Πάτρα: Επίθεση με σφυρί σε αστυνομικούς, δύο τραυματίες και ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα

Ο άνδρας αρνήθηκε να αφήσει το σφυρί παρά τις εντολές των αστυνομικών και αντιστάθηκε στη σύλληψή του – Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του για σειρά αδικημάτων