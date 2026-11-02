Περίπου 50 παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων

Περίπου πενήντα παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (2/11) σε λέμβο σε θαλάσσια περιοχή περίπου 38 ναυτικών μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.Στη συνέχεια οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.Στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης τριών μποφόρ.