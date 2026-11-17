λεωφόρο Κηφισού, τη Λ. Αθηνών, τη Μεσογείων, την Κατεχάκη και την Κηφισίας.



Πιο συγκεκριμένα, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, καθώς και στους δρόμους πέριξ του Συντάγματος, αλλά και στο Μεταξουργείο στην πλατεία Καραϊσκάκη.







Παράλληλα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας, αλλά και τη λεωφόρο Αθηνών, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος μέχρι το ύψος του Ελληνικού, αλλά και στη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη και τη Λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου.







Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, οι οποίες εφαρμόζονται σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες και θα διαρκέσουν έως τις 06:00 την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα κλείσουν δρόμοι στο κέντρο, ενώ οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν την περιοχή και να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς.



Κλείνουν από τις 14:00 τρεις σταθμοί του Μετρό στην Αθήνα Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. και σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, από τις 14:00 σήμερα θα παραμείνουν κλειστοί οι σταθμοί του Μετρό:



Κλείσιμο

- Πανεπιστήμιο

- Μέγαρο Μουσικής



Οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάσεις, ενώ η επαναλειτουργία τους θα γίνει έπειτα από νεότερη εντολή της Αστυνομίας.



Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Τρίτης 17/11, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στη, τη Λ. Αθηνών, τη Μεσογείων, την Κατεχάκη και την Κηφισίας.Πιο συγκεκριμένα, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, καθώς και στους δρόμους πέριξ του Συντάγματος, αλλά και στο Μεταξουργείο στην πλατεία Καραϊσκάκη.Παράλληλα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας, αλλά και τη λεωφόρο Αθηνών, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος μέχρι το ύψος του Ελληνικού, αλλά και στη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη και τη Λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου.Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της ημέρας θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επετείου του Πολυτεχνείου. Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, οι οποίες εφαρμόζονται σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες και θα διαρκέσουν έως τις 06:00 την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα κλείσουν δρόμοι στο κέντρο, ενώ οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν την περιοχή και να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς.Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. και σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, από τις 14:00 σήμερα θα παραμείνουν κλειστοί οι σταθμοί του Μετρό:- Σύνταγμα- Πανεπιστήμιο- Μέγαρο ΜουσικήςΟι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάσεις, ενώ η επαναλειτουργία τους θα γίνει έπειτα από νεότερη εντολή της Αστυνομίας.

Αλλαγές θα υπάρξουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ που εξυπηρετούν το κέντρο της Αθήνας, με τροποποιήσεις στις διαδρομές και στις στάσεις, ανάλογα με τις οδηγίες της Τροχαίας.



Ποιοι δρόμοι κλείνουν γύρω από το Πολυτεχνείο Στην περιοχή του Πολυτεχνείου εφαρμόζονται απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπές κυκλοφορίας, οι οποίες ενεργοποιούνται ανάλογα με τις συνθήκες. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις προβλέπεται να παραμείνουν σε ισχύ έως τις 06:00 της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου.



Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:



- Στουρνάρη: Από την πλατεία Εξαρχείων έως την οδό Γ' Σεπτεμβρίου.

- 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων): Από την Κοδριγκτώνος έως την Πανεπιστημίου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

- Τοσίτσα και Πολυτεχνείου: Στους αντίστοιχους πεζόδρομους.

- Μπουμπουλίνας: Από τη Στουρνάρη έως τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

- Τζωρτζ και Μπόταση: Από τη Στουρνάρη έως την Καποδιστρίου.

- Κάνιγγος: Από τη Στουρνάρη έως τη Χαλκοκονδύλη.

- Σολωμού: Από τη Γ' Σεπτεμβρίου έως την πλατεία Εξαρχείων.

- Καποδιστρίου: Από την Μπόταση έως τη Γ' Σεπτεμβρίου.

- Πλατεία Εξαρχείων: Σε όλη την έκτασή της.

- Χαλκοκονδύλη: Από τη Γ' Σεπτεμβρίου έως την πλατεία Κάνιγγος.

- Αβέρωφ: Από την Πατησίων έως τη Μάρνη.

- Βερανζέρου: Από την Κάνιγγος έως τη Μάρνη.

- Σπύρου Τρικούπη: Από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας έως την πλατεία Εξαρχείων.

- Σόλωνος: Από την Ιπποκράτους έως την Πατούσα.



Από τις 06:00 οι απαγορεύσεις στάθμευσης, από το μεσημέρι οι διακοπές κυκλοφορίας



Στο υπόλοιπο κέντρο της Αθήνας, οι απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης ισχύουν από τις 06:00 της Τρίτης 17 Νοεμβρίου, ενώ οι διακοπές κυκλοφορίας θα αρχίσουν σταδιακά από τις μεσημβρινές ώρες και θα διαρκέσουν έως την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.



Οι ρυθμίσεις αφορούν τους ακόλουθους δρόμους:



- Πανεπιστημίου: Σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

- Πλατεία Ομονοίας: Σε όλη την περιοχή.

- Αιόλου: Από την Πανεπιστημίου έως τη Σταδίου.

- Σταδίου: Σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

- Πλατεία Συντάγματος: Σε όλη την περιοχή.

- Βασιλέως Γεωργίου Α': Σε όλο το μήκος της.

- Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Σε όλο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

- Ακαδημίας: Σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

- Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Σε όλο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

- Γέλωνος: Από τη Δορυλαίου έως την Π. Κόκκαλη.

- Π. Κόκκαλη: Από τη Γέλωνος έως τη Βασιλίσσης Σοφίας.

- Δορυλαίου: Από την Π. Κυριακού έως τη Βασιλίσσης Σοφίας.

- Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας: Σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

- Φιλελλήνων: Σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

- Λεωφόρος Συγγρού: Από την Αθανασίου Διάκου έως τη Βασιλίσσης Αμαλίας.

- Πειραιώς: Από την Ιερά Οδό έως την πλατεία Ομονοίας.

- Αθηνάς: Σε όλο το μήκος της.

- Ερμού: Από την Αθηνάς έως την Πειραιώς.

- Τσόχα: Σε όλο το μήκος της.

- Σούτσου: Από την πλατεία Μαβίλη έως την Τσόχα.

- Ζαχάρωφ: Από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας έως τη Βασιλίσσης Σοφίας.

- Λεωφόρος Κηφισίας: Από την Κατεχάκη έως την Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

- Λεωφόρος Μεσογείων: Από την Κατεχάκη έως τη Φειδιππίδου, στο ρεύμα προς Αθήνα.

- Φειδιππίδου: Από τη Μεσογείων έως τη Βασιλίσσης Σοφίας.

- Μιχαλακοπούλου: Από τη Φειδιππίδου έως τη Σπύρου Μερκούρη, και στα δύο ρεύματα.

- Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου: Σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα προς Κηφισιά.

- Αρδηττού: Σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα προς τη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

- Βασιλέως Αλεξάνδρου, Βεντήρη, Χατζηγιάννη Μέξη και Ηριδανού: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

- Παπαδιαμαντοπούλου: Από τη Μιχαλακοπούλου έως τη Βασιλίσσης Σοφίας.

- Αιγινήτου: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως την Παπαδιαμαντοπούλου.

- Λούρου, Λαμψάκου, Σεμιτέλου και Κερασούντος: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.

- Καρτάλη, Λυκαονίας και Αγγέλου Πυρρή: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως την Έβρου.

- Ξενίας: Από τη Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Μιχαλακοπούλου.



Η ΕΛ.ΑΣ. διευκρινίζει ότι οι παρεμβάσεις θα ενεργοποιούνται σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη της κυκλοφορίας και τις ανάγκες ασφαλείας.



Θεσσαλονίκη: Από τις 16:00 οι αποκλεισμοί δρόμων, στις 17:00 οι πορείες Αντίστοιχα αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στη Θεσσαλονίκη, όπου οι εκδηλώσεις μνήμης για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου κορυφώνονται σήμερα.



Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση των Φοιτητικών Συλλόγων με θέμα «Σύγχρονα διδάγματα του Πολυτεχνείου σε καιρό πολέμου», ενώ από το πρωί πολίτες, φοιτητές και εκπρόσωποι συλλογικών φορέων κατέθεσαν λουλούδια και στεφάνια στη μνήμη των αγωνιστών.



Σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, οι απαγορεύσεις στάθμευσης ξεκινούν από τις 06:00, οι αποκλεισμοί δρόμων στο κέντρο προβλέπονται από τις 16:00, ενώ οι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις και πορείες αρχίζουν στις 17:00.



Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας, με την Τροχαία να προσαρμόζει τις παρεμβάσεις ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων.



Παράλληλα, αυξημένη θα είναι η αστυνομική παρουσία στην περιοχή του ΑΠΘ και σε άλλα κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης.



Ποιοι δρόμοι κλείνουν στη Θεσσαλονίκη Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Τροχαίας, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επηρεάσουν τους εξής δρόμους:



- Εγνατία: Από τη Δωδεκανήσου έως την Εθνικής Αμύνης.

- Αγίου Δημητρίου: Από τη Λάζου Εξάρχου έως τη Γ' Σεπτεμβρίου και από την Προξένων έως την Ίωνος Δραγούμη.

- Εθνικής Αμύνης: Από την πλατεία Σιντριβανίου έως την πλατεία Λευκού Πύργου.

- Γ' Σεπτεμβρίου: Από την Αγίου Δημητρίου έως τη Γρηγορίου Λαμπράκη.

- Καρόλου Ντηλ: Από την Τσιμισκή έως τη Βασιλέως Ηρακλείου.

- Βασιλέως Ηρακλείου: Από την πλατεία Αριστοτέλους έως την Καρόλου Ντηλ.

- Κωνσταντίνου Καραμανλή: Από τη Γ' Σεπτεμβρίου έως την Καυτανζόγλου.

- Ελευθερίου Βενιζέλου: Από την Τσιμισκή έως την Εγνατία.

- Ολυμπιάδος: Από την Ελένης Ζωγράφου έως την Κασσάνδρου.

- Ίωνος Δραγούμη: Από την Εγνατία έως την Τσιμισκή.

- Γεωργίου Βιζυηνού: Από την Πανεπιστημίου έως την Π. Βυζουκίδου.



Από τις 16:00 κλείνουν έξι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης Με εντολή των αστυνομικών αρχών, από τις 16:00 της Τρίτης 17 Νοεμβρίου θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία έξι σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης.



Πρόκειται για τους σταθμούς:



- Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός

- Δημοκρατίας

- Βενιζέλου

- Αγίας Σοφίας

- Σιντριβάνι

- Πανεπιστήμιο



Οι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί μέχρι νεότερης ενημέρωσης από τις αρμόδιες αρχές.



Τροποποιήσεις θα πραγματοποιηθούν και στα δρομολόγια των λεωφορείων του ΟΑΣΘ, τα οποία θα κάνουν αναστροφή σε δρόμους περιμετρικά της ζώνης αποκλεισμού του κέντρου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αστυνομίας.