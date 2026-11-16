

Τα σενάρια που εξετάζονται για τον θάνατο των πυροσβεστών

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ένας ακόμη πυροσβέστης, ο οποίος νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, ήταν ο πρώτος που εισήλθε στo εγκαταλελειμμένο κτήριο στη Φυλή. Αφού εισέπνευσε τοξικούς καπνούς από την πυρκαγιά στο υπόγειο, έχασε τις αισθήσεις του και οι συνάδελφοί του κατάφεραν να τον απομακρύνουν. Οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους είχαν επίσης εισέλθει στο εσωτερικό του κτηρίου.

Οι πυροσβεστικές Αρχές εξετάζουν δύο βασικά ενδεχόμενα για τις συνθήκες του θανάτου τους. Το πρώτο είναι να γλίστρησαν στη σκάλα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και να υποστούν ασφυξία από τους τοξικούς καπνούς. Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι να έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας του πυκνού, τοξικού νέφους που είχε δημιουργηθεί από την καύση των σκουπιδιών.

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Έφη Παπαβραμοπούλου, παρουσιάστηκαν χθες (15/11) στον εισαγγελέα και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη. Η μητέρα θα απολογηθεί στον ανακριτή και τα κορίτσια στον ανακριτή ανηλίκων.

