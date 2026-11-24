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Stoiximan Wheels of Change: Εκεί όπου το «μαζί» ανοίγει δρόμους για όλους
Stoiximan Wheels of Change: Εκεί όπου το «μαζί» ανοίγει δρόμους για όλους
Με περισσότερες από 6.200 συμμετοχές σε 22 αγώνες σε Ελλάδα και Κύπρο, η «Ομάδα που αλλάζει τα πάντα» κάνει την ισότιμη πρόσβαση στον αθλητισμό πράξη.
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Η διαδρομή προς έναν κοινό τερματισμό ξεκινά πολύ πριν από την ημέρα του αγώνα. Στην πρώτη γνωριμία με την ομάδα, στην προπόνηση, στην εμπιστοσύνη που χτίζεται καθώς άνθρωποι με διαφορετικές ανάγκες και αθλητικές εμπειρίες μαθαίνουν να κινούνται μαζί. Για το Stoiximan Wheels of Change, εκεί βρίσκονται τα θεμέλια μιας πρωτοβουλίας που εδώ και τέσσερα χρόνια δημιουργεί ευκαιρίες ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό για άτομα με αναπηρία.
Με δράση όλο τον χρόνο, η ομάδα φέρνει κοντά άτομα με αναπηρία και δρομείς συνοδούς, με την πεποίθηση ότι ο αθλητισμός είναι δικαίωμα όλων. Το όραμα αυτό αποκτά μορφή μέσα από την προετοιμασία και τη δέσμευση των μελών της, για να φτάσει μέχρι τις αφετηρίες των δρομικών διοργανώσεων.
Το σταθερό ραντεβού στο ΟΑΚΑ
Στις εβδομαδιαίες προπονήσεις στο ΟΑΚΑ, η επιθυμία για συμμετοχή συναντά την καθοδήγηση που χρειάζεται για να γίνει πράξη. Εκεί, οι δρομείς προετοιμάζονται ως συνοδοί ατόμων με αναπηρία, υπό την καθοδήγηση του Γρηγόρη Σκουλαρίκη, διακεκριμένου Έλληνα αθλητή και ιδρυτή του οργανισμού RUNAWAY, βασικού συνεργάτη για τη διαμόρφωση της ομάδας στην Ελλάδα.
Ως συντονιστής και προπονητής της ομάδας Stoiximan Wheels of Change, ο ίδιος βοηθά τους εθελοντές συνοδούς να αποκτήσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και αυτοπεποίθηση για κάθε αγώνα. Μέσα από την προετοιμασία, την εξοικείωση και τη συνεργασία, τα μέλη μαθαίνουν να ανταποκρίνονται στον ρόλο τους και η ομάδα βρίσκει τον ρυθμό της.
Αυτό το σταθερό ραντεβού στηρίζει τη δυναμική παρουσία της στις αθλητικές διοργανώσεις. Ο επόμενος αγώνας γίνεται κοινός στόχος και η προσπάθεια αποκτά συνέχεια από εβδομάδα σε εβδομάδα.
Μετρώντας περισσότερες από 6.200 συμμετοχές
Αυτή η συνέπεια αποτυπώνεται στη μέχρι σήμερα πορεία του προγράμματος, με την ομάδα της Stoiximan να έχει δώσει το «παρών» σε 22 αγώνες σε Ελλάδα και Κύπρο, καταγράφοντας συνολικά περισσότερες από 6.200 συμμετοχές σε αγώνες δρόμου. Με 50 ειδικά αμαξίδια και 6 συνεργαζόμενους οργανισμούς, η πρωτοβουλία έχει δημιουργήσει μια σταθερή βάση για να ανοίγει περισσότερες ευκαιρίες πρόσβασης στον αθλητισμό.
Πίσω από αυτούς τους αριθμούς βρίσκεται η οργάνωση που χρειάζεται για να γίνει μια επιθυμία συμμετοχής πραγματικότητα: ο κατάλληλος εξοπλισμός, η προπονητική υποστήριξη, η συνεργασία με τους συνοδούς και η προετοιμασία για την κοινή προσπάθεια.
Κάθε συμμετοχή δίνει σε αυτά τα μεγέθη το πραγματικό τους νόημα. Είναι η ευκαιρία ενός ανθρώπου να πάρει θέση στην αφετηρία, να γίνει ενεργό μέλος μιας διοργάνωσης και να ζήσει τη χαρά του τερματισμού μαζί με την ομάδα του. Μέσα από τέτοιες εμπειρίες, η συμπερίληψη γίνεται μέρος της ζωής της δρομικής κοινότητας.
Μια διαδρομή που ενώνει Ελλάδα και Κύπρο
Καθώς η ομάδα μεγαλώνει, οι συνεργασίες της ανοίγουν τον δρόμο για να φτάσει η πρωτοβουλία σε περισσότερους ανθρώπους. Στην Κύπρο, τη διαμόρφωση της ομάδας στηρίζει η Ablebook, μια καινοτόμος πλατφόρμα που προάγει την προσβασιμότητα και την ισότιμη συμμετοχή. Μαζί με το «Υπάρχω» Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης, ενισχύει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών συμπερίληψης, δίνοντας συνέχεια στο όραμα της Stoiximan Wheels of Change στην κυπριακή κοινότητα.
Το «Υπάρχω» αποτελεί μέρος ενός δικτύου έξι οργανισμών που στηρίζουν την ομάδα και μοιράζονται τον στόχο της ενδυνάμωσης των ατόμων με αναπηρία. Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν επίσης ο Ελληνικός Σύλλογος Ατόμων με Νόσο του Κινητικού Νευρώνα (ALS), ο Σύλλογος Θεραπευτικής Κολύμβησης «Ιππόκαμπος», η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή, ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ «Το Εργαστήρι» και το Stroke for Hope. Με τη συμβολή τους, η πρωτοβουλία συνδέεται με τις κοινότητες στις οποίες απευθύνεται και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής στον αθλητισμό.
Μέσα από αυτό το δίκτυο, η διαδρομή της ομάδας αποκτά νέους σταθμούς σε Ελλάδα και Κύπρο και φέρνει κοντά ανθρώπους που ξεκινούν από διαφορετικά μέρη, για να μοιραστούν την εμπειρία του ίδιου αγώνα.
Με κοινή αφετηρία στον Αυθεντικό Μαραθώνιο
Μια τέτοια συνάντηση ήταν ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η ομάδα Stoiximan Wheels of Change έδωσε το «παρών», συγκεντρώνοντας περισσότερες από 1.000 συμμετοχές, ανάμεσά τους 32 άτομα με αναπηρία, στις διαδρομές των 5 και 10 χιλιομέτρων και του Μαραθωνίου.
Ανάμεσα στα μέλη της βρίσκονταν και 23 άνθρωποι από την ομάδα της Κύπρου, που ταξίδεψαν στην Αθήνα για να μοιραστούν την εμπειρία της διοργάνωσης. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η συμμετοχή του Φώτη Ζησιμόπουλου ως συνοδού δρομέα στην κλασική διαδρομή και ο κοινός τερματισμός στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Στο πλευρό της ομάδας βρέθηκαν, για ακόμη μία φορά, και οι ambassadors της πρωτοβουλίας, Σπύρος Γιαννιώτης και Βασιλική Μιλλούση, μαζί με σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού.
Εκείνο το Σαββατοκύριακο, στους δρόμους της Αθήνας, η φιλοσοφία της Stoiximan Wheels of Change απέκτησε την πιο ζωντανή της έκφραση. Κάθε κοινός τερματισμός έκλεινε μέσα του την προσπάθεια, την εμπιστοσύνη και τη χαρά του να φτάνεις μαζί με την ομάδα σου. Και άφηνε μια εικόνα για το μέλλον του αθλητισμού: περισσότερους ανθρώπους να συμμετέχουν ισότιμα, να μοιράζονται τη συγκίνηση του αγώνα και να ξέρουν ότι έχουν θέση σε αυτόν.
Ο δρόμος ανοίγει με κάθε συμμετοχή
Η διαδρομή του προγράμματος Stoiximan Wheels of Change συνεχίζεται σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα, με τον ίδιο ζήλο ώστε περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να συμμετέχουν. Μέσα από αυτή τη σταθερή προσπάθεια, η δέσμευση της Stoiximan για ισότιμη πρόσβαση στον αθλητισμό αποκτά ουσία και διάρκεια.
Εδώ και τέσσερα χρόνια, «Αυτή η ομάδα αλλάζει τα πάντα» - και η πορεία της είναι η απόδειξη ότι ο σεβασμός, η συνεργασία και η συνέπεια μπορούν να δημιουργήσουν πραγματικές ευκαιρίες.
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