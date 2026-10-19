Παναθηναϊκός: Βαριά θλάση ο Ουναΐ, επιστρέφει από το νέο έτος, αυτά είναι τα ματς που χάνει
Παναθηναϊκός: Βαριά θλάση ο Ουναΐ, επιστρέφει από το νέο έτος, αυτά είναι τα ματς που χάνει
Οι εξετάσεις έδειξαν πως ο Μαροκινός άσος των πρασίνων δε θα είναι έτοιμος μέχρι τις αρχές του 2027
Ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί των υπηρεσιών του Αζεντίν Ουναΐ τουλάχιστον έως και το τέλος του 2026.
Οι εξετάσεις που υποβλήθηκε ο Μαροκινός άσος των πρασίνων έδειξαν πως έχει υποστεί βαριά θλάση και αναμένεται να επιστρέψει στις αρχές του 2027.
Ο Ουναΐ έκανε μαγνητική, που έδειξε το μέγεθος του προβλήματος, με αποτέλεσμα ο Νίστρουπ να τον χάνει για περίπου 2,5 μήνες.
Ο Μαροκινός μέσος τραυματίστηκε στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού σε μία ανύποπτη φάση του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα Τρίπολης και αποχώρησε στο 20' δίνοντας τη θέση του στον Τεττέη. Βγήκε μάλιστα από το γήπεδο με αμαξίδιο μια και δεν μπορούσε να περπατήσει από τους πόντους.
Στις 10 Ιανουαρίου 2027, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Αστέρα στην Τρίπολη. Αυτό είναι το παιχνίδι που είναι πιθανό να επιστρέψει. Όλα βέβαια θα κριθούν ανάλογα την αποθεραπεία του.
Τα ματς που αναμένεται να χάσει ο Ουναΐ
Καϊράτ Αλμάτι - Παναθηναϊκός (22/10)
Βόλος - Παναθηναϊκός (25/10)
Παναθηναϊκός - Άρης (28/10 - Superbet Κύπελλο Ελλάδας)
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (01/11)
Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας (05/11)
Ηρακλής - Παναθηναϊκός (08/11)
Παναθηναϊκός - ΟΦΗ (22/11)
Οι εξετάσεις που υποβλήθηκε ο Μαροκινός άσος των πρασίνων έδειξαν πως έχει υποστεί βαριά θλάση και αναμένεται να επιστρέψει στις αρχές του 2027.
Ο Ουναΐ έκανε μαγνητική, που έδειξε το μέγεθος του προβλήματος, με αποτέλεσμα ο Νίστρουπ να τον χάνει για περίπου 2,5 μήνες.
Ο Μαροκινός μέσος τραυματίστηκε στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού σε μία ανύποπτη φάση του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα Τρίπολης και αποχώρησε στο 20' δίνοντας τη θέση του στον Τεττέη. Βγήκε μάλιστα από το γήπεδο με αμαξίδιο μια και δεν μπορούσε να περπατήσει από τους πόντους.
Στις 10 Ιανουαρίου 2027, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Αστέρα στην Τρίπολη. Αυτό είναι το παιχνίδι που είναι πιθανό να επιστρέψει. Όλα βέβαια θα κριθούν ανάλογα την αποθεραπεία του.
Τα ματς που αναμένεται να χάσει ο Ουναΐ
Καϊράτ Αλμάτι - Παναθηναϊκός (22/10)
Βόλος - Παναθηναϊκός (25/10)
Παναθηναϊκός - Άρης (28/10 - Superbet Κύπελλο Ελλάδας)
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (01/11)
Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας (05/11)
Ηρακλής - Παναθηναϊκός (08/11)
Παναθηναϊκός - ΟΦΗ (22/11)
Νορτζελαντ - Παναθηναϊκός (26/11)
Ατρόμητος - Παναθηναϊκός (29/11)
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (02/12 - Superbet Κύπελλο Ελλάδας)
Παναθηναϊκός - Άρης (06/12)
Φράιμπουργκ - Παναθηναϊκός (10/12)
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (13/12)
Παναθηναϊκός - Μπράιτον (17/12)
Παναθηναϊκός - Ηρακλής (20/12)
Ατρόμητος - Παναθηναϊκός (29/11)
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (02/12 - Superbet Κύπελλο Ελλάδας)
Παναθηναϊκός - Άρης (06/12)
Φράιμπουργκ - Παναθηναϊκός (10/12)
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (13/12)
Παναθηναϊκός - Μπράιτον (17/12)
Παναθηναϊκός - Ηρακλής (20/12)
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