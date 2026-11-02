Η σειρά Nature’s Promise, αποκλειστικά στα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνδυάζει ποιότητα, φυσικά συστατικά και πλούσια γεύση, με περισσότερες από 140 επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας.
Ρόδος: Διάσωση τεσσάρων ατόμων, ανάμεσά τους ένα παιδί, από αυτοκίνητο που εγκλωβίστηκε σε ιρλανδική διάβαση
Ρόδος: Διάσωση τεσσάρων ατόμων, ανάμεσά τους ένα παιδί, από αυτοκίνητο που εγκλωβίστηκε σε ιρλανδική διάβαση
Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα
Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένα ανήλικο παιδί, που εγκλωβίστηκαν σε ΙΧ, το οποίο ακινητοποιήθηκε σε ιρλανδική διάβαση, στην περιοχή Πολύστρατο της Λίνδου, στη Ρόδο, εξαιτίας των ορμητικών νερών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 14:30.
Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα.
Οι συνθήκες στο σημείο ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς η ροή του νερού ήταν ορμητική, ενώ η στάθμη του είχε φτάσει σχεδόν στο ύψος των παραθύρων του αυτοκινήτου. Ωστόσο οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το όχημα και, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες, να το σταθεροποιήσουν, προχωρώντας στη συνέχεια στον ασφαλή απεγκλωβισμό και των τεσσάρων επιβαινόντων.
Όλοι οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο και είναι καλά στην υγεία τους.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 14:30.
Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα.
Οι συνθήκες στο σημείο ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς η ροή του νερού ήταν ορμητική, ενώ η στάθμη του είχε φτάσει σχεδόν στο ύψος των παραθύρων του αυτοκινήτου. Ωστόσο οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το όχημα και, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες, να το σταθεροποιήσουν, προχωρώντας στη συνέχεια στον ασφαλή απεγκλωβισμό και των τεσσάρων επιβαινόντων.
Όλοι οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο και είναι καλά στην υγεία τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα