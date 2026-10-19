Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Νεκρός ο άνδρας που έπεσε από τον δεύτερο όροφο ξενοδοχείου στην Ομόνοια
Νεκρός ο άνδρας που έπεσε από τον δεύτερο όροφο ξενοδοχείου στην Ομόνοια
O άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά από την πτώση και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου και κατέληξε
Νεκρός είναι ο άνδρας που έπεσε από τον δεύτερο όροφο ξενοδοχείου, στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Γερανίου στην περιοχή της Ομόνοιας το πρωί της Δευτέρας.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.
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