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Η ΑΕΚ κατέθεσε δήλωση υποστήριξης κατηγορίας κατά των κατηγορουμένων για τους στημένους αγώνες
Η ΑΕΚ κατέθεσε δήλωση υποστήριξης κατηγορίας κατά των κατηγορουμένων για τους στημένους αγώνες
Οι εκπρόσωποι της ΑΕΚ κατέθεσαν αναλυτικό υπόμνημα για τις θέσεις της ομάδας και επανάφερε προς εξέταση την αναφορά/ καταγγελία, που είχε υποβληθεί από το 2022
Η ΚΑΕ ΑΕΚ κατέθεσε σήμερα δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά των προσώπων που διώκονται για τη χειραγώγηση αγώνων με δωροδοκίες και δωροληψίες και κατά παντός άλλου υπευθύνου, μετά από όσα έχουν δημοσιοποιεί και αναφέρονται και σε αγώνες της με τον Προμηθέα, επιφυλασσόμενη για κάθε ηθική και υλική βλάβη που έχει υποστεί.
Ειδικότερα, κατάθεσε αναλυτικό υπόμνημα για τις θέσεις της και επανάφερε προς εξέταση την αναφορά / καταγγελία, που είχε υποβληθεί από το 2022. Παρόντες στα δικαστήρια της Ευελπίδων ήταν η ομάδα των νομικών της ΚΑΕ ΑΕΚ και ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας, Μάκης Αγγελόπουλος.
Παράλληλα, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας θα δηλώσει και η ΚΑΕ Αμαρουσίου, μέσω του δικηγόρου της Μιχάλη Δημητρακόπουλου.
Ειδικότερα, κατάθεσε αναλυτικό υπόμνημα για τις θέσεις της και επανάφερε προς εξέταση την αναφορά / καταγγελία, που είχε υποβληθεί από το 2022. Παρόντες στα δικαστήρια της Ευελπίδων ήταν η ομάδα των νομικών της ΚΑΕ ΑΕΚ και ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας, Μάκης Αγγελόπουλος.
Παράλληλα, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας θα δηλώσει και η ΚΑΕ Αμαρουσίου, μέσω του δικηγόρου της Μιχάλη Δημητρακόπουλου.
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