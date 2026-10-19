Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Φωτιά σε δάσος στη Θεσπρωτία, επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη
Φωτιά σε δάσος στη Θεσπρωτία, επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Φανερωμένη – Στη μάχη της κατάσβεσης 26 πυροσβέστες με επτά οχήματα
Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Φανερωμένη της Θεσπρωτίας, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.
Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ, με επτά πυροσβεστικά οχήματα.
Παράλληλα, για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα αεροσκάφη.
Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ, με επτά πυροσβεστικά οχήματα.
Παράλληλα, για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φανερωμένη Θεσπρωτίας. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 4 Α/Φ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 19, 2026
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