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Αναβαθμίζεται η Πυροσβεστική: Πώς λειτουργεί ο νέος υπερσύγχρονος εξομοιωτής αεροσκάφους με πραγματική φλόγα στην Πτολεμαΐδα
Αναβαθμίζεται η Πυροσβεστική: Πώς λειτουργεί ο νέος υπερσύγχρονος εξομοιωτής αεροσκάφους με πραγματική φλόγα στην Πτολεμαΐδα
Πώς εκπαιδεύονται οι πυροσβέστες για το χειρότερο σενάριο σε αεροδρόμιο
Έναν σύγχρονο εξομοιωτή πυρκαγιάς αεροσκάφους, που επιτρέπει στους πυροσβέστες να εκπαιδεύονται με πραγματικές φλόγες, τεχνητό καπνό και συνθήκες αντίστοιχες ενός αεροπορικού ατυχήματος, απέκτησε η Πυροσβεστική Ακαδημία στην Πτολεμαΐδα. Πρόκειται για το σύστημα AFS 5000, το οποίο δίνει τη δυνατότητα προσομοίωσης δεκάδων επιχειρησιακών καταστάσεων, από φωτιά σε κινητήρα αεροσκάφους μέχρι διαρροή καυσίμων και διάσωση επιβατών μέσα σε καμπίνα γεμάτη καπνό.
Ο νέος εξοπλισμός παρουσιάστηκε την Πέμπτη (5/11) στη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών υποδομών του Πυροσβεστικού Σώματος.
Η προμήθεια εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Ο νέος εξομοιωτής του Πυροσβεστικού Σώματος είναι κατασκευασμένος από ειδικό χάλυβα, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και στις καιρικές συνθήκες, ώστε να επιτρέπει τη διεξαγωγή επαναλαμβανόμενων ασκήσεων πυρόσβεσης.
Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι χρησιμοποιεί πραγματική φλόγα, η οποία παράγεται από ελεγχόμενη καύση υγραερίου. Παράλληλα, ειδικά συστήματα διοχετεύουν τεχνητό καπνό, δημιουργώντας συνθήκες περιορισμένης ορατότητας, αντίστοιχες με εκείνες που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες σε ένα πραγματικό συμβάν.
Με αυτόν τον τρόπο, οι εκπαιδευόμενοι πυροσβέστες δεν περιορίζονται σε θεωρητικές ασκήσεις ή εικονικές προσομοιώσεις. Καλούνται να πλησιάσουν τις φλόγες, να επιλέξουν τα κατάλληλα μέσα κατάσβεσης και να πραγματοποιήσουν επιχειρήσεις διάσωσης σε ένα ελεγχόμενο αλλά ρεαλιστικό περιβάλλον.
Για την ασφάλεια των ασκήσεων, το σύστημα διαθέτει εξειδικευμένο λογισμικό, αισθητήρες παρακολούθησης και διακόπτες έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα οι εκπαιδευτές επιβλέπουν συνεχώς τη διαδικασία και μπορούν να παρεμβαίνουν όταν απαιτείται, διατηρώντας τον έλεγχο των συνθηκών.
Μία από τις σημαντικότερες δυνατότητες του AFS 5000 είναι η αναπαράσταση διαφορετικών εστιών πυρκαγιάς στα εξωτερικά τμήματα ενός αεροσκάφους.
Οι πυροσβέστες εκπαιδεύονται στην κατάσβεση φωτιάς τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος του κινητήρα, αντιμετωπίζοντας διαφορετικές συνθήκες προσέγγισης.
Παράλληλα, μπορούν να εξασκηθούν σε περιστατικά πυρκαγιάς στο σύστημα προσγείωσης, όπου η παρουσία υψηλών θερμοκρασιών και μηχανικών εξαρτημάτων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.
Ο νέος εξοπλισμός παρουσιάστηκε την Πέμπτη (5/11) στη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών υποδομών του Πυροσβεστικού Σώματος.
Η προμήθεια εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Ο νέος εξομοιωτής του Πυροσβεστικού Σώματος είναι κατασκευασμένος από ειδικό χάλυβα, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και στις καιρικές συνθήκες, ώστε να επιτρέπει τη διεξαγωγή επαναλαμβανόμενων ασκήσεων πυρόσβεσης.
Πώς λειτουργεί ο εξομοιωτής AFS 5000
Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι χρησιμοποιεί πραγματική φλόγα, η οποία παράγεται από ελεγχόμενη καύση υγραερίου. Παράλληλα, ειδικά συστήματα διοχετεύουν τεχνητό καπνό, δημιουργώντας συνθήκες περιορισμένης ορατότητας, αντίστοιχες με εκείνες που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες σε ένα πραγματικό συμβάν.
Με αυτόν τον τρόπο, οι εκπαιδευόμενοι πυροσβέστες δεν περιορίζονται σε θεωρητικές ασκήσεις ή εικονικές προσομοιώσεις. Καλούνται να πλησιάσουν τις φλόγες, να επιλέξουν τα κατάλληλα μέσα κατάσβεσης και να πραγματοποιήσουν επιχειρήσεις διάσωσης σε ένα ελεγχόμενο αλλά ρεαλιστικό περιβάλλον.
Για την ασφάλεια των ασκήσεων, το σύστημα διαθέτει εξειδικευμένο λογισμικό, αισθητήρες παρακολούθησης και διακόπτες έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα οι εκπαιδευτές επιβλέπουν συνεχώς τη διαδικασία και μπορούν να παρεμβαίνουν όταν απαιτείται, διατηρώντας τον έλεγχο των συνθηκών.
Μία από τις σημαντικότερες δυνατότητες του AFS 5000 είναι η αναπαράσταση διαφορετικών εστιών πυρκαγιάς στα εξωτερικά τμήματα ενός αεροσκάφους.
Φωτιά στους κινητήρες και στο σύστημα προσγείωσης
Οι πυροσβέστες εκπαιδεύονται στην κατάσβεση φωτιάς τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος του κινητήρα, αντιμετωπίζοντας διαφορετικές συνθήκες προσέγγισης.
Παράλληλα, μπορούν να εξασκηθούν σε περιστατικά πυρκαγιάς στο σύστημα προσγείωσης, όπου η παρουσία υψηλών θερμοκρασιών και μηχανικών εξαρτημάτων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.
Ξεχωριστό σενάριο αφορά τη διαρροή καυσίμων και τη δημιουργία εύφλεκτης κηλίδας στο έδαφος.
Σε αυτή την περίπτωση, οι πυροσβέστες καλούνται να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς και να επιλέξουν την κατάλληλη τακτική επέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του αεροσκάφους και την ασφάλεια των πληρωμάτων.
Ο νέος εξομοιωτής όμως δεν περιορίζεται μόνο στις εξωτερικές πυρκαγιές, καθώς προσφέρει δυνατότητες εκπαίδευσης και στο εσωτερικό του αεροσκάφους. Οι εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίζουν ελεγχόμενες εστίες φωτιάς στο πιλοτήριο, στα καθίσματα των επιβατών, στην κουζίνα και στις τουαλέτες.
Επιπλέον, μπορούν να εξασκηθούν στην αντιμετώπιση πυρκαγιάς στον χώρο φορτίου, όπου οι συνθήκες επέμβασης διαφέρουν σημαντικά από εκείνες της καμπίνας επιβατών.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης και στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης υπό συνθήκες πυκνού καπνού και χαμηλής ορατότητας. Σε τέτοιες ασκήσεις, οι πυροσβέστες πρέπει να κινηθούν μέσα στο αεροσκάφος, να αναζητήσουν εγκλωβισμένους και να οργανώσουν την ασφαλή απομάκρυνσή τους.
Η συγκεκριμένη εκπαίδευση αποσκοπεί στην εξοικείωση των πληρωμάτων με τους περιορισμένους χώρους, τη δυσκολία προσανατολισμού και την ανάγκη γρήγορης λήψης αποφάσεων.
Σημαντικό μέρος των ασκήσεων αφορά τον τρόπο προσέγγισης ενός αεροσκάφους από τα πυροσβεστικά οχήματα.
Οι εκπαιδευόμενοι πυροσβέστες καλούνται να επιλέξουν τις κατάλληλες θέσεις ανάπτυξης των οχημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική επέμβαση χωρίς να παρεμποδίζεται η κίνηση των διασωστικών ομάδων.
Παράλληλα, χρησιμοποιούν διαφορετικά κατασβεστικά μέσα, όπως φορητούς αυλούς και αυλούς οροφής πυροσβεστικών οχημάτων.
Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν τον συνδυασμό κατάσβεσης και διάσωσης, καθώς και την ανάπτυξη τακτικών που απαιτούν συνεργασία μεταξύ διαφορετικών πληρωμάτων.
Ο εξομοιωτής προορίζεται τόσο για τους σπουδαστές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας όσο και για πυροσβεστικούς υπαλλήλους που υπηρετούν σε αεροδρόμια και σε άλλες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.
Η αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας περιλαμβάνει και έναν αυτοκινούμενο εξομοιωτή πυρκαγιάς. Πρόκειται για κινητή εκπαιδευτική μονάδα, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιείται για πρακτική εξάσκηση πυροσβεστών και σπουδαστών σε διαφορετικές περιοχές.
Ο εξοπλισμός θα αναπαράγει ελεγχόμενες συνθήκες πυρκαγιάς, επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους να παρακολουθούν τα διαφορετικά στάδια ανάπτυξής της.
Η εκπαίδευση θα επικεντρώνεται στη σωστή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας, στη λειτουργία αναπνευστικών συσκευών και στην εφαρμογή τεχνικών κατάσβεσης και διάσωσης.
Στόχος είναι οι πυροσβέστες να αποκτούν πρακτική εμπειρία στην αναγνώριση επικίνδυνων συνθηκών πριν κληθούν να τις αντιμετωπίσουν σε πραγματικές επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», η Πυροσβεστική Ακαδημία ενισχύεται επίσης με τέσσερα συστήματα προσομοίωσης οδήγησης. Από αυτά, δύο προορίζονται για την εκπαίδευση στην οδήγηση αυτοκινήτων και δύο για φορτηγά οχήματα.
Οι προσομοιωτές διαθέτουν δυνατότητα αναπαράστασης της κίνησης και των κραδασμών του οχήματος, προσφέροντας μεγαλύτερο ρεαλισμό στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Παράλληλα, αναπαράγουν διαφορετικές οδικές, καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.
Οι δόκιμοι πυροσβέστες μπορούν να εξασκούνται στην οδήγηση υπό συνθήκες αυξημένης δυσκολίας, όπως σε δρόμους με περιορισμένη πρόσφυση, μειωμένη ορατότητα ή απαιτητικό περιβάλλον μετακίνησης.
Η εκπαίδευση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τους οδηγούς πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς σε πραγματικές επιχειρήσεις καλούνται να κινηθούν γρήγορα, χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο το πλήρωμα ή άλλους χρήστες του οδικού δικτύου.
Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, στην ομιλία του υπογράμμισε τη σημασία της επένδυσης στην εκπαίδευση και στην ασφάλεια των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος, σημειώνοντας:
«Η δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκεται στους ανθρώπους του. Στη γνώση, στην ετοιμότητα και στην αποφασιστικότητά τους να ανταποκρίνονται στις πιο δύσκολες αποστολές. Δική μας ευθύνη είναι να τους εξασφαλίζουμε τα μέσα και την εκπαίδευση που χρειάζονται για να επιτελούν το έργο τους με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
Παραλαμβάνουμε έναν από τους πλέον σύγχρονους εξομοιωτές πυρκαγιάς αεροσκάφους στην Ευρώπη, ο οποίος αναβαθμίζει ουσιαστικά τις δυνατότητες εκπαίδευσης του Πυροσβεστικού Σώματος. Με πραγματική φλόγα και τεχνητό καπνό, σε ρεαλιστικά σενάρια και μέσα σε ελεγχόμενο περιβάλλον, οι πυροσβέστες προετοιμάζονται για περιστατικά που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση, ταχύτατη επέμβαση και απόλυτο συντονισμό.
Το πρόγραμμα “ΑΙΓΙΣ”, συνολικού προϋπολογισμού 2,1 δισ. ευρώ, γίνεται πράξη. Γίνεται εξοπλισμός, υποδομές και νέες επιχειρησιακές δυνατότητες. Εδώ, στην Πτολεμαΐδα, γίνεται επένδυση στην εκπαίδευση των πυροσβεστών μας με τον νέο εξομοιωτή που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Η αναβάθμιση της πυροσβεστικής εκπαίδευσης αποτελεί βασικό πυλώνα του σχεδιασμού μας. Οι απαιτήσεις της πυρόσβεσης στο σύγχρονο περιβάλλον αυξάνονται και η εκπαίδευση πρέπει να εξελίσσεται μαζί τους. Απαιτείται σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την επιχειρησιακή πράξη, καλλιέργεια σωστής κρίσης, πειθαρχίας και συνεργασίας, καθώς και προετοιμασία του πυροσβέστη για δύσκολες αποφάσεις κάτω από σύνθετες και αντίξοες συνθήκες, υπό μεγάλη πίεση.
Απευθυνόμενος στις σπουδάστριες και στους σπουδαστές, θέλω να σας πω το εξής: Αξιοποιήστε κάθε ώρα εκπαίδευσης. Ρωτήστε, δοκιμάστε, εξασκηθείτε. Μάθετε να εμπιστεύεστε τις γνώσεις σας και να λειτουργείτε ως ομάδα.
Αύριο, στο πεδίο, η προετοιμασία σας θα στηρίξει τις αποφάσεις σας. Δίπλα σας θα βρίσκεται ο συνάδελφός σας και απέναντί σας ένας άνθρωπος που θα περιμένει τη βοήθειά σας. Αυτή είναι η μεγάλη ευθύνη και η ξεχωριστή αξία της αποστολής που επιλέξατε να υπηρετήσετε».
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Αμανατίδης σημείωσε:
«Είναι σημαντικό ότι μέσα από τη συνεργασία όλων, Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστικό Σώμα, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Δήμος Εορδαίας, καταφέραμε να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα που ουσιαστικά αναβαθμίζει τη Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα σε ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, κέντρο εκπαίδευσης. Μέριμνά μας, μετά και την εγκατάσταση του εξομοιωτή πυρκαγιάς σε αεροσκάφος, να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε τις εγκαταστάσεις της Σχολής ώστε να πετύχουμε ακόμη καλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης αλλά και να δοθεί η δυνατότητα φιλοξενίας μεγαλύτερου αριθμού σπουδαστών.»
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Draeger Hellas, Γιώργος Παπαδόπουλος, ανέφερε:
«Είμαστε υπερήφανοι που μπορέσαμε να συνδράμουμε την Πολιτεία, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και το Πυροσβεστικό Σώμα στην υλοποίηση ενός τόσο πρωτοποριακού έργου, όπως είναι ο εξομοιωτής κατάσβεσης πυρκαγιάς σε αεροσκάφος.
Η εκπαίδευση σε τέτοιους εξομοιωτές αποτελεί τον ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο προετοιμασίας των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα απαιτητικών και σύνθετων περιστατικών. Η επένδυση στην εκπαίδευση είναι επένδυση στην ασφάλεια».
Η Διοικητής της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Πτολεμαΐδα Πύραρχος Αρχοντία Σερέτη ανέφερε:
«Κάθε επένδυση στην εκπαίδευση είναι επένδυση στην ανθρώπινη ζωή, στην ασφάλεια και στην αποτελεσματικότητα του Πυροσβεστικού Σώματος. Ως Διοίκηση της Σχολής, έχουμε πλήρη επίγνωση της ευθύνης που μας αναλογεί. Στόχος μας είναι να αξιοποιούμε κάθε νέα δυνατότητα, να αναβαθμίζουμε διαρκώς το εκπαιδευτικό μας έργο και να διαμορφώνουμε πυροσβέστες με υψηλή επαγγελματική κατάρτιση, επιχειρησιακή ετοιμότητα και βαθιά συναίσθηση της αποστολής τους.»
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε επίδειξη λειτουργίας του εξομοιωτή πυρκαγιάς αεροσκάφους και των προσομοιωτών οδήγησης.
Στην παρουσίαση παρέστησαν ακόμη, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, οι Βουλευτές Κοζάνης, Ευστάθιος Κωνσταντινίδης και Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, ο Δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς, ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο Γενικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγος ΠΣ Παναγιώτης Μπαθρέλλος, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Υποστράτηγος ΠΣ Παναγιώτης Κυπριωτέλλης, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Νήσων Υποστράτηγος ΠΣ Ζώης Γιώτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Κιοσές, ο αναπληρωτής Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Λάζαρος Γκερεχτές, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ο Διοικητής ΠΕΠΥΔ Δυτικής Μακεδονίας Αρχιπύραρχος Ιωάννης Αμανατίδης, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας Ταξίαρχος Νικόλαος Έξαρχος, ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» Ιωάννης Κετεκίδης, η Προϊσταμένη Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης της Δ.Α.Α. Α.Ε. Σοφία Κουτουκιάδου, ο Διοικητής ΔΙΠΥΝ Κοζάνης Πύραρχος Γκίκας Καμπουρίδης, ο Διοικητής ΠΥ Πτολεμαΐδας Αντιπύραρχος Βασίλειος Ζιώγου, εκπρόσωποι της εταιρείας Draeger Hellas, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Διεύθυνση Δασών Κοζάνης, της Αναπτυξιακής Κοζάνης (ΑΝ.ΚΟ.), της εταιρείας «Κουβουκλιώτης Α. Φώτης & ΣΙΑ Ε.Ε.», της Realiscape SA καθώς και ανώτεροι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, στελέχη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και των φορέων υλοποίησης του «ΑΙΓΙΣ».
Σε αυτή την περίπτωση, οι πυροσβέστες καλούνται να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς και να επιλέξουν την κατάλληλη τακτική επέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του αεροσκάφους και την ασφάλεια των πληρωμάτων.
Ο νέος εξομοιωτής όμως δεν περιορίζεται μόνο στις εξωτερικές πυρκαγιές, καθώς προσφέρει δυνατότητες εκπαίδευσης και στο εσωτερικό του αεροσκάφους. Οι εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίζουν ελεγχόμενες εστίες φωτιάς στο πιλοτήριο, στα καθίσματα των επιβατών, στην κουζίνα και στις τουαλέτες.
Διάσωση επιβατών μέσα σε καμπίνα γεμάτη καπνό
Επιπλέον, μπορούν να εξασκηθούν στην αντιμετώπιση πυρκαγιάς στον χώρο φορτίου, όπου οι συνθήκες επέμβασης διαφέρουν σημαντικά από εκείνες της καμπίνας επιβατών.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης και στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης υπό συνθήκες πυκνού καπνού και χαμηλής ορατότητας. Σε τέτοιες ασκήσεις, οι πυροσβέστες πρέπει να κινηθούν μέσα στο αεροσκάφος, να αναζητήσουν εγκλωβισμένους και να οργανώσουν την ασφαλή απομάκρυνσή τους.
Η συγκεκριμένη εκπαίδευση αποσκοπεί στην εξοικείωση των πληρωμάτων με τους περιορισμένους χώρους, τη δυσκολία προσανατολισμού και την ανάγκη γρήγορης λήψης αποφάσεων.
Σημαντικό μέρος των ασκήσεων αφορά τον τρόπο προσέγγισης ενός αεροσκάφους από τα πυροσβεστικά οχήματα.
Εκπαίδευση και στον συντονισμό των πυροσβεστικών οχημάτων
Οι εκπαιδευόμενοι πυροσβέστες καλούνται να επιλέξουν τις κατάλληλες θέσεις ανάπτυξης των οχημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική επέμβαση χωρίς να παρεμποδίζεται η κίνηση των διασωστικών ομάδων.
Παράλληλα, χρησιμοποιούν διαφορετικά κατασβεστικά μέσα, όπως φορητούς αυλούς και αυλούς οροφής πυροσβεστικών οχημάτων.
Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν τον συνδυασμό κατάσβεσης και διάσωσης, καθώς και την ανάπτυξη τακτικών που απαιτούν συνεργασία μεταξύ διαφορετικών πληρωμάτων.
Ο εξομοιωτής προορίζεται τόσο για τους σπουδαστές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας όσο και για πυροσβεστικούς υπαλλήλους που υπηρετούν σε αεροδρόμια και σε άλλες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.
Η αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας περιλαμβάνει και έναν αυτοκινούμενο εξομοιωτή πυρκαγιάς. Πρόκειται για κινητή εκπαιδευτική μονάδα, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιείται για πρακτική εξάσκηση πυροσβεστών και σπουδαστών σε διαφορετικές περιοχές.
Έρχεται και κινητός εξομοιωτής για αστικές πυρκαγιές
Ο εξοπλισμός θα αναπαράγει ελεγχόμενες συνθήκες πυρκαγιάς, επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους να παρακολουθούν τα διαφορετικά στάδια ανάπτυξής της.
Η εκπαίδευση θα επικεντρώνεται στη σωστή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας, στη λειτουργία αναπνευστικών συσκευών και στην εφαρμογή τεχνικών κατάσβεσης και διάσωσης.
Στόχος είναι οι πυροσβέστες να αποκτούν πρακτική εμπειρία στην αναγνώριση επικίνδυνων συνθηκών πριν κληθούν να τις αντιμετωπίσουν σε πραγματικές επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», η Πυροσβεστική Ακαδημία ενισχύεται επίσης με τέσσερα συστήματα προσομοίωσης οδήγησης. Από αυτά, δύο προορίζονται για την εκπαίδευση στην οδήγηση αυτοκινήτων και δύο για φορτηγά οχήματα.
Τέσσερις προσομοιωτές οδήγησης για πυροσβεστικά οχήματα
Οι προσομοιωτές διαθέτουν δυνατότητα αναπαράστασης της κίνησης και των κραδασμών του οχήματος, προσφέροντας μεγαλύτερο ρεαλισμό στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Παράλληλα, αναπαράγουν διαφορετικές οδικές, καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.
Οι δόκιμοι πυροσβέστες μπορούν να εξασκούνται στην οδήγηση υπό συνθήκες αυξημένης δυσκολίας, όπως σε δρόμους με περιορισμένη πρόσφυση, μειωμένη ορατότητα ή απαιτητικό περιβάλλον μετακίνησης.
Η εκπαίδευση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τους οδηγούς πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς σε πραγματικές επιχειρήσεις καλούνται να κινηθούν γρήγορα, χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο το πλήρωμα ή άλλους χρήστες του οδικού δικτύου.
Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, στην ομιλία του υπογράμμισε τη σημασία της επένδυσης στην εκπαίδευση και στην ασφάλεια των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος, σημειώνοντας:
«Η δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκεται στους ανθρώπους του. Στη γνώση, στην ετοιμότητα και στην αποφασιστικότητά τους να ανταποκρίνονται στις πιο δύσκολες αποστολές. Δική μας ευθύνη είναι να τους εξασφαλίζουμε τα μέσα και την εκπαίδευση που χρειάζονται για να επιτελούν το έργο τους με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
Παραλαμβάνουμε έναν από τους πλέον σύγχρονους εξομοιωτές πυρκαγιάς αεροσκάφους στην Ευρώπη, ο οποίος αναβαθμίζει ουσιαστικά τις δυνατότητες εκπαίδευσης του Πυροσβεστικού Σώματος. Με πραγματική φλόγα και τεχνητό καπνό, σε ρεαλιστικά σενάρια και μέσα σε ελεγχόμενο περιβάλλον, οι πυροσβέστες προετοιμάζονται για περιστατικά που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση, ταχύτατη επέμβαση και απόλυτο συντονισμό.
Το πρόγραμμα “ΑΙΓΙΣ”, συνολικού προϋπολογισμού 2,1 δισ. ευρώ, γίνεται πράξη. Γίνεται εξοπλισμός, υποδομές και νέες επιχειρησιακές δυνατότητες. Εδώ, στην Πτολεμαΐδα, γίνεται επένδυση στην εκπαίδευση των πυροσβεστών μας με τον νέο εξομοιωτή που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Η αναβάθμιση της πυροσβεστικής εκπαίδευσης αποτελεί βασικό πυλώνα του σχεδιασμού μας. Οι απαιτήσεις της πυρόσβεσης στο σύγχρονο περιβάλλον αυξάνονται και η εκπαίδευση πρέπει να εξελίσσεται μαζί τους. Απαιτείται σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την επιχειρησιακή πράξη, καλλιέργεια σωστής κρίσης, πειθαρχίας και συνεργασίας, καθώς και προετοιμασία του πυροσβέστη για δύσκολες αποφάσεις κάτω από σύνθετες και αντίξοες συνθήκες, υπό μεγάλη πίεση.
Απευθυνόμενος στις σπουδάστριες και στους σπουδαστές, θέλω να σας πω το εξής: Αξιοποιήστε κάθε ώρα εκπαίδευσης. Ρωτήστε, δοκιμάστε, εξασκηθείτε. Μάθετε να εμπιστεύεστε τις γνώσεις σας και να λειτουργείτε ως ομάδα.
Αύριο, στο πεδίο, η προετοιμασία σας θα στηρίξει τις αποφάσεις σας. Δίπλα σας θα βρίσκεται ο συνάδελφός σας και απέναντί σας ένας άνθρωπος που θα περιμένει τη βοήθειά σας. Αυτή είναι η μεγάλη ευθύνη και η ξεχωριστή αξία της αποστολής που επιλέξατε να υπηρετήσετε».
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Αμανατίδης σημείωσε:
«Είναι σημαντικό ότι μέσα από τη συνεργασία όλων, Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστικό Σώμα, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Δήμος Εορδαίας, καταφέραμε να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα που ουσιαστικά αναβαθμίζει τη Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα σε ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, κέντρο εκπαίδευσης. Μέριμνά μας, μετά και την εγκατάσταση του εξομοιωτή πυρκαγιάς σε αεροσκάφος, να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε τις εγκαταστάσεις της Σχολής ώστε να πετύχουμε ακόμη καλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης αλλά και να δοθεί η δυνατότητα φιλοξενίας μεγαλύτερου αριθμού σπουδαστών.»
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Draeger Hellas, Γιώργος Παπαδόπουλος, ανέφερε:
«Είμαστε υπερήφανοι που μπορέσαμε να συνδράμουμε την Πολιτεία, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και το Πυροσβεστικό Σώμα στην υλοποίηση ενός τόσο πρωτοποριακού έργου, όπως είναι ο εξομοιωτής κατάσβεσης πυρκαγιάς σε αεροσκάφος.
Η εκπαίδευση σε τέτοιους εξομοιωτές αποτελεί τον ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο προετοιμασίας των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα απαιτητικών και σύνθετων περιστατικών. Η επένδυση στην εκπαίδευση είναι επένδυση στην ασφάλεια».
Η Διοικητής της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Πτολεμαΐδα Πύραρχος Αρχοντία Σερέτη ανέφερε:
«Κάθε επένδυση στην εκπαίδευση είναι επένδυση στην ανθρώπινη ζωή, στην ασφάλεια και στην αποτελεσματικότητα του Πυροσβεστικού Σώματος. Ως Διοίκηση της Σχολής, έχουμε πλήρη επίγνωση της ευθύνης που μας αναλογεί. Στόχος μας είναι να αξιοποιούμε κάθε νέα δυνατότητα, να αναβαθμίζουμε διαρκώς το εκπαιδευτικό μας έργο και να διαμορφώνουμε πυροσβέστες με υψηλή επαγγελματική κατάρτιση, επιχειρησιακή ετοιμότητα και βαθιά συναίσθηση της αποστολής τους.»
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε επίδειξη λειτουργίας του εξομοιωτή πυρκαγιάς αεροσκάφους και των προσομοιωτών οδήγησης.
Στην παρουσίαση παρέστησαν ακόμη, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, οι Βουλευτές Κοζάνης, Ευστάθιος Κωνσταντινίδης και Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, ο Δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς, ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο Γενικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγος ΠΣ Παναγιώτης Μπαθρέλλος, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Υποστράτηγος ΠΣ Παναγιώτης Κυπριωτέλλης, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Νήσων Υποστράτηγος ΠΣ Ζώης Γιώτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Κιοσές, ο αναπληρωτής Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Λάζαρος Γκερεχτές, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ο Διοικητής ΠΕΠΥΔ Δυτικής Μακεδονίας Αρχιπύραρχος Ιωάννης Αμανατίδης, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας Ταξίαρχος Νικόλαος Έξαρχος, ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» Ιωάννης Κετεκίδης, η Προϊσταμένη Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης της Δ.Α.Α. Α.Ε. Σοφία Κουτουκιάδου, ο Διοικητής ΔΙΠΥΝ Κοζάνης Πύραρχος Γκίκας Καμπουρίδης, ο Διοικητής ΠΥ Πτολεμαΐδας Αντιπύραρχος Βασίλειος Ζιώγου, εκπρόσωποι της εταιρείας Draeger Hellas, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Διεύθυνση Δασών Κοζάνης, της Αναπτυξιακής Κοζάνης (ΑΝ.ΚΟ.), της εταιρείας «Κουβουκλιώτης Α. Φώτης & ΣΙΑ Ε.Ε.», της Realiscape SA καθώς και ανώτεροι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, στελέχη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και των φορέων υλοποίησης του «ΑΙΓΙΣ».
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