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Επίδομα παιδιού Α21: 27 Nοεμβρίου ανοίγει ξανά η πλατφόρμα, τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι
Επίδομα παιδιού Α21: 27 Nοεμβρίου ανοίγει ξανά η πλατφόρμα, τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι
Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών
Tην Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου, στις 8.00 το πρωί, αναμένεται να επαναλειτουργήσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού.
Από την συγκεκριμένη ημερομηνία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις στην πλατφόρμα ή να τροποποιήσουν όσες έχουν ήδη καταχωρίσει προκειμένου να εξασφαλίσουν το επίδομα παιδιού.
Υπενθυμίζεται ότι η πλατφόρμα παραμένει κλειστή από τις 13 Νοεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης της πέμπτης δόσης του επιδόματος παιδιού για το 2026, όπως συμβαίνει πριν από κάθε προγραμματισμένη καταβολή.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η οριστική υποβολή της αίτησης.
Η προσωρινή αποθήκευση δεν θεωρείται ολοκληρωμένη υποβολή και δεν αρκεί για την έγκριση και την καταβολή του επιδόματος.
-Από 28 ευρώ έως 70 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά.
-Από 56 ευρώ έως 140 ευρώ για το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο.
Η καταβολή του επιδόματος πραγματοποιείται σε διμηνιαίες δόσεις.
Από την συγκεκριμένη ημερομηνία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις στην πλατφόρμα ή να τροποποιήσουν όσες έχουν ήδη καταχωρίσει προκειμένου να εξασφαλίσουν το επίδομα παιδιού.
Υπενθυμίζεται ότι η πλατφόρμα παραμένει κλειστή από τις 13 Νοεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης της πέμπτης δόσης του επιδόματος παιδιού για το 2026, όπως συμβαίνει πριν από κάθε προγραμματισμένη καταβολή.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η οριστική υποβολή της αίτησης.
Η προσωρινή αποθήκευση δεν θεωρείται ολοκληρωμένη υποβολή και δεν αρκεί για την έγκριση και την καταβολή του επιδόματος.
Το ύψος του επιδόματος παιδιούΤο ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών, με τα ποσά να κυμαίνονται σε μηνιαία βάση ως εξής:
-Από 28 ευρώ έως 70 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά.
-Από 56 ευρώ έως 140 ευρώ για το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο.
Η καταβολή του επιδόματος πραγματοποιείται σε διμηνιαίες δόσεις.
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