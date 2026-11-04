«Είμαι αθώος» δηλώνει ο γιος του 36χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του πατέρα τους στις Σέρρες
«Είμαι αθώος» δηλώνει ο γιος του 36χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του πατέρα τους στις Σέρρες
Οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή
«Είμαι αθώος» δήλωσε βγαίνοντας από τα δικαστήρια Σερρών ο 36χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του την 1 Αυγούστου.
Ο κατηγορούμενος ο οποίος συνελήφθη μετά από σχετικό ένταλμα που εκτελέστηκε το βράδυ της Τρίτης, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή.
Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο συνήγορος που τον εκπροσωπεί, Γιάννης Γιάντσιος, ο 36χρονος αρνείται ότι είναι ο άνθρωπος που αφαίρεσε τη ζωή του πατέρα του και υποστηρίζει ότι το θύμα είχε κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος του και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του.
«Η ανακρίτρια έχει όλα τα στοιχεία και το ιστορικό της ενδοοικογενειακής μεταξύ τους σχέσης η οποία είχε πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα και πάντα θύμα ήταν ο πελάτης του. Δεν ήταν αυτός που χτυπούσε τον πατέρα του, αντιθέτως, υπάρχουν και σημάδια και αποδείξεις ότι ερχόταν με τον μπαλτά στις 3 το βράδυ. Αυτό γινόταν για πολλά χρόνια και στο σώμα του υπάρχουν ακόμα σημάδια. Εμείς δηλώνουμε ότι είμαστε αθώοι και θα τα ξεκαθαρίσουμε όλα την Παρασκευή».
«Πριν τη δολοφονία υπήρχε μια κλοπή. Όταν επέστρεψε ο πατέρας του είδε ότι ήταν όλα ανάστατα στο σπίτι και πήρε τηλέφωνο τον γιο του. Από την πρώτη στιγμή δηλώνει αθώος και συνεχίζει», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Γιάντσιος.
Υπενθυμίζεται ότι ο 67χρονος είχε εντοπιστεί νεκρός από τον γιο του το μεσημέρι του Σαββάτου 1η Αυγούστου 2026. Αμέσως ο 68χρονος διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.
Σύμφωνα με τον ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του 67χρονου προήλθε από εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα, η οποία πιθανολογείται ότι προκλήθηκε από χτύπημα με θλων όργανο.
Ο κατηγορούμενος ο οποίος συνελήφθη μετά από σχετικό ένταλμα που εκτελέστηκε το βράδυ της Τρίτης, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή.
Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο συνήγορος που τον εκπροσωπεί, Γιάννης Γιάντσιος, ο 36χρονος αρνείται ότι είναι ο άνθρωπος που αφαίρεσε τη ζωή του πατέρα του και υποστηρίζει ότι το θύμα είχε κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος του και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του.
«Η ανακρίτρια έχει όλα τα στοιχεία και το ιστορικό της ενδοοικογενειακής μεταξύ τους σχέσης η οποία είχε πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα και πάντα θύμα ήταν ο πελάτης του. Δεν ήταν αυτός που χτυπούσε τον πατέρα του, αντιθέτως, υπάρχουν και σημάδια και αποδείξεις ότι ερχόταν με τον μπαλτά στις 3 το βράδυ. Αυτό γινόταν για πολλά χρόνια και στο σώμα του υπάρχουν ακόμα σημάδια. Εμείς δηλώνουμε ότι είμαστε αθώοι και θα τα ξεκαθαρίσουμε όλα την Παρασκευή».
«Πριν τη δολοφονία υπήρχε μια κλοπή. Όταν επέστρεψε ο πατέρας του είδε ότι ήταν όλα ανάστατα στο σπίτι και πήρε τηλέφωνο τον γιο του. Από την πρώτη στιγμή δηλώνει αθώος και συνεχίζει», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Γιάντσιος.
Υπενθυμίζεται ότι ο 67χρονος είχε εντοπιστεί νεκρός από τον γιο του το μεσημέρι του Σαββάτου 1η Αυγούστου 2026. Αμέσως ο 68χρονος διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.
Σύμφωνα με τον ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του 67χρονου προήλθε από εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα, η οποία πιθανολογείται ότι προκλήθηκε από χτύπημα με θλων όργανο.
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