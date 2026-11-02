Στις φλόγες αστικό λεωφορείο στην Κομοτηνή, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Κομοτηνή Λεωφορείο Φωτιά

Στις φλόγες αστικό λεωφορείο στην Κομοτηνή, δείτε βίντεο

Όλοι οι επιβαίνοντες κατέβηκαν με ασφάλεια από το λεωφορείο και δεν κινδύνεψε κανείς

Στις φλόγες αστικό λεωφορείο στην Κομοτηνή, δείτε βίντεο
Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε αστικό λεωφορείο του Δήμου Κομοτηνής στην περιοχή του οικισμού Κικιδίου.

Όλοι οι επιβαίνοντες κατέβηκαν με ασφάλεια από το λεωφορείο και δεν κινδύνεψε κανείς.

Η φωτιά προέκυψε από βραχυκύκλωμα στο σύστημα κλιματισμού και είχε ως συνέπεια να καεί ολοσχερώς το όχημα.
ΑΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 02 11 2026 maronnews gr

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης