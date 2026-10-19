Η Σελένα Γκόμεζ λέει ότι το άτμισμα άλλαξε τη φωνή της: Απλώς δεν αξίζει τον κόπο
Η Σελένα Γκόμεζ λέει ότι το άτμισμα άλλαξε τη φωνή της: Απλώς δεν αξίζει τον κόπο
Είναι τόσο ανόητο, σχολίασε η τραγουδίστρια μέσα από ένα βίντεο στα social media
Αλλαγές στη φωνή της έχει παρατηρήσει η Σελένα Γκόμεζ εξαιτίας της πολυετούς χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, όπως είπε στους θαυμαστές μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media. Η 34χρονη τραγουδίστρια αναγνώρισε επίσης πως η εξάρτηση από τη νικοτίνη είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπιστεί.
Η Γκόμεζ ανακοίνωσε ότι κατάφερε να σταματήσει το άτμισμα, εκφράζοντας την ελπίδα πως θα μπορέσει να συνεχίσει χωρίς αυτό. «Δεν πρόκειται να μπορέσω να αλλάξω τη φωνή μου», δήλωσε με ειλικρίνεια σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram. «Άτμιζα πάρα πολύ νικοτίνη και η νικοτίνη είναι πολύ δύσκολο να την κόψεις», πρόσθεσε.
Η τραγουδίστρια προειδοποίησε όσους σκέφτονται να αρχίσουν το άτμισμα ότι «απλώς δεν αξίζει τον κόπο». «Είναι τόσο ανόητο και έχει αλλάξει τη φωνή μου. Οπότε, αν δεν σας αρέσει να ακούτε τη φωνή μου, είναι απολύτως κατανοητό, δεν με πειράζει. Απλώς μην την ακούτε», είπε γελώντας.
«Αλλά είμαι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένη, γιατί σταμάτησα το άτμισμα και ελπίζω να καταφέρω να συνεχίσω έτσι. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά ξέρω ότι, αν περνάτε κι εσείς κάτι ανάλογο, μπορείτε να τα καταφέρετε», κατέληξε.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η Γκόμεζ αναφέρεται στη σημαντική αλλαγή που έχει παρατηρηθεί στη φωνή της. Τον Δεκέμβριο του 2025, η ποπ σταρ είχε αποδώσει την αλλαγή σε πρήξιμο στον λαιμό της. «Μου συμβαίνει κάτι περίεργο. Ο λαιμός μου μερικές φορές πρήζεται εσωτερικά. Αυτό είναι όλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο», είχε δηλώσει τότε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο Instagram.
Η Γκόμεζ ανακοίνωσε ότι κατάφερε να σταματήσει το άτμισμα, εκφράζοντας την ελπίδα πως θα μπορέσει να συνεχίσει χωρίς αυτό. «Δεν πρόκειται να μπορέσω να αλλάξω τη φωνή μου», δήλωσε με ειλικρίνεια σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram. «Άτμιζα πάρα πολύ νικοτίνη και η νικοτίνη είναι πολύ δύσκολο να την κόψεις», πρόσθεσε.
Η τραγουδίστρια προειδοποίησε όσους σκέφτονται να αρχίσουν το άτμισμα ότι «απλώς δεν αξίζει τον κόπο». «Είναι τόσο ανόητο και έχει αλλάξει τη φωνή μου. Οπότε, αν δεν σας αρέσει να ακούτε τη φωνή μου, είναι απολύτως κατανοητό, δεν με πειράζει. Απλώς μην την ακούτε», είπε γελώντας.
Selena Gomez Says Vaping Nicotine ‘Changed’ Her Voice: ‘It’s Just Not Worth It’ https://t.co/LUa4NwfR0j— People (@people) October 19, 2026
Δεν είναι η πρώτη φορά που η Γκόμεζ αναφέρεται στη σημαντική αλλαγή που έχει παρατηρηθεί στη φωνή της. Τον Δεκέμβριο του 2025, η ποπ σταρ είχε αποδώσει την αλλαγή σε πρήξιμο στον λαιμό της. «Μου συμβαίνει κάτι περίεργο. Ο λαιμός μου μερικές φορές πρήζεται εσωτερικά. Αυτό είναι όλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο», είχε δηλώσει τότε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο Instagram.
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