ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σοβαρό τροχαίο με λεωφορείο που μετέφερε παιδιά στη Γαλλία: Δύο άτομα υπέστησαν ανακοπή, πολλοί τραυματίες

Χτύπησαν και λήστεψαν 81χρονο στην Κόρινθο, συνελήφθησαν ένας 18χρονος και μία 46χρονη
ΕΛΛΑΔΑ
Κόρινθος Ληστεία Ξυλοδαρμός Σύλληψη

Χτύπησαν και λήστεψαν 81χρονο στην Κόρινθο, συνελήφθησαν ένας 18χρονος και μία 46χρονη

Οι δράστες πλησίασαν τον ηλικιωμένο και, χρησιμοποιώντας σωματική βία, του αφαίρεσαν τα χρήματα που είχε στην κατοχή του

Χτύπησαν και λήστεψαν 81χρονο στην Κόρινθο, συνελήφθησαν ένας 18χρονος και μία 46χρονη
2 ΣΧΟΛΙΑ
Θύμα ληστείας και ξυλοδαρμού έπεσε ένας 81χρονος στην Κόρινθο, όταν ένας 18χρονος και μία 46χρονη τού επιτέθηκαν, άσκησαν σωματική βία σε βάρος του και του άρπαξαν χρήματα. Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/11), στην Κόρινθο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ληστεία έγινε στην περιοχή του Προαστιακού Σιδηροδρόμου, κοντά σε σούπερ μάρκετ.

Οι δράστες πλησίασαν τον ηλικιωμένο και, χρησιμοποιώντας σωματική βία, του αφαίρεσαν τα χρήματα που είχε στην κατοχή του. Αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή.

Μετά από αστυνομική επιχείρηση, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Κορινθίας κατάφεραν να εντοπίσουν τον 18χρονο και την 46χρονη και να προχωρήσουν στη σύλληψή τους.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή τους χρηματικό ποσό, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον 81χρονο.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν 130 ευρώ, ενώ ο ηλικιωμένος φέρεται να δήλωσε ότι του είχαν αφαιρεθεί συνολικά 300 ευρώ. Τα συγκεκριμένα ποσά δεν αναφέρονται στην επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η αριστεία της Rolex στην υπηρεσία των ελληνικών δασών

Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και συνδέουν την καινοτομία με την υπευθυνότητα, η ROLEX Ελλάδας υποστηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας, υλοποιώντας έτσι τη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική ευθύνη και υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Red Bull SoundClash ξεκίνησε – Στις 14 Νοεμβρίου, το battle στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ

Ο RACK και η LILA ετοιμάζονται για μια ξεχωριστή μουσική αναμέτρηση, με την Ντορέττα Παπαδημητρίου στην παρουσίαση, secret guests και το κοινό να αποφασίζει τον νικητή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης