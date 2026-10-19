Νεκρός ο άνδρας που έπεσε από τον δεύτερο όροφο ξενοδοχείου στην Ομόνοια
ΕΛΛΑΔΑ
Ομόνοια

Νεκρός ο άνδρας που έπεσε από τον δεύτερο όροφο ξενοδοχείου στην Ομόνοια

O άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά από την πτώση και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου και κατέληξε

Νεκρός ο άνδρας που έπεσε από τον δεύτερο όροφο ξενοδοχείου στην Ομόνοια
UPD: 15 ΣΧΟΛΙΑ
Νεκρός είναι ο άνδρας που έπεσε από τον δεύτερο όροφο ξενοδοχείου, στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Γερανίου στην περιοχή της Ομόνοιας το πρωί της Δευτέρας.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.


Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.
UPD: 15 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το μέλλον της εργασίας

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει πρώτα το βαρετό, μετά ότι είναι «ρουτίνα» και στο τέλος την ίδια την ανάγκη για δουλειά και γιατί αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που μας συνέβη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ή μήπως όχι;

Plastic Free Greece 2026: Σκιάθος

Στο πιο κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων, που ξεχωρίζει για τις καταγάλανες παραλίες και τα καταπράσινα πευκοδάση συνεχίστηκε στις αρχές του Φθινοπώρου (7 - 9 Σεπτεμβρίου) το πρόγραμμα Plastic Free Greece, με παράκτιους και υποθαλάσσιους καθαρισμούς που αποδείχτηκαν εξαιρετικά αποδοτικοί.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης