Το στόμα της κλειστό. Το βλέμμα της στοχοπροσηλωμένο.Η Μπεθ καταλήγει σε ορφανοτροφείο πουριτανικών προδιαγραφών. Η διευθύντρια μονίμως με εκείνη την μειλίχια και υποκριτική ευγένεια. Κάτω από το ψευτο-χαμόγελο καραδοκεί η απειλή. Η Μπεθ εξωτερικά υποταγμένη και εσωτερικά ταραγμένη. Ετοιμη να αρπάξει την πρώτη ευκαιρία. Κάθε ημέρα, κάποιος υπάλληλος, αφρικανικής καταγωγής, μοιράζει σε κάθε κορίτσι από δύο χάπια. Το πράσινο δημιουργεί εθισμό, είναι ναρκωτικό, προφανώς ηρεμιστικό.Μια ημέρα, εντελώς τυχαία, η εννιάχρονη Μπεθ, μετά από άνωθεν εντολή, κατρακυλάει τα σκαλοπάτια και καταλήγει στο υπόγειο. Πάντα με το βλέμμα στοχοπροσηλωμένο και το στόμα κλειστό. Εντελώς τυχαία πέφτει πάνω στον ηλικιωμένο επιστάτη του ορφανοτροφείου, τον κύριο Σάιμπελ, να είναι πεσμένος και καρφωμένος παίζοντας μόνος του μια παρτίδα σκάκι. Η Μπεθ αποτυπώνει τα πάντα. Σφουγγάρι η μνήμη της.Τη νύχτα, την ώρα που όλοι κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου, η Μπεθ «βλέπει» στο ταβάνι το ίδιο σκάκι με τα ίδια άσπρα και μαύρα πιόνια. Και με το χέρι της αρχίζει να κάνει τις πρώτες κινήσεις. Την άλλη ημέρα πάλι τα ίδια. Όμως ο κύριος Σάιμπελ αρνείται να παίξει με αυτό το μωρό. Η Μπεθ επιμένει. Ώσπου αρχίζει να υφαίνεται μια παράταιρη, αλλά γοητευτική σχέση ανάμεσα σε αυτό το εννιάχρονο ορφανό και στον εξηντάρη επιστάτη.Η συνέχεια μοιάζει με προιόν προχωρημένης επιστημονικής φαντασίας. Ο ηλικιωμένος και μοναχικός επιστάτης αρχίζει να μυεί την Μπεθ στα μυστικά του παιχνιδιού. Εκείνη αφομοιώνει τα πάντα και στη συνέχεια κατατροπώνει τον δάσκαλό της, διαρκώς. Η Μπεθ μαθαίνει, απ' έξω και ανακατωτά, όλες τις στρατηγικές και όλες τις τακτικές από συστάσεις σκακιού. Και φυσικά κάθε νύχτα, ανάσκελα στο κρεβάτι, προπονείται «βλέποντας» και μετακινώντας πιόνια στο ταβάνι.Ώσπου το νέο φτάνει στα αυτιά ενός λυκειάρχη της περιοχής. Και η Μπεθ, εννέα ετών, μόνη εναντίον δώδεκα μεγάλων αγοριών και εξαιρετικών παικτών, καταφέρνει, έναν έναν και όλους μαζί συγχρόνως, να τους κατατροπώσει. Τα πιόνια σωριάζονται και η Μπεθ Χάρμον αποθεώνεται. Όμως το πρόσωπό της παγωμένο, τα ζυγωματικά σφιγμένα, το στόμα της κλειστό και το βλέμμα της στοχοπροσηλώμενο. Να συνεχίσω; ΌχιΌμως αποκαλυπτικοί είναι οι συμβολισμοί. Η Μπεθ ανακαλύπτει το χάρισμά της και τον υψηλό δείκτη ευφυίας της στο υπόγειο του ορφανοτροφείου. Στα έγκατα. Εχει σημασία αυτό. Δάσκαλός της είναι ένας γέρος μοναχικός επιστάτης. Κι αυτό έχει σημασία. Οι έσχατοι έσονται πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι. Η Μπεθ στην παρανομία ανακαλύπτει τον πραγματικό εαυτό της. Το απαγορευτικό είναι δημιουργικό. Η Μπεθ είναι ορφανή, μόλις εννέα ετών, ένα μικρό κορίτσι. Η διευθύντρια του ορφανοτροφείου την προορίζει για υιοθεσία με απότερω σκοπό να γίνει εξαιρετική νοικοκυρά, υποδειγματική χριστιανή και καλή μητέρα.Και ο καλύτερος συμβολισμός; Η σιωπή της. Κλεισμένη στον εαυτό της, στον κόσμο της. Και η επανάστασή της; Όπως λέει και ένα σοφό ρητό «η καλύτερη μουσική μετά τη σιωπή», η προσωπική της επανάσταση με την πράξη και όχι με τα λόγια.Οπωσδήποτε πρέπει να αναφέρω τα δύο ονόματα των δημιουργών αυτής της μίνι σειράς: Σκοτ Φρανκ και Άλαν Σκοτ. Οπωσδήποτε το όνομα του σκηνοθέτη Σκοτ Φρανκ. Και οπωσδήποτε τα ονόματα των δύο κοριτσιών. Η 24χρονη Άνια Τέιλορ-Τζόι και η μικρή, μόλις 14 ετών Ίσλα Τζόνσον. Υποκλίνομαι!. Με την πρώτη ματιά επιλέγω τέσσερις ακόμα ταινίες και μία ολοκαίνουργια, και μάλιστα δημοφιλέστατη, σειρά: «Η Έμιλι στο Παρίσι». Από τις ταινίες, δύο φρέσκιας παραγωγής και δύο από το πρόσφατο παρελθόν. Ο λόγος στον Άγγλο βασιλιά Ερρίκο τον πέμπτο.(The King): Ντέιβιντ Μίσοντ: Τιμοτέ Σαλαμέ, Τζόελ Εγκερτον, Τομ ΦίσερΠαραγωγής, με Αυστραλό σκηνοθέτη, με γυρίσματα στην Ουγγαρία και με πρωταγωνιστή τον ανερχόμενο Γαλλο-αμερικανό Τιμοτέ Σαλαμέ. Μόλις 25 και ιδανικός ως διάδοχος του αγγλικού θρόνου μετά τον θάνατο του αδίστακτου, δόλιου και αιμοσταγούς πατρός του. Τώρα ο Ερρίκος ο πέμπτος πρέπει να μεταμορφωθεί, να μετασχηματιστεί και φυσικά να εξοντώσει εχθρούς και φίλους. Ανάμεσά τους και ο πανηδονιστής Φάλσταφ.(One Day): Λόνε Σίφριγκ: Αν Χαθαγουέη, Τζιμ Στέρτζες, Πατρίτσια ΚλάρκσονΠαλιά ιστορία. Του. Αλλά μόλις την είδα ξανά ταράχτηκα, συγκινήθηκα, δάκρυσα. Η Αν Χάθαγουεη στην καλύτερη ερμηνεία της. Ακολουθούμενη από τον ωραίο Τζιμ Στέρτζες. Όμως εκείνη είναι ο οδηγός, εκείνη η καρδιά, εκείνη το μυαλό, εκείνη ο πυρήνας μιας ερωτικής ιστορίας. Που κάθε φορά το ημερολόγιο δείχνει 15 Ιουλίου. Η Έμμα και ο Ντέξτερ. Η Εμ από τα χαμηλά, ο Ντεξ από τα σαλόνια τα ψηλά. «Ό,τι κι αν γίνει αύριο ζήσαμε το σήμερα»!(Beasts of No Nation): Κέρι «Τζόζι» Φουγκουνάγκα: Αμπράχαμ Ατάχ, Άμα Αμπεμπρέσε, Τζον ΆρθουρΠεριπέτεια σε μια φανταστική χώρα της Αφρικής, παραγωγής. Στην πραγματικότητα καθόλου φανταστική, καθώς αποτυπώνοται σκηνές εμφυλίου διαρκείας, πολέμου και σφαγής. Μέχρι τελευταίας ρανίδας. Ο κεντρικός ήρωας ο Αγκού, από μικρός αισθάνεται «διχοτομημένος». Από τη μία, η φρίκη της αχαλίνωτης βίας και από την άλλη, το «καθήκον» ενός στρατιώτη. Ο διχασμός θα τον σημαδέψει. Ο Αμερικανός σκηνοθέτης είναι Ιαπωνικής καταγωγής. Όλα στη διαπασών!(Lykke-Per): Μπιλ Όγκαστ: Έσμπεν Σμεντ, Καταρίνε Γκρις-Ρόζενταν, Τζούλι ΚρίστιανσενΕπανέρχομαι σε αυτό το σχεδόν αριστουργηματικό φιλμ του βετεράνου Μπιλ Όγκαστ από τη Δανία. Μέσα στα καλύτερα «πράγματα» που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Παραγωγής Netflix του. Οι διανομείς περιφρόνησαν μια τέτοια ταινιάρα. Με εξαιρετική ακαδημαϊκή γραφή, ένας φιλόδοξος απόφοιτος Πολυτεχνείου με όνειρα να τα αλλάξει όλα, παγιδεύεται από την αλαζονεία του, το πείσμα του και την αχαλίνωτη εγωπάθειά του. Μοναδική η ερμηνεία του Έσμπεν Σμεντ. Για Όσκαρ!(Emily in Paris): Ντάρεν Σταρ: Λίλι Κόλινς, Άσλει Παρκ, Φιλιπίν Λερόι-ΜπολιόΜέσα στις πιο δημοφιλείς σειρές του Netflix. Σκίζει. Ε και; Μοιάζει σαν χλωμή ρεπλίκα του «Sex and the City». Άλλωστε, ο Ντάρεν Σταρ έκανε σπουδαία καριέρα και αποταμίευσε ένα σκασμό δολάρια ως εγκέφαλος εκείνης της σειράς. Εδώ, λοιπόν, νεαρή Αμερικανίδα σουλατσάρει από ρεστοράν σε ρεστοράν, από καφέ σε καφέ και από πασαρέλα σε πασαρέλα. Φυσικά στο Παρίσι. Το πρώτο επεισόδιο άντε να το δεις. Στο δεύτερο γλαρώνεις. Στο τρίτο χρρρρρρρ!