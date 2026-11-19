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Πυροβολισμοί στο κέντρο της Αθήνας τα ξημερώματα: Στον «Ευαγγελισμό» ένας άνδρας με τραύμα από σφαίρα στο πόδι
Πυροβολισμοί στο κέντρο της Αθήνας τα ξημερώματα: Στον «Ευαγγελισμό» ένας άνδρας με τραύμα από σφαίρα στο πόδι
Οι αστυνομικοί ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και αναζητούν τον δράστη ή τους δράστες
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στο κέντρο της Αθήνας τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11), έπειτα από αναφορά για πυροβολισμούς στη συμβολή των οδών Μιχαήλ Βόδα και Παιωνίου.
Το περιστατικό έγινε γνωστό λίγο πριν τις 03:30, όταν άνδρας επικοινώνησε με με την Άμεση Δράση και ανέφερε ότι είχε ακούσει πυροβολισμούς στην περιοχή. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και, κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντόπισαν στην οδό Αχαρνών έναν άνδρα κουρδικής καταγωγής, τραυματισμένο από πυροβόλο όπλο στο πόδι.
Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».
Οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο ο τραυματισμός του άνδρα να σημειώθηκε μέσα ή κοντά στο συγκεκριμένο κτίριο, επιχειρώντας παράλληλα να ανασυνθέσουν τη διαδρομή του μέχρι το σημείο όπου εντοπίστηκε.
Αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό εκείνου ή εκείνων που άνοιξαν πυρ, ενώ τα κίνητρα πίσω από το περιστατικό παραμένουν άγνωστα.
Το περιστατικό έγινε γνωστό λίγο πριν τις 03:30, όταν άνδρας επικοινώνησε με με την Άμεση Δράση και ανέφερε ότι είχε ακούσει πυροβολισμούς στην περιοχή. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και, κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντόπισαν στην οδό Αχαρνών έναν άνδρα κουρδικής καταγωγής, τραυματισμένο από πυροβόλο όπλο στο πόδι.
Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».
Τι εντόπισαν οι αστυνομικοίΑπό την έρευνα που ακολούθησε προέκυψαν ευρήματα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Παιωνίου. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τρεις κάλυκες και ίχνη αίματος, τα οποία εξετάζονται προκειμένου να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη.
Οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο ο τραυματισμός του άνδρα να σημειώθηκε μέσα ή κοντά στο συγκεκριμένο κτίριο, επιχειρώντας παράλληλα να ανασυνθέσουν τη διαδρομή του μέχρι το σημείο όπου εντοπίστηκε.
Αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό εκείνου ή εκείνων που άνοιξαν πυρ, ενώ τα κίνητρα πίσω από το περιστατικό παραμένουν άγνωστα.
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