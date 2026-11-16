Συγκλονίζει η θεία του αδικοχαμένου πυροσβέστη Ηλία Βαλατσού: Μεγάλωσε χωρίς πατέρα, η μάνα του πέθανε πριν από 4 χρόνια
Συγκλονίζει η θεία του αδικοχαμένου πυροσβέστη Ηλία Βαλατσού: Μεγάλωσε χωρίς πατέρα, η μάνα του πέθανε πριν από 4 χρόνια
Ο 44χρονος είχε μεγαλώσει με τη μητέρα και τον θείο του - Είχε ξεκινήσει ως οικοδόμος αλλά μετά από ένα ατύχημα πήγε στην Πυροσβεστική - Ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης ήταν εργατικός, φιλότιμος και χαμογελαστός, λέει ο θείος του
Συγκλονισμένοι είναι συγγενείς και φίλοι από τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι. Η θεία του υπαρχιπυροσβέστη Ηλία Βαλατσού, τον χαρακτήρισε «εξαιρετικό παιδί» και «γίγαντα», αποκαλύπτοντας πως είχε χάσει τη μητέρα του πριν τέσσερα χρόνια.
«Είχε πεθάνει η μητέρα του εδώ και τέσσερα χρόνια. Το παιδί μεγάλωσε χωρίς πατέρα. Ενός έτους ήταν, έλειπε από τη ζωή του όλα τα χρόνια. Δεν πέθανε ο πατέρας του. Ενός έτους χωρίσανε με τη μητέρα, δεν υπήρξε στη ζωή του ποτέ. Με τη μαμά και τον θείο έχει μεγαλώσει. Ο θείος ήταν ο μεγάλος αδερφός της μαμάς», δήλωσε η θεία του 44χρονου στο STAR.
Ο Ηλίας Βαλατσός «όταν ξεκίνησε ήταν οικοδόμος» αλλά «είχε ένα ατύχημα, είχε πέσει από ύψος 15 μέτρων και αποφάσισε να σταματήσει». Στη συνέχεια πήγε εθελοντής στην Πυροσβεστική. «Είχε τρέλα πάντα με την Πυροσβεστική. Πήγε εθελοντής αμισθί τα πρώτα δύο χρόνια», σύμφωνα με την θεία του που τον χαρακτήρισε «εξαιρετικό παιδί» που ήταν «χαμηλών τόνων» και «γίγαντας».
Τη ζωή του έχασε στο Ζεφύρι και ο 23χρονος πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης. Ο θείος του, Σταύρος Νικολάου, έκανε λόγο για «ένα παιδί εργατικό, φιλότιμο, χαμογελαστό» που «του άρεσε να σπουδάζει, να μαθαίνει πράγματα. Τελείωσε την πυροσβεστική ακαδημία τον Ιούνιο του 2026. Τρεις-τέσσερις μήνες είχε πάει στον σταθμό, στην ουσία ήταν νεοσύλλεκτος. Έδωσε Πανελλήνιες τον Μάιο και είχε περάσει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών γιατί είχε φιλοδοξίες».
«Άλλοι λένε έπεσε, άλλοι “αυτό”. Να σας πω, εκδορές και τέτοια το πρόσωπό του δεν είχε στο νεκροτομείο που τον είδε η μητέρα του και πιθανών να είναι από την εισπνοή ή το οξυγόνο. Αυτό είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να γίνεται, να τελειώσει το οξυγόνο σε έναν πυροσβέστη που μπαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις», ανέφερε ο κ. Νικολάου. Από την πλευρά της η γιαγιά του Γιώργου Ζυμπίδη, ανέφερε: «χάσαμε ένα παιδί 23 ετών. Έχουμε να φάμε τέσσερις μέρες, δεν αντέχουμε».
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ένας ακόμη πυροσβέστης, ο οποίος νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, ήταν ο πρώτος που εισήλθε στo εγκαταλελειμμένο κτήριο στη Φυλή. Αφού εισέπνευσε τοξικούς καπνούς από την πυρκαγιά στο υπόγειο, έχασε τις αισθήσεις του και οι συνάδελφοί του κατάφεραν να τον απομακρύνουν. Οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους είχαν επίσης εισέλθει στο εσωτερικό του κτηρίου.
Οι πυροσβεστικές Αρχές εξετάζουν δύο βασικά ενδεχόμενα για τις συνθήκες του θανάτου τους. Το πρώτο είναι να γλίστρησαν στη σκάλα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και να υποστούν ασφυξία από τους τοξικούς καπνούς. Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι να έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας του πυκνού, τοξικού νέφους που είχε δημιουργηθεί από την καύση των σκουπιδιών.
Για το τραγικό περιστατικό έχει συλληφθεί μία μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της και σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου, παρουσιάστηκαν χθες (15/11) στον εισαγγελέα και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη. Η μητέρα θα απολογηθεί στον ανακριτή και τα κορίτσια στον ανακριτή ανηλίκων.
Η εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής ανέφερε ότι ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος διέταξε εξαρχής Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ώστε να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Όπως διευκρίνισε, τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά η ΔΑΕΕ, ενώ η ΕΔΕ αφορά το άλλο σκέλος της υπόθεσης, δηλαδή τις συνθήκες του θανάτου των δύο συναδέλφων. Η ΔΑΕΕ έφτασε στον χώρο του συμβάντος από την πρώτη στιγμή, συνέλεξε στοιχεία και μαρτυρίες και πήρε οπτικό υλικό.
Σύμφωνα με την κυρία Παπαβραμοπούλου, το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στη Φυλή, στο Ζεφύρι, και κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις. Πρώτοι έφτασαν πυροσβέστες του 10ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών, στον οποίο ανήκει ο τομέας. Μπήκαν στο ισόγειο κτήριο με πλήρη εξάρτυση και εξοπλισμό και διαπίστωσαν ότι η φωτιά βρισκόταν στο υπόγειο. Προσπάθησαν να την προσεγγίσουν από το κλιμακοστάσιο, το οποίο δεν είχε κουπαστή και ήταν γεμάτο απορρίμματα.
Η εκπρόσωπος εξήγησε ότι, όταν υπάρχει ειδοποίηση για φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο, οι πυροσβέστες θεωρούν πιθανό να βρίσκεται κάποιος μέσα, καθώς δεν είναι σπάνιο να διαμένουν άνθρωποι σε τέτοια κτήρια. Αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, και σε κάθε επιχείρηση πρέπει πρώτα να αποκλείεται η παρουσία ανθρώπου στο εσωτερικό. Γι’ αυτό, όπως είπε, προσπάθησαν να κατέβουν και στο υπόγειο.
«Είχε πεθάνει η μητέρα του εδώ και τέσσερα χρόνια. Το παιδί μεγάλωσε χωρίς πατέρα. Ενός έτους ήταν, έλειπε από τη ζωή του όλα τα χρόνια. Δεν πέθανε ο πατέρας του. Ενός έτους χωρίσανε με τη μητέρα, δεν υπήρξε στη ζωή του ποτέ. Με τη μαμά και τον θείο έχει μεγαλώσει. Ο θείος ήταν ο μεγάλος αδερφός της μαμάς», δήλωσε η θεία του 44χρονου στο STAR.
Ο Ηλίας Βαλατσός «όταν ξεκίνησε ήταν οικοδόμος» αλλά «είχε ένα ατύχημα, είχε πέσει από ύψος 15 μέτρων και αποφάσισε να σταματήσει». Στη συνέχεια πήγε εθελοντής στην Πυροσβεστική. «Είχε τρέλα πάντα με την Πυροσβεστική. Πήγε εθελοντής αμισθί τα πρώτα δύο χρόνια», σύμφωνα με την θεία του που τον χαρακτήρισε «εξαιρετικό παιδί» που ήταν «χαμηλών τόνων» και «γίγαντας».
Τη ζωή του έχασε στο Ζεφύρι και ο 23χρονος πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης. Ο θείος του, Σταύρος Νικολάου, έκανε λόγο για «ένα παιδί εργατικό, φιλότιμο, χαμογελαστό» που «του άρεσε να σπουδάζει, να μαθαίνει πράγματα. Τελείωσε την πυροσβεστική ακαδημία τον Ιούνιο του 2026. Τρεις-τέσσερις μήνες είχε πάει στον σταθμό, στην ουσία ήταν νεοσύλλεκτος. Έδωσε Πανελλήνιες τον Μάιο και είχε περάσει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών γιατί είχε φιλοδοξίες».
«Άλλοι λένε έπεσε, άλλοι “αυτό”. Να σας πω, εκδορές και τέτοια το πρόσωπό του δεν είχε στο νεκροτομείο που τον είδε η μητέρα του και πιθανών να είναι από την εισπνοή ή το οξυγόνο. Αυτό είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να γίνεται, να τελειώσει το οξυγόνο σε έναν πυροσβέστη που μπαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις», ανέφερε ο κ. Νικολάου. Από την πλευρά της η γιαγιά του Γιώργου Ζυμπίδη, ανέφερε: «χάσαμε ένα παιδί 23 ετών. Έχουμε να φάμε τέσσερις μέρες, δεν αντέχουμε».
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ένας ακόμη πυροσβέστης, ο οποίος νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, ήταν ο πρώτος που εισήλθε στo εγκαταλελειμμένο κτήριο στη Φυλή. Αφού εισέπνευσε τοξικούς καπνούς από την πυρκαγιά στο υπόγειο, έχασε τις αισθήσεις του και οι συνάδελφοί του κατάφεραν να τον απομακρύνουν. Οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους είχαν επίσης εισέλθει στο εσωτερικό του κτηρίου.
Τα σενάρια που εξετάζονται για τον θάνατο των πυροσβεστών
Οι πυροσβεστικές Αρχές εξετάζουν δύο βασικά ενδεχόμενα για τις συνθήκες του θανάτου τους. Το πρώτο είναι να γλίστρησαν στη σκάλα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και να υποστούν ασφυξία από τους τοξικούς καπνούς. Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι να έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας του πυκνού, τοξικού νέφους που είχε δημιουργηθεί από την καύση των σκουπιδιών.
Για το τραγικό περιστατικό έχει συλληφθεί μία μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της και σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου, παρουσιάστηκαν χθες (15/11) στον εισαγγελέα και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη. Η μητέρα θα απολογηθεί στον ανακριτή και τα κορίτσια στον ανακριτή ανηλίκων.
Η εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής ανέφερε ότι ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος διέταξε εξαρχής Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ώστε να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Όπως διευκρίνισε, τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά η ΔΑΕΕ, ενώ η ΕΔΕ αφορά το άλλο σκέλος της υπόθεσης, δηλαδή τις συνθήκες του θανάτου των δύο συναδέλφων. Η ΔΑΕΕ έφτασε στον χώρο του συμβάντος από την πρώτη στιγμή, συνέλεξε στοιχεία και μαρτυρίες και πήρε οπτικό υλικό.
Σύμφωνα με την κυρία Παπαβραμοπούλου, το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στη Φυλή, στο Ζεφύρι, και κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις. Πρώτοι έφτασαν πυροσβέστες του 10ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών, στον οποίο ανήκει ο τομέας. Μπήκαν στο ισόγειο κτήριο με πλήρη εξάρτυση και εξοπλισμό και διαπίστωσαν ότι η φωτιά βρισκόταν στο υπόγειο. Προσπάθησαν να την προσεγγίσουν από το κλιμακοστάσιο, το οποίο δεν είχε κουπαστή και ήταν γεμάτο απορρίμματα.
Η εκπρόσωπος εξήγησε ότι, όταν υπάρχει ειδοποίηση για φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο, οι πυροσβέστες θεωρούν πιθανό να βρίσκεται κάποιος μέσα, καθώς δεν είναι σπάνιο να διαμένουν άνθρωποι σε τέτοια κτήρια. Αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, και σε κάθε επιχείρηση πρέπει πρώτα να αποκλείεται η παρουσία ανθρώπου στο εσωτερικό. Γι’ αυτό, όπως είπε, προσπάθησαν να κατέβουν και στο υπόγειο.
«Οι πυροσβέστες μας ακολούθησαν το πρωτόκολλο ακριβώς», τόνισε η κα Παπαβραμοπούλου, εξηγώντας ότι φόρεσαν πλήρη εξάρτυση και φιάλες. Περιέγραψε επίσης τη διαδικασία: το πρώτο όχημα που φτάνει, εν προκειμένω του 10ου Πυροσβεστικού Σταθμού, είναι το πρώτο όχημα προσβολής και ξεκινά την εγκατάσταση για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Μέσα σε τρία λεπτά έφτασε και δεύτερο όχημα και στη συνέχεια κι άλλα, ενώ υπεύθυνος για το περιστατικό είναι ο επικεφαλής του πρώτου οχήματος.
Για την κατάσταση της υγείας του τρίτου πυροσβέστη που νοσηλεύεται, η εκπρόσωπος ανέφερε ότι είναι καλά. Παράλληλα, εξέφρασε εκ νέου τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των δύο συναδέλφων που χάθηκαν.
Για την κατάσταση της υγείας του τρίτου πυροσβέστη που νοσηλεύεται, η εκπρόσωπος ανέφερε ότι είναι καλά. Παράλληλα, εξέφρασε εκ νέου τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των δύο συναδέλφων που χάθηκαν.
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