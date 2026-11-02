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Περίπου 50 παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων
Περίπου 50 παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων
Οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων
Περίπου πενήντα παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (2/11) σε λέμβο σε θαλάσσια περιοχή περίπου 38 ναυτικών μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.
Στη συνέχεια οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
Στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης τριών μποφόρ.
Στη συνέχεια οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
Στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης τριών μποφόρ.
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