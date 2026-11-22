Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Καταδίωξη στη Συγγρού: Τι θα γινόταν εάν αντί για ένα ΙΧ, βρισκόταν ένα αυτοκίνητο πολιτικού ή επιχειρηματία με συνοδεία;
Τα αυτοκίνητα που μεταφέρουν πολιτικούς, επιχειρηματίες ή άλλα φυλασσόμενα πρόσωπα δεν αποκτούν γενική εξαίρεση από τα όρια ταχύτητας. Οι παρεκκλίσεις για τα οχήματα άμεσης ανάγκης έχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ για τη σύλληψη κρίσιμο ρόλο παίζουν το αδίκημα και η ιδιότητα του ίδιου του οδηγού.
Η σύλληψη της οδηγού στη λεωφόρο Συγγρού, επαναφέρει ένα ερώτημα: τι θα συνέβαινε εάν αντί για ένα απλό ΙΧ, στην ίδια θέση βρισκόταν ένα αυτοκίνητο πολιτικού ή επιχειρηματία με συνοδεία ασφαλείας; Η γυναίκα συνελήφθη για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, καθώς φέρεται να αγνόησε το σήμα των αστυνομικών και να συνέχισε με επικίνδυνους ελιγμούς. Η αναφορά σε σύλληψη αφορά αυτές τις αποδιδόμενες πράξεις και δεν ισοδυναμεί με δικαστική καταδίκη.
Η ύπαρξη φρουράς δεν απαλλάσσει τον οδηγό από τον ΚΟΚ. Εφόσον δεν συντρέχει νόμιμη εξαίρεση, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Η σύλληψη, όμως, προϋποθέτει ποινικό αδίκημα και ακολουθεί διαφορετικούς κανόνες από τη βεβαίωση ενός διοικητικού προστίμου.
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