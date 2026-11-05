To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
«Οι ιστορίες που διηγούμαι φανερώνουν κομμάτι-κομμάτι τη δική μου»
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

O κορυφαίος ηθοποιός και σκηνοθέτης φέτος βάζει τη σφραγίδα του σε τέσσερις διαφορετικές παραστάσεις

Κίρα Νάιτλι
Mαθήματα ενδυνάμωσης για νοικοκυρές
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
Η ηρωίδα του ρομαντικού σινεμά πετάει τα κρινολίνα, πιάνει τα μαχαίρια και τα περίστροφα για τη δεύτερη σεζόν του «Black Doves» και ομολογεί: «Είναι ό,τι πιο κοντινό έχω φτάσει ποτέ στο να γίνω υπερηρωίδα!»

Γιώργος Κωνσταντίνου
«Ο χρόνος περνά για όλους. Το θέμα είναι πώς τον ζεις»
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
Στην έβδομη δεκαετία της παρουσίας του στο θέατρο και στα δέκατη της ζωής του, ο μεγάλος -για όλους του υπόλοιπους λόγους- πρωταγωνιστής, κάνει απολογισμό μιας ζωής που συνεχίζεται με εφηβική ορμή

Adelman Residence
Στην ιστορική βίλα του ιδρυτή της Taschen στο LA
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
Από τον κήπο με το γήπεδο τένις του Τσάρλι Τσάπλιν, μέχρι την έπαυλη της Κάθριν Χέπμπορν, όλα τα ακίνητα που απέκτησε ποτέ ο Μπένεντικτ Τάσεν έχουν μια σημαντική ιστορία που πασχίζει να διασώσει

Ακόμα:

Σίντι Λόπερ
Μια εποχή γεμάτη χρώμα βγήκε στο σφυρί
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Παυλίνα Μπεχράκη
Η ανθρώπινη επαφή στην εποχή της ΑΙ
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Ρίτσαρντ Αβεντον
Η σκοτεινή λάμψη μιας ιδιοφυΐας
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Μόδα
Οι τάσεις που ταξιδεύουν στον χρόνο
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.

Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.

Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.

Μην το χάσετε!

Thema Insights

Η αριστεία της Rolex στην υπηρεσία των ελληνικών δασών

Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και συνδέουν την καινοτομία με την υπευθυνότητα, η ROLEX Ελλάδας υποστηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας, υλοποιώντας έτσι τη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική ευθύνη και υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Love at First Sight: Η συνεργασία του glo™ HILO με τον Στέλιο Κουδουνάρη

Μόδα, design και υψηλή αισθητική συναντήθηκαν σε μια exclusive βραδιά με πρωταγωνιστές το glo™ HILO και τον Στέλιο Κουδουνάρη

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης