To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:«Οι ιστορίες που διηγούμαι φανερώνουν κομμάτι-κομμάτι τη δική μου»O κορυφαίος ηθοποιός και σκηνοθέτης φέτος βάζει τη σφραγίδα του σε τέσσερις διαφορετικές παραστάσειςMαθήματα ενδυνάμωσης για νοικοκυρέςΗ ηρωίδα του ρομαντικού σινεμά πετάει τα κρινολίνα, πιάνει τα μαχαίρια και τα περίστροφα για τη δεύτερη σεζόν του «Black Doves» και ομολογεί: «Είναι ό,τι πιο κοντινό έχω φτάσει ποτέ στο να γίνω υπερηρωίδα!»«Ο χρόνος περνά για όλους. Το θέμα είναι πώς τον ζεις»Στην έβδομη δεκαετία της παρουσίας του στο θέατρο και στα δέκατη της ζωής του, ο μεγάλος -για όλους του υπόλοιπους λόγους- πρωταγωνιστής, κάνει απολογισμό μιας ζωής που συνεχίζεται με εφηβική ορμήΣτην ιστορική βίλα του ιδρυτή της Taschen στο LAΑπό τον κήπο με το γήπεδο τένις του Τσάρλι Τσάπλιν, μέχρι την έπαυλη της Κάθριν Χέπμπορν, όλα τα ακίνητα που απέκτησε ποτέ ο Μπένεντικτ Τάσεν έχουν μια σημαντική ιστορία που πασχίζει να διασώσειΑκόμα:Μια εποχή γεμάτη χρώμα βγήκε στο σφυρίΗ ανθρώπινη επαφή στην εποχή της ΑΙΗ σκοτεινή λάμψη μιας ιδιοφυΐαςΟι τάσεις που ταξιδεύουν στον χρόνοToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή καικαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Μην το χάσετε!