Συνελήφθησαν δύο νεαροί που έριξαν μπάζα και καπνοδόχους σε οικόπεδο στο Αιγάλεω, αστυνομική επιχείρηση και στη Σαλαμίνα για παράνομα απόβλητα
ΕΛΛΑΔΑ
Μπάζα Αιγάλεω Συλλήψεις φορτηγό

Συνελήφθησαν δύο νεαροί που έριξαν μπάζα και καπνοδόχους σε οικόπεδο στο Αιγάλεω, αστυνομική επιχείρηση και στη Σαλαμίνα για παράνομα απόβλητα

Οι δύο δράστες εντοπίστηκαν να κινούνται με φορτηγό σε οικόπεδο της περιοχής, όπου έριξαν τα στερεά απόβλητα

Συνελήφθησαν δύο νεαροί που έριξαν μπάζα και καπνοδόχους σε οικόπεδο στο Αιγάλεω, αστυνομική επιχείρηση και στη Σαλαμίνα για παράνομα απόβλητα
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Στη σύλληψη δύο νεαρών ηλικίας, 22 ετών, που το απόγευμα της Τρίτης (27/10) έριξαν μπάζα και καπνοδόχους σε οικόπεδο στο Αιγάλεω, προχώρησε η Αστυνομία. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο δράστες να κινούνται με φορτηγό σε οικόπεδο στην περιοχή του Αιγάλεω, όπου έριξαν τα στερεά απόβλητα (μπάζα και τρεις καπνοδόχους).

Στη συνέχεια τους συνέλαβαν και τους οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγάλεω, ενώ το φορτηγό όχημα κατασχέθηκε και βεβαιώθηκαν οι ανάλογες τροχονομικές παραβάσεις.


Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε οικισμούς για παράνομη απόρριψη αποβλήτων και στη Σαλαμίνα

Το πρωί της Πέμπτης, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σαλαμίνας πραγματοποίησαν στοχευμένη εξόρμηση σε οικισμούς του νησιού, με σκοπό την αποτροπή της παράνομης διαχείρισης και ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης τέθηκαν υπό επιτήρηση υπαίθριοι χώροι και σημεία όπου είχε διαπιστωθεί συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων σκουπιδιών, προκαλώντας σημαντική περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Σε συνεργασία με το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Σαλαμίνας πραγματοποιήθηκε απομάκρυνση των απορριμμάτων από τους συγκεκριμένους χώρους.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και κλιμάκιο της ΕΥΔΑΠ, το οποίο πραγματοποίησε ελέγχους και αντικαταστάσεις υδρομετρητών.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, αντίστοιχες δράσεις θα συνεχιστούν για τον εντοπισμό παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων.

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Συνελήφθησαν δύο νεαροί που έριξαν μπάζα και καπνοδόχους σε οικόπεδο στο Αιγάλεω, αστυνομική επιχείρηση και στη Σαλαμίνα για παράνομα απόβλητα
Συνελήφθησαν δύο νεαροί που έριξαν μπάζα και καπνοδόχους σε οικόπεδο στο Αιγάλεω, αστυνομική επιχείρηση και στη Σαλαμίνα για παράνομα απόβλητα
3 ΣΧΟΛΙΑ

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