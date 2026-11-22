Η σύλληψη της οδηγού στη λεωφόρο Συγγρού, επαναφέρει ένα ερώτημα: τι θα συνέβαινε εάν αντί για ένα απλό ΙΧ, στην ίδια θέση βρισκόταν ένα αυτοκίνητο πολιτικού ή επιχειρηματία με συνοδεία ασφαλείας; Η γυναίκα συνελήφθη για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, καθώς φέρεται να αγνόησε το σήμα των αστυνομικών και να συνέχισε με επικίνδυνους ελιγμούς. Η αναφορά σε σύλληψη αφορά αυτές τις αποδιδόμενες πράξεις και δεν ισοδυναμεί με δικαστική καταδίκη.

Η ύπαρξη φρουράς δεν απαλλάσσει τον οδηγό από τον ΚΟΚ. Εφόσον δεν συντρέχει νόμιμη εξαίρεση, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Η σύλληψη, όμως, προϋποθέτει ποινικό αδίκημα και ακολουθεί διαφορετικούς κανόνες από τη βεβαίωση ενός διοικητικού προστίμου.





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