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Στα... θρανία με το νόμο χιλιάδες οδηγοί στην Ελλάδα
Η υποτροπή σε συγκεκριμένες παραβάσεις του ΚΟΚ μπορεί να οδηγήσει σε υποχρεωτική εκπαίδευση και νέες εξετάσεις οδήγησης. Κινητό, κόκκινο, ζώνη, κράνος, ΛΕΑ και θέσεις ΑμεΑ περιλαμβάνονται στον κατάλογο, ενώ ξεχωριστές προβλέψεις ισχύουν για το point system και τα θανατηφόρα τροχαία.
Μια δεύτερη παράβαση για παράνομη χρήση κινητού στο τιμόνι, μέσα σε πέντε χρόνια, μπορεί να στοιχίσει στον οδηγό 1.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 180 ημέρες. Οι συνέπειες, όμως, δεν τελειώνουν με την πληρωμή και την αναμονή. Για να επιστρέψει νόμιμα στην οδήγηση, πρέπει να περάσει από εκπαίδευση και να επιτύχει ξανά σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.
Αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες προβλέψεις του ισχύοντος Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: στις συγκεκριμένες περιπτώσεις υποτροπής, η συμπλήρωση του χρόνου αφαίρεσης δεν αρκεί για την επιστροφή του διπλώματος. Η Τροχαία ή η άλλη αρμόδια ελεγκτική αρχή βεβαιώνει την παράβαση και επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις, ενώ η αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών χειρίζεται την επανεξέταση και την επαναχορήγηση της άδειας.
Η υποχρέωση αυτή δεν συνοδεύει αυτομάτως κάθε κλήση ή κάθε προσωρινή αφαίρεση. Προκύπτει από συγκεκριμένες διατάξεις για την υποτροπή, από το Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών...
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