Εξιχνιάστηκαν υποθέσεις κλοπών, απάτης και εκβιασμών στη Θεσσαλονίκη, ταυτοποιήθηκαν 14 άτομα

Δικογραφίες σχηματίστηκαν για οκτώ άτομα για έξι κλοπές και δύο εκβιασμούς στην περιοχή Τούμπας-Τριανδρίας, με κλοπές αντικειμένων και χρημάτων αξίας περίπου 86.000 ευρώ