Παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και απέσπασαν 108.000 ευρώ από 25χρονη στα Γρεβενά, σπείρα απατεώνων αναζητά η Αστυνομία
ΕΛΛΑΔΑ
Γρεβενά ΑΑΔΕ Αστυνομία Απάτη

Παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και απέσπασαν 108.000 ευρώ από 25χρονη στα Γρεβενά, σπείρα απατεώνων αναζητά η Αστυνομία

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δράστες να βρίσκονται πίσω και από παλαιότερη απάτη στο Καρπερό Γρεβενών - Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση η νεαρή γυναίκα

Παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και απέσπασαν 108.000 ευρώ από 25χρονη στα Γρεβενά, σπείρα απατεώνων αναζητά η Αστυνομία
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Σχεδόν 108.000 ευρώ κατάφεραν να αποσπάσουν επιτήδειοι από μια 25χρονη γυναίκα στα Γρεβενά, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως υπαλλήλους της ΑΑΔΕ. Η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο οι δράστες να συνδέονται με προηγούμενο περιστατικό εξαπάτησης στην ίδια περιοχή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι απατεώνες φέρονται να είχαν συγκεντρώσει προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες για την 25χρονη, τα οποία αξιοποίησαν προκειμένου να την εξαπατήσουν.

Οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν ότι πίσω από τη συγκεκριμένη υπόθεση ενδέχεται να βρίσκεται η ίδια εγκληματική ομάδα που είχε εξαπατήσει πολίτη στο Καρπερό Γρεβενών πριν από μερικούς μήνες.

Την ίδια ώρα, η νεαρή γυναίκα βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση μετά την απώλεια του μεγάλου χρηματικού ποσού.

Ανησυχία επικρατεί και στην τοπική κοινωνία της Δεσκάτης, καθώς οι κάτοικοι φοβούνται ότι οι δράστες ενδέχεται να επιχειρήσουν νέες απάτες στην περιοχή.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Γρεβενών έχει ήδη συγκεντρώσει μαρτυρίες που περιλαμβάνουν περιγραφές της εμφάνισης και των χαρακτηριστικών των ατόμων που εμφανίστηκαν ως υπάλληλοι της ΑΑΔΕ.

Οι πληροφορίες αυτές αξιοποιούνται στο πλαίσιο της έρευνας, με στόχο την εξακρίβωση της ταυτότητας των δραστών και τη διερεύνηση της πιθανής εμπλοκής τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.
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