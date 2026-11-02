Η ΑΕΚ κατέθεσε δήλωση υποστήριξης κατηγορίας κατά των κατηγορουμένων για τους στημένους αγώνες
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΕ ΑΕΚ Στημένοι αγώνες Προμηθέας Πάτρας Μάκης Αγγελόπουλος

Η ΑΕΚ κατέθεσε δήλωση υποστήριξης κατηγορίας κατά των κατηγορουμένων για τους στημένους αγώνες

Οι εκπρόσωποι της ΑΕΚ κατέθεσαν αναλυτικό υπόμνημα για τις θέσεις της ομάδας και επανάφερε προς εξέταση την αναφορά/ καταγγελία, που είχε υποβληθεί από το 2022

Η ΑΕΚ κατέθεσε δήλωση υποστήριξης κατηγορίας κατά των κατηγορουμένων για τους στημένους αγώνες
Παναγιώτης Τσιμπούκης
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η ΚΑΕ ΑΕΚ κατέθεσε σήμερα δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά των προσώπων που διώκονται για τη χειραγώγηση αγώνων με δωροδοκίες και δωροληψίες και κατά παντός άλλου υπευθύνου, μετά από όσα έχουν δημοσιοποιεί και αναφέρονται και σε αγώνες της με τον Προμηθέα, επιφυλασσόμενη για κάθε ηθική και υλική βλάβη που έχει υποστεί.

Ειδικότερα, κατάθεσε αναλυτικό υπόμνημα για τις θέσεις της και επανάφερε προς εξέταση την αναφορά / καταγγελία, που είχε υποβληθεί από το 2022. Παρόντες στα δικαστήρια της Ευελπίδων ήταν η ομάδα των νομικών της ΚΑΕ ΑΕΚ και ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας, Μάκης Αγγελόπουλος.


Παράλληλα, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας θα δηλώσει και η ΚΑΕ Αμαρουσίου, μέσω του δικηγόρου της Μιχάλη Δημητρακόπουλου.
Παναγιώτης Τσιμπούκης
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης