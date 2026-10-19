Ουκρανία και Ρωσία διαπραγματεύονται για την απομάκρυνση των αμάχων από την «κόλαση» του Όλεσκι: «Είμαστε κοντά» λέει το Κίεβο
Ουκρανία και Ρωσία διαπραγματεύονται για την απομάκρυνση των αμάχων από την «κόλαση» του Όλεσκι: «Είμαστε κοντά» λέει το Κίεβο
Κίεβο και Μόσχα συζητούν κατάπαυση του πυρός για την ασφαλή εκκένωση επτά οικισμών στη Χερσώνα – Έως 200 παιδιά παραμένουν εγκλωβισμένα στην περιοχή – Καταγγελίες για λιμό, ναρκοπέδια και σορούς στους δρόμους
Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απομάκρυνση χιλιάδων αμάχων από τη ρωσοκρατούμενη πόλη Όλεσκι και έξι γειτονικούς οικισμούς, στη νότια ουκρανική περιφέρεια της Χερσώνας, βρίσκονται η Ουκρανία και η Ρωσία, με στόχο την επίτευξη τοπικής κατάπαυσης του πυρός που θα επιτρέψει την ασφαλή μεταφορά των κατοίκων σε εδάφη που τελούν υπό τον έλεγχο του Κιέβου.
Σύμφωνα με τις ουκρανικές εκτιμήσεις, περίπου 6.000 άμαχοι, μεταξύ των οποίων έως και 200 παιδιά, εξακολουθούν να βρίσκονται στους επτά οικισμούς που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο σχέδιο εκκένωσης. Στο ίδιο το Όλεσκι εκτιμάται ότι παραμένουν έως 2.000 άνθρωποι, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με δραματικές ελλείψεις τροφίμων και φαρμάκων, ενώ η περιοχή είναι αποκλεισμένη από ναρκοπέδια και βρίσκεται υπό συνεχή επιτήρηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Την πρόοδο των συνομιλιών αποκάλυψε ο επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ουκρανίας, Ντμίτρο Λούμπινετς, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Espreso. Όπως δήλωσε, η ρωσική πλευρά έχει εξετάσει και ανταποκριθεί σε όλες τις προτάσεις που είχε υποβάλει προηγουμένως το Κίεβο, ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται σε καθημερινή βάση.
Παρά την πρόοδο, εξακολουθούν να υπάρχουν δύσκολα ζητήματα που δεν έχουν επιλυθεί, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης εκκένωσης.
«Προχωρούμε πλέον προς τη συμφωνία για τις τελικές λεπτομέρειες, ώστε να εξασφαλιστεί κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί η απομάκρυνση όλων όσοι επιθυμούν να φύγουν, όχι απλώς από το Όλεσκι, αλλά απευθείας προς εδάφη που ελέγχονται από την ουκρανική κυβέρνηση», δήλωσε.
Το σχέδιο προβλέπει ότι οι άμαχοι που επιθυμούν να αποχωρήσουν θα μπορούν να μεταφερθούν σε περιοχές υπό τον έλεγχο του Κιέβου, στη διάρκεια μιας συμφωνημένης εκεχειρίας.
Ο Ουκρανός αξιωματούχος αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια, εξέφρασε όμως την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σύντομα σε συγκεκριμένα αποτελέσματα.
«Υπάρχουν ακόμη δύσκολα ζητήματα, αλλά ελπίζω ότι στο άμεσο μέλλον θα δούμε όλοι συγκεκριμένα αποτελέσματα από αυτές τις διαπραγματεύσεις», σημείωσε. Παράλληλα, απέφυγε να αποκαλύψει περισσότερα στοιχεία σχετικά με τους όρους της ενδεχόμενης συμφωνίας, επικαλούμενος την ευαισθησία των συνομιλιών. «Δεν μπορώ να αποκαλύψω πολλές λεπτομέρειες, αλλά θα πω το εξής: κατά την άποψή μου, έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο», τόνισε.
Σύμφωνα με τις ουκρανικές εκτιμήσεις, περίπου 6.000 άμαχοι, μεταξύ των οποίων έως και 200 παιδιά, εξακολουθούν να βρίσκονται στους επτά οικισμούς που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο σχέδιο εκκένωσης. Στο ίδιο το Όλεσκι εκτιμάται ότι παραμένουν έως 2.000 άνθρωποι, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με δραματικές ελλείψεις τροφίμων και φαρμάκων, ενώ η περιοχή είναι αποκλεισμένη από ναρκοπέδια και βρίσκεται υπό συνεχή επιτήρηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Την πρόοδο των συνομιλιών αποκάλυψε ο επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ουκρανίας, Ντμίτρο Λούμπινετς, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Espreso. Όπως δήλωσε, η ρωσική πλευρά έχει εξετάσει και ανταποκριθεί σε όλες τις προτάσεις που είχε υποβάλει προηγουμένως το Κίεβο, ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται σε καθημερινή βάση.
Παρά την πρόοδο, εξακολουθούν να υπάρχουν δύσκολα ζητήματα που δεν έχουν επιλυθεί, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης εκκένωσης.
👉Please watch this video.— Dmytro Lubinets (@lubinetzs) October 3, 2026
This is happening in Oleshky right now. Dozens of civilians are leaving the occupied city on their own, with no organized evacuation — on bicycles, mopeds and on foot. They know there may be mines on the way. But staying means living without food,… pic.twitter.com/3AvxIgzRyY
«Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο»Ο Ντμίτρο Λούμπινετς εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την έκβαση των διαπραγματεύσεων, υπογραμμίζοντας ότι η ουκρανική πλευρά επιδιώκει μια συμφωνία που θα εγγυάται την ασφαλή απομάκρυνση όλων των κατοίκων, που επιθυμούν να εγκαταλείψουν την περιοχή.
«Προχωρούμε πλέον προς τη συμφωνία για τις τελικές λεπτομέρειες, ώστε να εξασφαλιστεί κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί η απομάκρυνση όλων όσοι επιθυμούν να φύγουν, όχι απλώς από το Όλεσκι, αλλά απευθείας προς εδάφη που ελέγχονται από την ουκρανική κυβέρνηση», δήλωσε.
Το σχέδιο προβλέπει ότι οι άμαχοι που επιθυμούν να αποχωρήσουν θα μπορούν να μεταφερθούν σε περιοχές υπό τον έλεγχο του Κιέβου, στη διάρκεια μιας συμφωνημένης εκεχειρίας.
Ο Ουκρανός αξιωματούχος αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια, εξέφρασε όμως την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σύντομα σε συγκεκριμένα αποτελέσματα.
«Υπάρχουν ακόμη δύσκολα ζητήματα, αλλά ελπίζω ότι στο άμεσο μέλλον θα δούμε όλοι συγκεκριμένα αποτελέσματα από αυτές τις διαπραγματεύσεις», σημείωσε. Παράλληλα, απέφυγε να αποκαλύψει περισσότερα στοιχεία σχετικά με τους όρους της ενδεχόμενης συμφωνίας, επικαλούμενος την ευαισθησία των συνομιλιών. «Δεν μπορώ να αποκαλύψω πολλές λεπτομέρειες, αλλά θα πω το εξής: κατά την άποψή μου, έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο», τόνισε.
«Παγίδα θανάτου» – Καταγγελίες για πείνα και σορούς στους δρόμουςΗ ανάγκη άμεσης εκκένωσης της περιοχής έχει γίνει ακόμη πιο επιτακτική μετά τις δραματικές καταγγελίες των ουκρανικών Αρχών για τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, κατηγόρησε τις ρωσικές δυνάμεις ότι έχουν μετατρέψει το κατεχόμενο Όλεσκι σε «παγίδα θανάτου», αφήνοντας περίπου 1.700 κατοίκους εγκλωβισμένους σε συνθήκες ακραίας πείνας, με εκτεταμένα ναρκοπέδια και συνεχή παρακολούθηση από drones.
«Όσοι προσπαθούν να διαφύγουν διακινδυνεύουν τη ζωή τους. Το γειτονικό ποτάμι είναι επίσης ναρκοθετημένο. Οι κάτοικοι αμφιβάλλουν εάν θα επιβιώσουν αυτόν τον χειμώνα», ανέφερε.
Όπως κατήγγειλε, το τοπικό νοσοκομείο έχει ξεμείνει από φάρμακα, ενώ δεκάδες σοροί βρίσκονται εγκαταλελειμμένες στους δρόμους ή μέσα σε σπίτια, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, οι ρωσικές δυνάμεις απαγορεύουν στους κατοίκους να θάβουν τους νεκρούς τους.
Ο Ουκρανός υπουργός περιέγραψε επίσης εξαιρετικά σοβαρές ελλείψεις σε βασικά είδη διατροφής, υποστηρίζοντας ότι οικογένειες προσπαθούν να επιβιώσουν με όσα ελάχιστα τρόφιμα έχουν απομείνει.
«Οι οικογένειες λιμοκτονούν. Επιβιώνουν τρώγοντας όσα λαχανικά έχουν απομείνει στους κήπους τους, κονσέρβες, ακόμη και σαλιγκάρια», δήλωσε.
Ο Σιμπίχα κατηγόρησε ακόμη Ρώσους στρατιώτες ότι απειλούν κατοίκους με όπλα προκειμένου να τους πάρουν τα τρόφιμα. «Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι Ρώσοι στρατιώτες τούς απείλησαν υπό την απειλή όπλου για να τους αρπάξουν το φαγητό», πρόσθεσε.
Οι καταγγελίες αυτές αποτυπώνουν, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, μια ανθρωπιστική κρίση που επιδεινώνεται όσο πλησιάζει ο χειμώνας. Αντίστοιχες μαρτυρίες κατοίκων που κατάφεραν να διαφύγουν έχουν δημοσιευθεί και σε διεθνή μέσα ενημέρωσης.
Η περιοχή βρίσκεται υπό ρωσική στρατιωτική κατοχή από τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.
Από τα τέλη Μαΐου, η πόλη έχει αποκοπεί πλήρως από τις εγκεκριμένες εμπορικές μεταφορές αγαθών και την οργανωμένη ανθρωπιστική βοήθεια.
Ενώ παλαιότερες εκτιμήσεις των ουκρανικών Αρχών έκαναν λόγο για αρκετές χιλιάδες κατοίκους στην ευρύτερη παραποτάμια περιοχή, ο πληθυσμός στον κεντρικό αστικό ιστό του Όλεσκι έχει περιοριστεί σε περίπου 1.700 ανθρώπους.
Οι συνθήκες έχουν επιδεινωθεί σημαντικά, καθώς πλησιάζει η περίοδος κατά την οποία οι θερμοκρασίες αναμένεται να υποχωρήσουν κάτω από το μηδέν.
Τοπικοί αξιωματούχοι έχουν επιβεβαιώσει ότι βασικές υποδομές της πόλης έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το δίκτυο ύδρευσης, οι εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης και το δημοτικό σύστημα παροχής φυσικού αερίου για θέρμανση.
«Όσοι προσπαθούν να διαφύγουν διακινδυνεύουν τη ζωή τους. Το γειτονικό ποτάμι είναι επίσης ναρκοθετημένο. Οι κάτοικοι αμφιβάλλουν εάν θα επιβιώσουν αυτόν τον χειμώνα», ανέφερε.
Όπως κατήγγειλε, το τοπικό νοσοκομείο έχει ξεμείνει από φάρμακα, ενώ δεκάδες σοροί βρίσκονται εγκαταλελειμμένες στους δρόμους ή μέσα σε σπίτια, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, οι ρωσικές δυνάμεις απαγορεύουν στους κατοίκους να θάβουν τους νεκρούς τους.
Ο Ουκρανός υπουργός περιέγραψε επίσης εξαιρετικά σοβαρές ελλείψεις σε βασικά είδη διατροφής, υποστηρίζοντας ότι οικογένειες προσπαθούν να επιβιώσουν με όσα ελάχιστα τρόφιμα έχουν απομείνει.
«Οι οικογένειες λιμοκτονούν. Επιβιώνουν τρώγοντας όσα λαχανικά έχουν απομείνει στους κήπους τους, κονσέρβες, ακόμη και σαλιγκάρια», δήλωσε.
Ο Σιμπίχα κατηγόρησε ακόμη Ρώσους στρατιώτες ότι απειλούν κατοίκους με όπλα προκειμένου να τους πάρουν τα τρόφιμα. «Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι Ρώσοι στρατιώτες τούς απείλησαν υπό την απειλή όπλου για να τους αρπάξουν το φαγητό», πρόσθεσε.
Οι καταγγελίες αυτές αποτυπώνουν, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, μια ανθρωπιστική κρίση που επιδεινώνεται όσο πλησιάζει ο χειμώνας. Αντίστοιχες μαρτυρίες κατοίκων που κατάφεραν να διαφύγουν έχουν δημοσιευθεί και σε διεθνή μέσα ενημέρωσης.
Αποκλεισμένη από το 2022 η πόλη στην ανατολική όχθη του ΔνείπερουΤο Όλεσκι βρίσκεται στην ανατολική, ή αριστερή, όχθη του ποταμού Δνείπερου, περίπου πέντε χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης της Χερσώνας.
Η περιοχή βρίσκεται υπό ρωσική στρατιωτική κατοχή από τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.
Από τα τέλη Μαΐου, η πόλη έχει αποκοπεί πλήρως από τις εγκεκριμένες εμπορικές μεταφορές αγαθών και την οργανωμένη ανθρωπιστική βοήθεια.
Ενώ παλαιότερες εκτιμήσεις των ουκρανικών Αρχών έκαναν λόγο για αρκετές χιλιάδες κατοίκους στην ευρύτερη παραποτάμια περιοχή, ο πληθυσμός στον κεντρικό αστικό ιστό του Όλεσκι έχει περιοριστεί σε περίπου 1.700 ανθρώπους.
Οι συνθήκες έχουν επιδεινωθεί σημαντικά, καθώς πλησιάζει η περίοδος κατά την οποία οι θερμοκρασίες αναμένεται να υποχωρήσουν κάτω από το μηδέν.
Τοπικοί αξιωματούχοι έχουν επιβεβαιώσει ότι βασικές υποδομές της πόλης έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το δίκτυο ύδρευσης, οι εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης και το δημοτικό σύστημα παροχής φυσικού αερίου για θέρμανση.
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