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Αφρικανική σκόνη, 25άρια και ενισχυμένοι νοτιάδες τις επόμενες ημέρες
Αφρικανική σκόνη, 25άρια και ενισχυμένοι νοτιάδες τις επόμενες ημέρες
Πρόσκαιρες βροχές σήμερα στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο - Σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας την Πέμπτη και την Παρασκευή, με τον υδράργυρο σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή - Αναλυτικά η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Με πρόσκαιρες βροχές στα δυτικά και στα ανατολικότερα τμήματα της χώρας συνεχίζεται η εβδομάδα, ενώ θα έχουμε και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο, φτάνοντας την Πέμπτη και την Παρασκευή σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα. Παράλληλα, οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας τοπικά στα πελάγη τα 7 μποφόρ.
Πιο αναλυτικά, σήμερα Τρίτη 17 Νοεμβρίου, πρόσκαιρες βροχές αναμένονται στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 24 βαθμούς.
Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση έως 6 μποφόρ στα νότια πελάγη.
Στην Αττική προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς, με χαμηλότερες ελάχιστες στα βόρεια και δυτικά προάστια. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, έως 3 με 4 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις και πιθανώς περιορισμένη ορατότητα νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, από διάφορες διευθύνσεις.
Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, παροδικές βροχές προβλέπονται στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στη Θράκη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ενώ οι δυτικοί έως νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 6 και τοπικά στα πελάγη τα 7 μποφόρ.
Την Πέμπτη και την Παρασκευή, 19 και 20 Νοεμβρίου, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα. Δεν αποκλείεται να ξεπεράσουμε και τους 25 βαθμούς Οι άνεμοι θα παραμείνουν δυτικοί έως νοτιοδυτικοί, 5 με 7 μποφόρ, ενώ τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στις περιοχές που είναι εκτεθειμένες στο δυτικό και νοτιοδυτικό ρεύμα.
Για το Σαββατοκύριακο, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν σταδιακή στροφή των ανέμων σε βορειοδυτικούς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, χωρίς αξιόλογες βροχές.
Πιο αναλυτικά, σήμερα Τρίτη 17 Νοεμβρίου, πρόσκαιρες βροχές αναμένονται στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 24 βαθμούς.
Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση έως 6 μποφόρ στα νότια πελάγη.
Στην Αττική προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς, με χαμηλότερες ελάχιστες στα βόρεια και δυτικά προάστια. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, έως 3 με 4 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις και πιθανώς περιορισμένη ορατότητα νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, από διάφορες διευθύνσεις.
Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, παροδικές βροχές προβλέπονται στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στη Θράκη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ενώ οι δυτικοί έως νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 6 και τοπικά στα πελάγη τα 7 μποφόρ.
Την Πέμπτη και την Παρασκευή, 19 και 20 Νοεμβρίου, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα. Δεν αποκλείεται να ξεπεράσουμε και τους 25 βαθμούς Οι άνεμοι θα παραμείνουν δυτικοί έως νοτιοδυτικοί, 5 με 7 μποφόρ, ενώ τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στις περιοχές που είναι εκτεθειμένες στο δυτικό και νοτιοδυτικό ρεύμα.
Για το Σαββατοκύριακο, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν σταδιακή στροφή των ανέμων σε βορειοδυτικούς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, χωρίς αξιόλογες βροχές.
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