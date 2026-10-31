Κύπρια βουλευτής του κόμματος του Φειδία φόρεσε πιπίλες για σκουλαρίκια και κολιέ, δείτε βίντεο

Η έμπνευση προήλθε από τη μικρότερη κόρη της, την οποία ρώτησε τι θα μπορούσε να φορέσει σε επίδειξη μόδας που πραγματοποιήθηκε για τη στήριξη του Ερυθρού Σταυρού