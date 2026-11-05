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Χτύπησαν και λήστεψαν 81χρονο στην Κόρινθο, συνελήφθησαν ένας 18χρονος και μία 46χρονη
Χτύπησαν και λήστεψαν 81χρονο στην Κόρινθο, συνελήφθησαν ένας 18χρονος και μία 46χρονη
Οι δράστες πλησίασαν τον ηλικιωμένο και, χρησιμοποιώντας σωματική βία, του αφαίρεσαν τα χρήματα που είχε στην κατοχή του
Θύμα ληστείας και ξυλοδαρμού έπεσε ένας 81χρονος στην Κόρινθο, όταν ένας 18χρονος και μία 46χρονη τού επιτέθηκαν, άσκησαν σωματική βία σε βάρος του και του άρπαξαν χρήματα. Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/11), στην Κόρινθο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ληστεία έγινε στην περιοχή του Προαστιακού Σιδηροδρόμου, κοντά σε σούπερ μάρκετ.
Οι δράστες πλησίασαν τον ηλικιωμένο και, χρησιμοποιώντας σωματική βία, του αφαίρεσαν τα χρήματα που είχε στην κατοχή του. Αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή.
Μετά από αστυνομική επιχείρηση, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Κορινθίας κατάφεραν να εντοπίσουν τον 18χρονο και την 46χρονη και να προχωρήσουν στη σύλληψή τους.
Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή τους χρηματικό ποσό, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον 81χρονο.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν 130 ευρώ, ενώ ο ηλικιωμένος φέρεται να δήλωσε ότι του είχαν αφαιρεθεί συνολικά 300 ευρώ. Τα συγκεκριμένα ποσά δεν αναφέρονται στην επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας.
Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/11), στην Κόρινθο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ληστεία έγινε στην περιοχή του Προαστιακού Σιδηροδρόμου, κοντά σε σούπερ μάρκετ.
Οι δράστες πλησίασαν τον ηλικιωμένο και, χρησιμοποιώντας σωματική βία, του αφαίρεσαν τα χρήματα που είχε στην κατοχή του. Αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή.
Μετά από αστυνομική επιχείρηση, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Κορινθίας κατάφεραν να εντοπίσουν τον 18χρονο και την 46χρονη και να προχωρήσουν στη σύλληψή τους.
Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή τους χρηματικό ποσό, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον 81χρονο.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν 130 ευρώ, ενώ ο ηλικιωμένος φέρεται να δήλωσε ότι του είχαν αφαιρεθεί συνολικά 300 ευρώ. Τα συγκεκριμένα ποσά δεν αναφέρονται στην επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας.
Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
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