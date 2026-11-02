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Σεισμός 4,7 Ρίχτερ νότια του Γουδουρά Λασιθίου
Σεισμός 4,7 Ρίχτερ νότια του Γουδουρά Λασιθίου
Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 30,7 χιλιομέτρων
Σεισμός 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 18:49, το απόγευμα της Δευτέρας (2/11) σε θαλάσσια περιοχή νότια του Λασιθίου στη Κρήτη.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 54 χιλιόμετρα νοτιαναοτολικά του Γουδουρά Λασιθίου.
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 30,7 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 54 χιλιόμετρα νοτιαναοτολικά του Γουδουρά Λασιθίου.
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 30,7 χιλιόμετρα.
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