Αττική: Έρχεται η υπόγεια λεωφόρος που φέρνει την πόλη πιο κοντά στη θάλασσα - Ποιοι αντιδρούν;

Μια διαφορετική παραλιακή διαμορφώνεται στο Ελληνικό, με αλλαγές τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους κατοίκους. Η LAMDA Development υλοποιεί την υπογειοποίηση της λεωφόρου Ποσειδώνος, με κατασκευαστή την ΑΒΑΞ, στο πλαίσιο της ανάπλασης του πρώην αεροδρομίου.

Η συνολική παρέμβαση εκτείνεται σε περίπου 1,3 χιλιόμετρα, με υπόγειο τμήμα 1.150 μέτρων. Καλύπτει τη ζώνη από την παραλία του Αλίμου μέχρι το ύψος της μαρίνας του Αγίου Κοσμά....







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