Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Τουλάχιστον 50 νεκροί σε πλήγματα των Χούθι κατά στρατοπέδου των ενόπλων δυνάμεων
Τουλάχιστον 50 νεκροί σε πλήγματα των Χούθι κατά στρατοπέδου των ενόπλων δυνάμεων
«Ο απολογισμός αυξήθηκε σε τουλάχιστον 50 νεκρούς, με περισσότερους από 100 τραυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Σάμπουα
Πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν κατά στρατοπέδου των ενόπλων δυνάμεων της Υεμένης, σε πλήγματα τα οποία αποδίδονται στους Χούθι, προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 50 ανθρώπων σήμερα στην κεντρική Υεμένη, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο κυβερνητικός αξιωματούχος.
«Ο απολογισμός αυξήθηκε σε τουλάχιστον 50 νεκρούς, με περισσότερους από 100 τραυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε ο Φαχάντ αλ-Χαλίφι, αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Σάμπουα, κάνοντας λόγο για νοσοκομεία που έχουν κατακλυστεί από θύματα των πληγμάτων αυτών.
«Ο απολογισμός αυξήθηκε σε τουλάχιστον 50 νεκρούς, με περισσότερους από 100 τραυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε ο Φαχάντ αλ-Χαλίφι, αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Σάμπουα, κάνοντας λόγο για νοσοκομεία που έχουν κατακλυστεί από θύματα των πληγμάτων αυτών.
🔴 BREAKING: The death toll from a Houthi strike on a Yemeni government camp in Shabwa has risen to at least 50, a government official says. https://t.co/AygW9WwEWb— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 19, 2026
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