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Τριήμερη εκτροπή κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό
Τριήμερη εκτροπή κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό
Η κίνηση θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Άρτας–Ιωαννίνων - Στον μετωπικό σταθμό Τερόβου θα ισχύουν μειωμένα διόδια
Εκτρέπεται από σήμερα και για τρεις ημέρες η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Ιόνιας Οδού, μεταξύ των κόμβων Αβγού και Εγνατίας.
Οι ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται σήμερα, αύριο και την Πέμπτη, από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, λόγω συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στη σήραγγα Αμπελιάς και άσκησης επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποχιονισμού.
Η κίνηση θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Άρτας–Ιωαννίνων. Στον μετωπικό σταθμό Τερόβου θα ισχύουν μειωμένα διόδια.
Οι ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται σήμερα, αύριο και την Πέμπτη, από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, λόγω συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στη σήραγγα Αμπελιάς και άσκησης επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποχιονισμού.
Η κίνηση θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Άρτας–Ιωαννίνων. Στον μετωπικό σταθμό Τερόβου θα ισχύουν μειωμένα διόδια.
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