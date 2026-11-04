Πώς έγινε η άγρια επίθεση κουκουλοφόρων στο Μαθηματικό του ΕΚΠΑ: Ήρθαν με τσεκούρι και έριξαν μία σε ένα παιδί, πέταξαν μολότοφ, λένε μάρτυρες
Πώς έγινε η άγρια επίθεση κουκουλοφόρων στο Μαθηματικό του ΕΚΠΑ: Ήρθαν με τσεκούρι και έριξαν μία σε ένα παιδί, πέταξαν μολότοφ, λένε μάρτυρες
Ο απολογισμός είναι τουλάχιστον τρεις τραυματίες ενώ οι μαρτυρίες των φοιτητών περιγράφουν στιγμές τρόμου, με έναν πρωτοετή να δέχεται μολότοφ και τους συμφοιτητές του να προσπαθούν να τον σώσουν με πυροσβεστήρα
Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τετάρτης (4/11) στην Πανεπιστημιούπολη του ΕΚΠΑ, με πάνω από 50 άτομα που φορούσαν κράνη να εισβάλλουν σε αίθουσα στο τμήμα Μαθηματικού του ΕΚΠΑ όπου πραγματοποιούνταν φοιτητική συνέλευση και να εξαπολύουν άγρια επίθεση με μολότοφ, τσεκούρια και ρόπαλα.
Ο απολογισμός είναι τουλάχιστον τρεις τραυματίες ενώ οι μαρτυρίες των φοιτητών περιγράφουν στιγμές τρόμου, με έναν πρωτοετή να δέχεται μολότοφ και τους συμφοιτητές του να προσπαθούν να τον σώσουν με πυροσβεστήρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από το επεισόδιο το ένα εκ των τριών ατόμων έχει τραυματιστεί στα πόδια από τσεκούρι. Οι άλλοι δύο έχουν ελαφρά τραύματα από μολότοφ. Και οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν στο «Γεννηματάς».
Φοιτήτρια στο Φυσικό που ήταν παρούσα περιέγραψε την επίθεση, αναφέροντας πως κυνήγησαν πρωτοετή με μολότοφ: «Ήρθαν κάποιοι και έριξαν μολότοφ, πέτυχαν έναν πρωτοετή στο πρόσωπο. Ήρθαν και με τσεκούρι και έριξαν μία σε ένα παιδί και του σκίστηκε το πόδι. Ευτυχώς δεν τον πέτυχαν καλά, γιατί μπορεί να έχανε το πόδι του. Γινόταν εκείνη τη στιγμή συνέλευση στο Μαθηματικό, το οποίο είναι στο ίδιο κτίριο με το δικό μας, στον ίδιο διάδρομο που κάνω μάθημα. Από ό,τι έχω καταλάβει, ήταν για να γίνει η κατάληψη για το Πολυτεχνείο. Κυνήγησαν πρωτοετή και του πέταξαν μολότοφ, πήραν πυροσβεστήρα για να τον βοηθήσουν να μην καεί». «Πέταξαν μολότοφ σε ένα παιδί, συμφοιτητή μας» ανέφερε άλλη μάρτυρας.
Φοιτήτρια του Μαθηματικού περιέγραψε τις στιγμές της επίθεσης που σημειώθηκε νωρίτερα στην Πανεπιστημιούπολη, καταγγέλλοντας ότι ένας 18χρονος συμφοιτητής της πήρε φωτιά από μολότοφ, ενώ άλλοι φοιτητές τραυματίστηκαν από τσεκούρια και λοστάρια.
«Σήμερα είχαμε προγραμματισμένη γενική συνέλευση ενόψει του τριημέρου του Πολυτεχνείου. Κατά τη διάρκεια αυτής ακούσαμε φασαρία, βγήκαμε έξω από το αμφιθέατρο και είδαμε ομάδα δεκάδων ατόμων, περίπου 50, με καλυμμένα χαρακτηριστικά και εξοπλισμό να πραγματοποιούν επίθεση στους φοιτητές», ανέφερε η Ναταλία Λαμπρινιάδη, μέλος του ΔΣ του Φοιτητικού Συλλόγου της σχολής.
«Η επίθεση με τσεκούρι, λοστάρι και μολότοφ μέσα σε κλειστούς χώρους είναι μια επίθεση φασιστική. Υπάρχουν τραυματίες συμφοιτητές μας με σπασίματα στα άκρα από τα τσεκούρια και τα λοστάρια. Ένας συμφοιτητής μας, 18 χρονών, έπιασε φωτιά», πρόσθεσε.
Η ίδια εξέφρασε την εκτίμηση ότι η επίθεση συνδέεται με τις επικείμενες κινητοποιήσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου, υποστηρίζοντας: «Αυτές οι επιθέσεις δεν είναι τυχαίες. Δεν είναι τυχαίο που γίνονται λίγες ημέρες πριν το Πολυτεχνείο. Πιστεύουμε ότι είναι πολιτικά καθοδηγούμενες».
«Καταλαβαίνετε ότι όταν κάποιος επιτίθεται με τσεκούρια και λοστούς μιλάμε για σοβαρούς τραυματισμούς. Ένα παιδί έχει εγκαύματα από μολότοφ γιατί είχε αρπάξει φωτιά μέσα στην ίδια του την σχολή», ανέφερε.
Ο Κυριάκος Καλαϊτζίδης, μέλους του ΔΣ του φοιτητικού συλλόγου, είπε στο Orange Press πως «αυτό που έγινε σήμερα είναι τρομερό. Ήρθαν ομάδες κουκουλοφόρων με πρωτοφανή εξοπλισμό για να διαλύσουν μια συνέλευση».
Ο απολογισμός είναι τουλάχιστον τρεις τραυματίες ενώ οι μαρτυρίες των φοιτητών περιγράφουν στιγμές τρόμου, με έναν πρωτοετή να δέχεται μολότοφ και τους συμφοιτητές του να προσπαθούν να τον σώσουν με πυροσβεστήρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από το επεισόδιο το ένα εκ των τριών ατόμων έχει τραυματιστεί στα πόδια από τσεκούρι. Οι άλλοι δύο έχουν ελαφρά τραύματα από μολότοφ. Και οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν στο «Γεννηματάς».
Φοιτήτρια στο Φυσικό που ήταν παρούσα περιέγραψε την επίθεση, αναφέροντας πως κυνήγησαν πρωτοετή με μολότοφ: «Ήρθαν κάποιοι και έριξαν μολότοφ, πέτυχαν έναν πρωτοετή στο πρόσωπο. Ήρθαν και με τσεκούρι και έριξαν μία σε ένα παιδί και του σκίστηκε το πόδι. Ευτυχώς δεν τον πέτυχαν καλά, γιατί μπορεί να έχανε το πόδι του. Γινόταν εκείνη τη στιγμή συνέλευση στο Μαθηματικό, το οποίο είναι στο ίδιο κτίριο με το δικό μας, στον ίδιο διάδρομο που κάνω μάθημα. Από ό,τι έχω καταλάβει, ήταν για να γίνει η κατάληψη για το Πολυτεχνείο. Κυνήγησαν πρωτοετή και του πέταξαν μολότοφ, πήραν πυροσβεστήρα για να τον βοηθήσουν να μην καεί». «Πέταξαν μολότοφ σε ένα παιδί, συμφοιτητή μας» ανέφερε άλλη μάρτυρας.
Φοιτήτρια του Μαθηματικού περιέγραψε τις στιγμές της επίθεσης που σημειώθηκε νωρίτερα στην Πανεπιστημιούπολη, καταγγέλλοντας ότι ένας 18χρονος συμφοιτητής της πήρε φωτιά από μολότοφ, ενώ άλλοι φοιτητές τραυματίστηκαν από τσεκούρια και λοστάρια.
«Σήμερα είχαμε προγραμματισμένη γενική συνέλευση ενόψει του τριημέρου του Πολυτεχνείου. Κατά τη διάρκεια αυτής ακούσαμε φασαρία, βγήκαμε έξω από το αμφιθέατρο και είδαμε ομάδα δεκάδων ατόμων, περίπου 50, με καλυμμένα χαρακτηριστικά και εξοπλισμό να πραγματοποιούν επίθεση στους φοιτητές», ανέφερε η Ναταλία Λαμπρινιάδη, μέλος του ΔΣ του Φοιτητικού Συλλόγου της σχολής.
«Η επίθεση με τσεκούρι, λοστάρι και μολότοφ μέσα σε κλειστούς χώρους είναι μια επίθεση φασιστική. Υπάρχουν τραυματίες συμφοιτητές μας με σπασίματα στα άκρα από τα τσεκούρια και τα λοστάρια. Ένας συμφοιτητής μας, 18 χρονών, έπιασε φωτιά», πρόσθεσε.
Η ίδια εξέφρασε την εκτίμηση ότι η επίθεση συνδέεται με τις επικείμενες κινητοποιήσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου, υποστηρίζοντας: «Αυτές οι επιθέσεις δεν είναι τυχαίες. Δεν είναι τυχαίο που γίνονται λίγες ημέρες πριν το Πολυτεχνείο. Πιστεύουμε ότι είναι πολιτικά καθοδηγούμενες».
«Καταλαβαίνετε ότι όταν κάποιος επιτίθεται με τσεκούρια και λοστούς μιλάμε για σοβαρούς τραυματισμούς. Ένα παιδί έχει εγκαύματα από μολότοφ γιατί είχε αρπάξει φωτιά μέσα στην ίδια του την σχολή», ανέφερε.
Ο Κυριάκος Καλαϊτζίδης, μέλους του ΔΣ του φοιτητικού συλλόγου, είπε στο Orange Press πως «αυτό που έγινε σήμερα είναι τρομερό. Ήρθαν ομάδες κουκουλοφόρων με πρωτοφανή εξοπλισμό για να διαλύσουν μια συνέλευση».
Πώς εισέβαλαν στο ΠανεπιστήμιοΣύμφωνα με πηγές από το Πανεπιστήμιο, η συνέλευση των φοιτητών γίνονταν ενόψει των κινητοποιήσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου.
Εικάζεται ότι οι κουκουλοφόροι μπήκαν στο χώρο από ανοίγματα στη φύλαξη του χώρου, με το πλησιέστερο να βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το Μαθηματικό, μιας και πλέον απαγορεύεται η είσοδος οχημάτων στον χώρο.
Η διοίκηση του Πανεπιστημίου βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την ασφάλεια, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για τον εντοπισμό των δραστών.
Την άμεση και έγγραφη ενημέρωση της Πρυτανείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στο Τμήμα Μαθηματικών, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, ζήτησε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, καταδικάζοντας απερίφραστα τα περιστατικά.
Έκτακτη ενημέρωση ζητά το υπουργείο Παιδείας από τις πρυτανικές αρχές
Με την παρέμβασή του, το υπουργείο θέτει στο επίκεντρο όχι μόνο τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η βία, αλλά και τα ζητήματα ασφάλειας που ανακύπτουν για την πανεπιστημιακή κοινότητα, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις από τις πρυτανικές αρχές.
Ειδικότερα, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου ζητά να διευκρινιστεί εάν υπάρχουν επιβεβαιωμένοι τραυματισμοί και ποιος είναι ο αριθμός των τραυματιών, καθώς και εάν τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες.
Παράλληλα, ζητά να γίνει γνωστό πότε ενημερώθηκε η υπηρεσία φύλαξης του Ιδρύματος, ποιες ενέργειες πραγματοποίησε και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η διοίκηση του Πανεπιστημίου για την ασφαλή πρόσβαση των φοιτητών στο Τμήμα Μαθηματικών.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην ενημέρωση των φοιτητών για τη λειτουργία του Τμήματος και τη διεξαγωγή των μαθημάτων της επόμενης ημέρας, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Παιδείας υπογραμμίζει ότι η βία στους πανεπιστημιακούς χώρους δεν αποτελεί απλώς ζήτημα διατάραξης της τάξης, αλλά πλήγμα στον ίδιο τον πυρήνα της ακαδημαϊκής λειτουργίας. Όπως επισημαίνει, τέτοια περιστατικά προσβάλλουν την ακαδημαϊκή κοινότητα, υπονομεύουν την ελευθερία της έκφρασης και στρέφονται ευθέως κατά του δικαιώματος των φοιτητών να σπουδάζουν σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και σεβασμού. «Είναι απαράδεκτο μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να βιώνουν τη βία και τον φόβο στον χώρο όπου σπουδάζουν, εργάζονται και δημιουργούν», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Το υπουργείο τονίζει, τέλος, ότι οι αρμόδιες αρχές θα διερευνήσουν τις συνθήκες των επεισοδίων, προκειμένου να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη.
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