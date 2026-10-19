Συνελήφθησαν δύο νεαροί με πιστόλι, γεμιστήρα και φυσίγγια στο Περιστέρι

Στη σύλληψη δύο νεαρών, ηλικίας 27 και 22 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Περιστερίου, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα και τέσσερα φυσίγγια.Σύμφωνα με ΕΛΑΣ, πρόκειται για έναν 27χρονο και έναν 22χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι συνελήφθησαν για την κατοχή του όπλου και των πυρομαχικών.Οι δύο νεαροί κρίθηκαν ύποπτοι από αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν πεζή περιπολία στην περιοχή και τους κάλεσαν σε έλεγχο. Οι δύο δράστες τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο λίγο αργότερα ακινητοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς.Κατά την έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκε στην κατοχή του 27χρονου το πιστόλι με τη γεμιστήρα και τα τέσσερα φυσίγγια, τα οποία κατασχέθηκαν.Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.