Με το 1+1 του efood, το δεύτερο είναι πάντα καλύτερο
ΕΛΛΑΔΑ
efood

Με το 1+1 του efood, το δεύτερο είναι πάντα καλύτερο

Επίλεξε το φίλτρο 1+1 και ανακάλυψε τις προσφορές που κάνουν κάθε παραγγελία λίγο πιο απολαυστική

Με το 1+1 του efood, το δεύτερο είναι πάντα καλύτερο

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Ένα burger για σένα, ένα ακόμα δώρο. Ένας καφές για να ξεκινήσει η μέρα, ένας ακόμα για να κεράσεις. Και μια παραγγελία για την παρέα που γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί με το 1+1 του efood, τα αγαπημένα σου έρχονται εις διπλούν.

Είτε οργανώνεις movie night στον καναπέ, είτε θέλεις να μοιραστείς κάτι νόστιμο με την παρέα, είτε απλώς πιστεύεις πως ένα σουβλάκι δεν είναι ποτέ αρκετό, οι αφορμές για 1+1 είναι πολλές. Από burgers και σούσι μέχρι καφέδες, σουβλάκια και πολλά ακόμη, χιλιάδες προσφορές σε περιμένουν για να απολαμβάνεις περισσότερα με την ίδια παραγγελία.

Μπες στο efood, επίλεξε το φίλτρο 1+1 και ανακάλυψε τις προσφορές που κάνουν κάθε παραγγελία λίγο πιο απολαυστική. Γιατί, όταν το δεύτερο είναι δώρο, πάντα υπάρχει χώρος για ένα ακόμα!

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