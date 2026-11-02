Η ΑΕΚ κατέθεσε δήλωση υποστήριξης κατηγορίας κατά των κατηγορουμένων για τους στημένους αγώνες

Οι εκπρόσωποι της ΑΕΚ κατέθεσαν αναλυτικό υπόμνημα για τις θέσεις της ομάδας και επανάφερε προς εξέταση την αναφορά/ καταγγελία, που είχε υποβληθεί από το 2022