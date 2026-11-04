Πώς έγινε η άγρια επίθεση κουκουλοφόρων στο Μαθηματικό του ΕΚΠΑ: Ήρθαν με τσεκούρι και έριξαν μία σε ένα παιδί, πέταξαν μολότοφ, λένε μάρτυρες

Πώς εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο



Έκτακτη ενημέρωση ζητά το υπουργείο Παιδείας από τις πρυτανικές αρχές

Σύμφωνα με πηγές από το Πανεπιστήμιο, η συνέλευση των φοιτητών γίνονταν ενόψει των κινητοποιήσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου.Εικάζεται ότι οι κουκουλοφόροι μπήκαν στο χώρο από ανοίγματα στη φύλαξη του χώρου, με το πλησιέστερο να βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το Μαθηματικό, μιας και πλέον απαγορεύεται η είσοδος οχημάτων στον χώρο.Η διοίκηση του Πανεπιστημίου βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την ασφάλεια, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για τον εντοπισμό των δραστών.Την άμεση και έγγραφη ενημέρωση της Πρυτανείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στο Τμήμα Μαθηματικών, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, ζήτησε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, καταδικάζοντας απερίφραστα τα περιστατικά.Με την παρέμβασή του, το υπουργείο θέτει στο επίκεντρο όχι μόνο τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η βία, αλλά και τα ζητήματα ασφάλειας που ανακύπτουν για την πανεπιστημιακή κοινότητα, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις από τις πρυτανικές αρχές.Ειδικότερα, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου ζητά να διευκρινιστεί εάν υπάρχουν επιβεβαιωμένοι τραυματισμοί και ποιος είναι ο αριθμός των τραυματιών, καθώς και εάν τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες.Παράλληλα, ζητά να γίνει γνωστό πότε ενημερώθηκε η υπηρεσία φύλαξης του Ιδρύματος, ποιες ενέργειες πραγματοποίησε και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η διοίκηση του Πανεπιστημίου για την ασφαλή πρόσβαση των φοιτητών στο Τμήμα Μαθηματικών.Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην ενημέρωση των φοιτητών για τη λειτουργία του Τμήματος και τη διεξαγωγή των μαθημάτων της επόμενης ημέρας, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Παιδείας υπογραμμίζει ότι η βία στους πανεπιστημιακούς χώρους δεν αποτελεί απλώς ζήτημα διατάραξης της τάξης, αλλά πλήγμα στον ίδιο τον πυρήνα της ακαδημαϊκής λειτουργίας. Όπως επισημαίνει, τέτοια περιστατικά προσβάλλουν την ακαδημαϊκή κοινότητα, υπονομεύουν την ελευθερία της έκφρασης και στρέφονται ευθέως κατά του δικαιώματος των φοιτητών να σπουδάζουν σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και σεβασμού. «Είναι απαράδεκτο μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να βιώνουν τη βία και τον φόβο στον χώρο όπου σπουδάζουν, εργάζονται και δημιουργούν», αναφέρεται χαρακτηριστικά.Το υπουργείο τονίζει, τέλος, ότι οι αρμόδιες αρχές θα διερευνήσουν τις συνθήκες των επεισοδίων, προκειμένου να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη.