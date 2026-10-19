Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Φωτιά σε όχημα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο
Φωτιά σε όχημα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο
Νωρίτερα είχε διακοπεί η κυκλοφορία από το ύψος του κόμβου Περιφερειακής Αιγάλεω, στην περιοχή των Άνω Λιοσίων
Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε όχημα.
Η διακοπή αφορούσε το τμήμα από το ύψος του κόμβου Περιφερειακής Αιγάλεω, στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.
Η διακοπή αφορούσε το τμήμα από το ύψος του κόμβου Περιφερειακής Αιγάλεω, στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.
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