Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Οδηγούσε ξανά μεθυσμένος στα Γρεβενά και συνελήφθη, πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 7 χρόνια
Οδηγούσε ξανά μεθυσμένος στα Γρεβενά και συνελήφθη, πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 7 χρόνια
Ο 57χρονος είχε εντοπιστεί και τον περασμένο Μάιο να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ
Στη σύλληψη ενός 57χρονου οδηγού στα Γρεβενά, ο οποίος εντοπίστηκε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, προχώρησαν αστυνομικοί της Τροχαίας. Στον άνδρα επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για επτά χρόνια και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματός του για έξι μήνες.
Ο 57χρονος συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου (17/10), κατά τη διάρκεια στοχευμένων τροχονομικών ελέγχων σε περιοχή των Γρεβενών. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Γρεβενών τον σταμάτησαν ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητο και τον υπέβαλαν σε αλκοτέστ. Από τη μέτρηση διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, έχοντας υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο, με αποτέλεσμα το όχημά του να ακινητοποιηθεί άμεσα.
Στην συνέχεια της έρευνας προέκυψε ότι ο 57χρονος ήταν υπότροπος, καθώς στις 20 Μαΐου 2026 είχε εντοπιστεί και πάλι να οδηγεί αυτοκίνητο υπό την επήρεια αλκοόλ.
Σε βάρος του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Γρεβενών.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.
Φωτογραφία αρχείου
Ο 57χρονος συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου (17/10), κατά τη διάρκεια στοχευμένων τροχονομικών ελέγχων σε περιοχή των Γρεβενών. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Γρεβενών τον σταμάτησαν ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητο και τον υπέβαλαν σε αλκοτέστ. Από τη μέτρηση διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, έχοντας υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο, με αποτέλεσμα το όχημά του να ακινητοποιηθεί άμεσα.
Στην συνέχεια της έρευνας προέκυψε ότι ο 57χρονος ήταν υπότροπος, καθώς στις 20 Μαΐου 2026 είχε εντοπιστεί και πάλι να οδηγεί αυτοκίνητο υπό την επήρεια αλκοόλ.
Σε βάρος του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Γρεβενών.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.
Φωτογραφία αρχείου
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