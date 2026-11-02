ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μήνυμα 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Θεσπρωτία, Κέρκυρα και Παξούς: «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Περίπου 50 παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Παράνομοι μετανάστες Λιμενικό Σώμα

Περίπου 50 παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων

Οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων

Περίπου 50 παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων
9 ΣΧΟΛΙΑ
Περίπου πενήντα παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (2/11) σε λέμβο σε θαλάσσια περιοχή περίπου 38 ναυτικών μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Στη συνέχεια οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης τριών μποφόρ.
9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης