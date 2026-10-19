Ουκρανία και Ρωσία διαπραγματεύονται για την απομάκρυνση των αμάχων από την «κόλαση» του Όλεσκι: «Είμαστε κοντά» λέει το Κίεβο

«Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο»

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«Παγίδα θανάτου» – Καταγγελίες για πείνα και σορούς στους δρόμους

Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απομάκρυνση χιλιάδων αμάχων από τη ρωσοκρατούμενη πόληκαι έξι γειτονικούς οικισμούς, στη νότια ουκρανική περιφέρεια της, βρίσκονται η Ουκρανία και η Ρωσία, με στόχο την επίτευξη τοπικής κατάπαυσης του πυρός που θα επιτρέψει την ασφαλή μεταφορά των κατοίκων σε εδάφη που τελούν υπό τον έλεγχο τουΣύμφωνα με τις ουκρανικές εκτιμήσεις, περίπουμεταξύ των οποίων έως και 200 παιδιά, εξακολουθούν να βρίσκονται στους επτά οικισμούς που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο σχέδιο εκκένωσης. Στο ίδιο τοεκτιμάται ότι παραμένουν έως, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με δραματικές ελλείψεις τροφίμων και φαρμάκων, ενώ η περιοχή είναι αποκλεισμένη από ναρκοπέδια και βρίσκεται υπό συνεχή επιτήρηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.Την πρόοδο των συνομιλιών αποκάλυψε ο επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ουκρανίας,, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό. Όπως δήλωσε, η ρωσική πλευρά έχει εξετάσει και ανταποκριθεί σε όλες τις προτάσεις που είχε υποβάλει προηγουμένως το Κίεβο, ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται σε καθημερινή βάση.Παρά την πρόοδο, εξακολουθούν να υπάρχουν δύσκολα ζητήματα που δεν έχουν επιλυθεί, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης εκκένωσης.Ο Ντμίτρο Λούμπινετς εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την έκβαση των διαπραγματεύσεων, υπογραμμίζοντας ότι η ουκρανική πλευρά επιδιώκει μια συμφωνία που θα εγγυάται την ασφαλή απομάκρυνση όλων των κατοίκων, που επιθυμούν να εγκαταλείψουν την περιοχή.«Προχωρούμε πλέον προς τη συμφωνία για τις τελικές λεπτομέρειες, ώστε να εξασφαλιστεί κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί η απομάκρυνση όλων όσοι επιθυμούν να φύγουν, όχι απλώς από το Όλεσκι, αλλά απευθείας προς εδάφη που ελέγχονται από την ουκρανική κυβέρνηση», δήλωσε.Το σχέδιο προβλέπει ότι οι άμαχοι που επιθυμούν να αποχωρήσουν θα μπορούν να μεταφερθούν σε περιοχές υπό τον έλεγχο του Κιέβου, στη διάρκεια μιας συμφωνημένης εκεχειρίας.Ο Ουκρανός αξιωματούχος αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια, εξέφρασε όμως την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σύντομα σε συγκεκριμένα αποτελέσματα.«Υπάρχουν ακόμη δύσκολα ζητήματα, αλλά ελπίζω ότι στο άμεσο μέλλον θα δούμε όλοι συγκεκριμένα αποτελέσματα από αυτές τις διαπραγματεύσεις», σημείωσε. Παράλληλα, απέφυγε να αποκαλύψει περισσότερα στοιχεία σχετικά με τους όρους της ενδεχόμενης συμφωνίας, επικαλούμενος την ευαισθησία των συνομιλιών. «Δεν μπορώ να αποκαλύψω πολλές λεπτομέρειες, αλλά θα πω το εξής: κατά την άποψή μου, έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο», τόνισε.Η ανάγκη άμεσης εκκένωσης της περιοχής έχει γίνει ακόμη πιο επιτακτική μετά τις δραματικές καταγγελίες των ουκρανικών Αρχών για τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων.