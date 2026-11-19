Anthropic: Ιστορική είσοδος στη Wall Street με $107,3 δισ., 7 φορές πάνω η ζήτηση από την προσφορά
Anthropic: Ιστορική είσοδος στη Wall Street με $107,3 δισ., 7 φορές πάνω η ζήτηση από την προσφορά
Η δημιουργός του Claude καταρρίπτει το ρεκόρ της SpaceX – Στα 83 δολάρια η τιμή διάθεσης, αποτίμηση 1,5 τρισ. δολαρίων και κρίσιμη δοκιμασία για το επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη
Μια από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία των διεθνών κεφαλαιαγορών σηματοδοτεί η είσοδος της Anthropic στο χρηματιστήριο, με την εταιρεία πίσω από το Claude να αντλεί το πρωτοφανές ποσό των 107,3 δισ. δολαρίων μέσω αρχικής δημόσιας προσφοράς και ιδιωτικής τοποθέτησης. Η μεγαλύτερη χρηματιστηριακή εισαγωγή όλων των εποχών έρχεται σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων για τις τεχνολογικές μετοχές, ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις από την ανεπίσημη αγορά παραπέμπουν σε άλμα έως 26% για τη μετοχή κατά το ντεμπούτο της στον Nasdaq την Πέμπτη.
Η δημόσια προσφορά συγκέντρωσε ζήτηση σχεδόν επτά φορές μεγαλύτερη από τον διαθέσιμο αριθμό μετοχών, με επενδυτές από τη Wall Street, το Λονδίνο και το Τόκιο να επιδιώκουν συμμετοχή σε μια εταιρεία που φιλοδοξεί να αποτελέσει νέο σημείο αναφοράς για τη χρηματιστηριακή αποτίμηση της τεχνητής νοημοσύνης.
Η Anthropic και οι επτά συνιδρυτές της διέθεσαν συνολικά 980 εκατ. μετοχές προς 83 δολάρια η καθεμία, ξεπερνώντας το αρχικό εύρος διάθεσης των 70 έως 78 δολαρίων. Από αυτές, 956,4 εκατ. μετοχές διατέθηκαν από την ίδια την εταιρεία και 23,6 εκατ. από τους συνιδρυτές της, με το βασικό σκέλος της δημόσιας προσφοράς να ανέρχεται σε 81,3 δισ. δολάρια.
Ακόμη και χωρίς την πρόσθετη ιδιωτική τοποθέτηση των 26 δισ. δολαρίων, η Anthropic ξεπέρασε το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ της SpaceX, η οποία είχε αντλήσει 75 δισ. δολάρια.
Η εισαγωγή της Anthropic πραγματοποιείται με πλήρως απομειωμένη αποτίμηση περίπου 1,5 τρισ. δολαρίων, τοποθετώντας την εταιρεία ανάμεσα στις 15 μεγαλύτερες εισηγμένες επιχειρήσεις παγκοσμίως βάσει χρηματιστηριακής αξίας.
Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, η εταιρεία βρίσκεται σε αντίστοιχα επίπεδα αποτίμησης με την Tesla, ξεπερνώντας την Eli Lilly.
Η αποτίμηση αυτή είναι χαμηλότερη από τα 2 τρισ. δολάρια που είχαν συζητηθεί πριν από μερικούς μήνες, αλλά σημαντικά υψηλότερη από το 1,1 τρισ. δολάρια που είχαν προτείνει ορισμένοι παράγοντες της Wall Street κατά τη διάρκεια της πρόσφατης υποχώρησης των τεχνολογικών μετοχών.
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Η δημόσια προσφορά συγκέντρωσε ζήτηση σχεδόν επτά φορές μεγαλύτερη από τον διαθέσιμο αριθμό μετοχών, με επενδυτές από τη Wall Street, το Λονδίνο και το Τόκιο να επιδιώκουν συμμετοχή σε μια εταιρεία που φιλοδοξεί να αποτελέσει νέο σημείο αναφοράς για τη χρηματιστηριακή αποτίμηση της τεχνητής νοημοσύνης.
Η Anthropic και οι επτά συνιδρυτές της διέθεσαν συνολικά 980 εκατ. μετοχές προς 83 δολάρια η καθεμία, ξεπερνώντας το αρχικό εύρος διάθεσης των 70 έως 78 δολαρίων. Από αυτές, 956,4 εκατ. μετοχές διατέθηκαν από την ίδια την εταιρεία και 23,6 εκατ. από τους συνιδρυτές της, με το βασικό σκέλος της δημόσιας προσφοράς να ανέρχεται σε 81,3 δισ. δολάρια.
Ακόμη και χωρίς την πρόσθετη ιδιωτική τοποθέτηση των 26 δισ. δολαρίων, η Anthropic ξεπέρασε το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ της SpaceX, η οποία είχε αντλήσει 75 δισ. δολάρια.
Στα 1,5 τρισ. δολάρια η αποτίμηση – Άνοδος έως 26% στην ανεπίσημη αγορά
Η εισαγωγή της Anthropic πραγματοποιείται με πλήρως απομειωμένη αποτίμηση περίπου 1,5 τρισ. δολαρίων, τοποθετώντας την εταιρεία ανάμεσα στις 15 μεγαλύτερες εισηγμένες επιχειρήσεις παγκοσμίως βάσει χρηματιστηριακής αξίας.
Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, η εταιρεία βρίσκεται σε αντίστοιχα επίπεδα αποτίμησης με την Tesla, ξεπερνώντας την Eli Lilly.
Η αποτίμηση αυτή είναι χαμηλότερη από τα 2 τρισ. δολάρια που είχαν συζητηθεί πριν από μερικούς μήνες, αλλά σημαντικά υψηλότερη από το 1,1 τρισ. δολάρια που είχαν προτείνει ορισμένοι παράγοντες της Wall Street κατά τη διάρκεια της πρόσφατης υποχώρησης των τεχνολογικών μετοχών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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