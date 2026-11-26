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Στο νοσοκομείο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση διακομίστηκε 15χρονος μαθητής ιδιωτικού σχολείου στη Βάρη
Στο νοσοκομείο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση διακομίστηκε 15χρονος μαθητής ιδιωτικού σχολείου στη Βάρη
Το σχολείο εξέδωσε ανακοίνωση που αναφέρει ότι ο μαθητής Λυκείου ένιωσε αδιαθεσία και ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο του σχολείου
Στο Ασκληπιείο Βούλας διακομίστηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση ένας 15χρονος μαθητής των εκπαιδευτηρίων Παλλάδιο στη Βάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μαθητή της Α΄ Λυκείου.
Οι γιατροί του νοσοκομείου έχουν καταφέρει να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του 15χρονου, ενώ αναμένεται να γίνει εισαγωγή του για περαιτέρω νοσηλεία και παρακολούθηση.
Για το περιστατικό εξέδωσαν ανακοίνωση τα Εκπαιδευτήρια Παλλάδιο τονίζοντας ότι ο μαθητής Λυκείου ένιωσε αδιαθεσία και ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο του σχολείου.
Σήμερα, κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, στο τέλος του πρωινού διαλείμματος, ένα παιδί Λυκείου αισθάνθηκε αδιαθεσία. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο του σχολείου και έγινε παρέμβαση της σχολικής νοσηλεύτριας και δύο γυμναστών πιστοποιημένων στις Πρώτες Βοήθειες.
Η οικογένειά του ενημερώθηκε για το περιστατικό και η μητέρα του ήρθε στο σχολείο. Κρίθηκε από τη νοσηλεύτρια ότι πρέπει να κληθεί το ΕΚΑΒ.
Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, διευκρινίζουμε ότι το παιδί διατήρησε τις αισθήσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, καθώς και κατά την αναχώρησή του από το σχολείο.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τη μητέρα, το παιδί είναι καλά. Παραμένουμε σε επικοινωνία με το νοσοκομείο και την οικογένεια. Είναι σημαντικό να σεβαστούμε την ιδιωτικότητα του παιδιού και να μην αναπαράγονται ανακριβείς πληροφορίες.
Η Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων ΠΑΛΛΑΔΙΟ
Οι γιατροί του νοσοκομείου έχουν καταφέρει να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του 15χρονου, ενώ αναμένεται να γίνει εισαγωγή του για περαιτέρω νοσηλεία και παρακολούθηση.
Για το περιστατικό εξέδωσαν ανακοίνωση τα Εκπαιδευτήρια Παλλάδιο τονίζοντας ότι ο μαθητής Λυκείου ένιωσε αδιαθεσία και ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο του σχολείου.
Σήμερα, κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, στο τέλος του πρωινού διαλείμματος, ένα παιδί Λυκείου αισθάνθηκε αδιαθεσία. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο του σχολείου και έγινε παρέμβαση της σχολικής νοσηλεύτριας και δύο γυμναστών πιστοποιημένων στις Πρώτες Βοήθειες.
Η ανακοίνωση του σχολείου
Η οικογένειά του ενημερώθηκε για το περιστατικό και η μητέρα του ήρθε στο σχολείο. Κρίθηκε από τη νοσηλεύτρια ότι πρέπει να κληθεί το ΕΚΑΒ.
Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, διευκρινίζουμε ότι το παιδί διατήρησε τις αισθήσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, καθώς και κατά την αναχώρησή του από το σχολείο.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τη μητέρα, το παιδί είναι καλά. Παραμένουμε σε επικοινωνία με το νοσοκομείο και την οικογένεια. Είναι σημαντικό να σεβαστούμε την ιδιωτικότητα του παιδιού και να μην αναπαράγονται ανακριβείς πληροφορίες.
Η Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων ΠΑΛΛΑΔΙΟ
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