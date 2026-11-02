Στις φλόγες αστικό λεωφορείο στην Κομοτηνή, δείτε βίντεο

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε αστικό λεωφορείο του Δήμου Κομοτηνής στην περιοχή του οικισμού Κικιδίου.Όλοι οι επιβαίνοντες κατέβηκαν με ασφάλεια από το λεωφορείο και δεν κινδύνεψε κανείς.Η φωτιά προέκυψε από βραχυκύκλωμα στο σύστημα κλιματισμού και είχε ως συνέπεια να καεί ολοσχερώς το όχημα.