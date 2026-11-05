Από τα μπάζα, ξανά στην παραγωγή: Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO δείχνει τον δρόμο για έναν πιο βιώσιμο κύκλο κατασκευών - «Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι»
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
«Οι ιστορίες που διηγούμαι φανερώνουν κομμάτι-κομμάτι τη δική μου»
O κορυφαίος ηθοποιός και σκηνοθέτης φέτος βάζει τη σφραγίδα του σε τέσσερις διαφορετικές παραστάσεις
Κίρα Νάιτλι
Mαθήματα ενδυνάμωσης για νοικοκυρές
Η ηρωίδα του ρομαντικού σινεμά πετάει τα κρινολίνα, πιάνει τα μαχαίρια και τα περίστροφα για τη δεύτερη σεζόν του «Black Doves» και ομολογεί: «Είναι ό,τι πιο κοντινό έχω φτάσει ποτέ στο να γίνω υπερηρωίδα!»
Γιώργος Κωνσταντίνου
«Ο χρόνος περνά για όλους. Το θέμα είναι πώς τον ζεις»
Στην έβδομη δεκαετία της παρουσίας του στο θέατρο και στα δέκατη της ζωής του, ο μεγάλος -για όλους του υπόλοιπους λόγους- πρωταγωνιστής, κάνει απολογισμό μιας ζωής που συνεχίζεται με εφηβική ορμή
Adelman Residence
Στην ιστορική βίλα του ιδρυτή της Taschen στο LA
Από τον κήπο με το γήπεδο τένις του Τσάρλι Τσάπλιν, μέχρι την έπαυλη της Κάθριν Χέπμπορν, όλα τα ακίνητα που απέκτησε ποτέ ο Μπένεντικτ Τάσεν έχουν μια σημαντική ιστορία που πασχίζει να διασώσει
Ακόμα:
Σίντι Λόπερ
Μια εποχή γεμάτη χρώμα βγήκε στο σφυρί
Παυλίνα Μπεχράκη
Η ανθρώπινη επαφή στην εποχή της ΑΙ
Ρίτσαρντ Αβεντον
Η σκοτεινή λάμψη μιας ιδιοφυΐας
Μόδα
Οι τάσεις που ταξιδεύουν στον χρόνο
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
Μην το χάσετε!
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
«Οι ιστορίες που διηγούμαι φανερώνουν κομμάτι-κομμάτι τη δική μου»
O κορυφαίος ηθοποιός και σκηνοθέτης φέτος βάζει τη σφραγίδα του σε τέσσερις διαφορετικές παραστάσεις
Κίρα Νάιτλι
Mαθήματα ενδυνάμωσης για νοικοκυρές
Η ηρωίδα του ρομαντικού σινεμά πετάει τα κρινολίνα, πιάνει τα μαχαίρια και τα περίστροφα για τη δεύτερη σεζόν του «Black Doves» και ομολογεί: «Είναι ό,τι πιο κοντινό έχω φτάσει ποτέ στο να γίνω υπερηρωίδα!»
Γιώργος Κωνσταντίνου
«Ο χρόνος περνά για όλους. Το θέμα είναι πώς τον ζεις»
Στην έβδομη δεκαετία της παρουσίας του στο θέατρο και στα δέκατη της ζωής του, ο μεγάλος -για όλους του υπόλοιπους λόγους- πρωταγωνιστής, κάνει απολογισμό μιας ζωής που συνεχίζεται με εφηβική ορμή
Adelman Residence
Στην ιστορική βίλα του ιδρυτή της Taschen στο LA
Από τον κήπο με το γήπεδο τένις του Τσάρλι Τσάπλιν, μέχρι την έπαυλη της Κάθριν Χέπμπορν, όλα τα ακίνητα που απέκτησε ποτέ ο Μπένεντικτ Τάσεν έχουν μια σημαντική ιστορία που πασχίζει να διασώσει
Ακόμα:
Σίντι Λόπερ
Μια εποχή γεμάτη χρώμα βγήκε στο σφυρί
Παυλίνα Μπεχράκη
Η ανθρώπινη επαφή στην εποχή της ΑΙ
Ρίτσαρντ Αβεντον
Η σκοτεινή λάμψη μιας ιδιοφυΐας
Μόδα
Οι τάσεις που ταξιδεύουν στον χρόνο
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
Μην το χάσετε!
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