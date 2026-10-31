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Κύπρια βουλευτής του κόμματος του Φειδία φόρεσε πιπίλες για σκουλαρίκια και κολιέ, δείτε βίντεο
Κύπρια βουλευτής του κόμματος του Φειδία φόρεσε πιπίλες για σκουλαρίκια και κολιέ, δείτε βίντεο
Η έμπνευση προήλθε από τη μικρότερη κόρη της, την οποία ρώτησε τι θα μπορούσε να φορέσει σε επίδειξη μόδας που πραγματοποιήθηκε για τη στήριξη του Ερυθρού Σταυρού
Κύπρια βουλευτής, του κόμματος του οποίου είναι Πρόεδρος ο ευρωβουλευτής, Φειδίας Παναγιώτου, αποφάσισε να αντιμετωπίσει το δημογραφικό πρόβλημα με έναν περίεργο τρόπο. Κρέμασε πιπίλες στα αυτιά και στον λαιμό της, μετατρέποντάς τες σε σκουλαρίκια και κολιέ, με την ελπίδα ότι θα ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για την υπογεννητικότητα.
Πρωταγωνίστρια της ιδιαίτερης αυτής πρωτοβουλίας είναι η βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου, Νταϊάνα Κωνσταντινίδη, η οποία έχει απασχολήσει και στο παρελθόν την κυπριακή επικαιρότητα με τις ενδυματολογικές της επιλογές, καθώς έκανε καθημερινά βίντεο με τίτλο: "Τι φόρεσα σήμερα στην ολομέλεια της Βουλής". Η δικαιολογία ήταν, πως ήθελε να προωθήσει την δουλειά Κύπριων σχεδιαστών μόδας. Αυτή η πρακτική μάλλον δεν άρεσε στην Πρόεδρο της Βουλής Αννίτα Δημητρίου η οποία είχε αποστείλει εγκύκλιο σε όλους τους βουλευτές να αποφεύγουν ενέργειες που δεν έχουν σχέση με το κοινοβουλευτικό έργο.
Τώρα η επινόηση με τις πιπίλες, παρουσιάστηκε ως πολιτική δράση. Η ίδια η κ. Κωνσταντινίδη φρόντισε να εξηγήσει το σκεπτικό της μέσα από βίντεο που δημοσιεύθηκε στους λογαριασμούς του κόμματός της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η μικρή, έχοντας προφανώς διαφορετική αντίληψη για τις τελευταίες τάσεις της μόδας, πρότεινε στη μητέρα της να στολίσει το φόρεμά της με μπιμπερό, ένα αντικείμενο που, όπως είπε, η ίδια αγαπά ιδιαίτερα λόγω της αδυναμίας της στο γάλα!
Η βουλευτής βρήκε την πρόταση ενδιαφέρουσα, αλλά μάλλον δύσκολη στην εφαρμογή της. Έτσι, αντί για μπιμπερό, προτίμησε τις πιο εύχρηστες πιπίλες, τις οποίες μετέτρεψε σε σκουλαρίκια και κολιέ.
«Ξέρετε τι είναι αυτά στα αυτιά μου; Πιπίλες!», ανέφερε στο βίντεο, παρουσιάζοντας με εμφανή ικανοποίηση την επιλογή της.
Πρωταγωνίστρια της ιδιαίτερης αυτής πρωτοβουλίας είναι η βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου, Νταϊάνα Κωνσταντινίδη, η οποία έχει απασχολήσει και στο παρελθόν την κυπριακή επικαιρότητα με τις ενδυματολογικές της επιλογές, καθώς έκανε καθημερινά βίντεο με τίτλο: "Τι φόρεσα σήμερα στην ολομέλεια της Βουλής". Η δικαιολογία ήταν, πως ήθελε να προωθήσει την δουλειά Κύπριων σχεδιαστών μόδας. Αυτή η πρακτική μάλλον δεν άρεσε στην Πρόεδρο της Βουλής Αννίτα Δημητρίου η οποία είχε αποστείλει εγκύκλιο σε όλους τους βουλευτές να αποφεύγουν ενέργειες που δεν έχουν σχέση με το κοινοβουλευτικό έργο.
Τώρα η επινόηση με τις πιπίλες, παρουσιάστηκε ως πολιτική δράση. Η ίδια η κ. Κωνσταντινίδη φρόντισε να εξηγήσει το σκεπτικό της μέσα από βίντεο που δημοσιεύθηκε στους λογαριασμούς του κόμματός της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ή μπιμπερό ή πιπίλεςΗ έμπνευση, όπως αποκάλυψε η βουλευτής, προήλθε από τη μικρότερη κόρη της, την οποία ρώτησε τι θα μπορούσε να φορέσει σε επίδειξη μόδας που πραγματοποιήθηκε για τη στήριξη του Ερυθρού Σταυρού.
Η μικρή, έχοντας προφανώς διαφορετική αντίληψη για τις τελευταίες τάσεις της μόδας, πρότεινε στη μητέρα της να στολίσει το φόρεμά της με μπιμπερό, ένα αντικείμενο που, όπως είπε, η ίδια αγαπά ιδιαίτερα λόγω της αδυναμίας της στο γάλα!
Η βουλευτής βρήκε την πρόταση ενδιαφέρουσα, αλλά μάλλον δύσκολη στην εφαρμογή της. Έτσι, αντί για μπιμπερό, προτίμησε τις πιο εύχρηστες πιπίλες, τις οποίες μετέτρεψε σε σκουλαρίκια και κολιέ.
«Ξέρετε τι είναι αυτά στα αυτιά μου; Πιπίλες!», ανέφερε στο βίντεο, παρουσιάζοντας με εμφανή ικανοποίηση την επιλογή της.
Πιπίλες με πολιτικό περιεχόμενο!Πέρα από την οικογενειακή έμπνευση, η Νταϊάνα Κωνσταντινίδη θέλησε να συνδέσει την εμφάνισή της με ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, την υπογεννητικότητα στην Κύπρο.
Όπως εξήγησε, η στήριξη της μητρότητας και η αντιμετώπιση του δημογραφικού αποτελούν προτεραιότητες για την Άμεση Δημοκρατία, το κόμμα με το οποίο εξελέγη βουλευτής.
Το αν οι πιπίλες θα συμβάλουν στην αύξηση των γεννήσεων είναι εξαιρετικά αμφίβολο.
Το αν οι πιπίλες θα συμβάλουν στην αύξηση των γεννήσεων είναι εξαιρετικά αμφίβολο.
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