Ο πωλητής επικαλείται παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων, παγκόσμια συμβατότητα και νόμιμη λειτουργία, χωρίς να παρουσιάζει ανεξάρτητη δοκιμή που να αποδεικνύει αυτούς τους ισχυρισμούς.

Το τεχνικό πρόβλημα είναι βασικό: οι έλεγχοι ταχύτητας χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες. Άλλα συστήματα λειτουργούν με ραντάρ, άλλα με λέιζερ και άλλα υπολογίζουν τη μέση ταχύτητα από την απόσταση και τον χρόνο διέλευσης ανάμεσα σε δύο σημεία. Μια παρεμβολή σε ραδιοσήμα δεν εξαφανίζει την πινακίδα από την εικόνα ούτε εξουδετερώνει αυτομάτως όλες αυτές τις μεθόδους.



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