Αττική: Έρχεται η υπόγεια λεωφόρος που φέρνει την πόλη πιο κοντά στη θάλασσα - Ποιοι αντιδρούν;
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Έρχεται η υπόγεια λεωφόρος που φέρνει την πόλη πιο κοντά στη θάλασσα - Ποιοι αντιδρούν;

Η υπογειοποίηση της Ποσειδώνος στο Ελληνικό θα μεταφέρει τη διερχόμενη κυκλοφορία κάτω από το έδαφος. Στην επιφάνεια, το πάρκο θα συναντήσει την ακτή, σε μια παρέμβαση με ιδιαίτερη σημασία για ολόκληρη τη νότια Αθήνα.

Αττική: Έρχεται η υπόγεια λεωφόρος που φέρνει την πόλη πιο κοντά στη θάλασσα - Ποιοι αντιδρούν;
UPD:

Μια διαφορετική παραλιακή διαμορφώνεται στο Ελληνικό, με αλλαγές τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους κατοίκους. Η LAMDA Development υλοποιεί την υπογειοποίηση της λεωφόρου Ποσειδώνος, με κατασκευαστή την ΑΒΑΞ, στο πλαίσιο της ανάπλασης του πρώην αεροδρομίου.

Η συνολική παρέμβαση εκτείνεται σε περίπου 1,3 χιλιόμετρα, με υπόγειο τμήμα 1.150 μέτρων. Καλύπτει τη ζώνη από την παραλία του Αλίμου μέχρι το ύψος της μαρίνας του Αγίου Κοσμά....



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