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Σύλληψη 51χρονου στην Εγνατία Οδό για παράνομη μεταφορά μεταναστών
Σύλληψη 51χρονου στην Εγνατία Οδό για παράνομη μεταφορά μεταναστών
Ο 51χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε να κινείται με ΙΧ και προκειμένου να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας, παράλληλα, επικίνδυνους ελιγμούς
Στη σύλληψη 51χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, όταν διαπίστωσαν ότι μετέφερε, παράνομα, άτομα που δεν είχαν έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.
Ο 51χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του κόμβου Κερδυλλίων, στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη και προκειμένου να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας, παράλληλα, επικίνδυνους ελιγμούς. Το όχημα που οδηγούσε ακινητοποιήθηκε στην περιοχή των διοδίων Ασπροβάλτας και συνελήφθη, παρά την αντίσταση που πρόβαλε.
Έπειτα από έρευνα που ακολούθησε στο εσωτερικό του οχήματος, βρέθηκαν οκτώ αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων έξι ανήλικοι, οι οποίοι δεν είχαν έγγραφα για την νόμιμη παραμονή τους στη χώρα. Κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, χρηματικό ποσό και το όχημα μεταφοράς.
Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης, για παράνομη μεταφορά – προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, εγκληματική οργάνωση, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Ο 51χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του κόμβου Κερδυλλίων, στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη και προκειμένου να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας, παράλληλα, επικίνδυνους ελιγμούς. Το όχημα που οδηγούσε ακινητοποιήθηκε στην περιοχή των διοδίων Ασπροβάλτας και συνελήφθη, παρά την αντίσταση που πρόβαλε.
Έπειτα από έρευνα που ακολούθησε στο εσωτερικό του οχήματος, βρέθηκαν οκτώ αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων έξι ανήλικοι, οι οποίοι δεν είχαν έγγραφα για την νόμιμη παραμονή τους στη χώρα. Κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, χρηματικό ποσό και το όχημα μεταφοράς.
Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης, για παράνομη μεταφορά – προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, εγκληματική οργάνωση, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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