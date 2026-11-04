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Συνελήφθη 49χρονος που αυνανιζόταν μπροστά σε επιβάτιδα σε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 49χρονος που αυνανιζόταν μπροστά σε επιβάτιδα σε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα
Στη σύλληψη ενός 49χρονου Βούλγαρου ο οποίος αυνανιζόταν μέσα σε αστικό λεωφορείο και μπροστά σε επιβάτιδα, προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, όταν ο κατηγορούμενος έγινε αντιληπτός να αυνανίζεται μπροστά σε μια γυναίκα, 44 ετών, ενώ παράλληλα της απεύθυνε άσεμνες εκφράσεις.
Στο σημείο έσπευσαν οι αστυνομικοί και του πέρασαν χειροπέδες ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, όταν ο κατηγορούμενος έγινε αντιληπτός να αυνανίζεται μπροστά σε μια γυναίκα, 44 ετών, ενώ παράλληλα της απεύθυνε άσεμνες εκφράσεις.
Στο σημείο έσπευσαν οι αστυνομικοί και του πέρασαν χειροπέδες ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.
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