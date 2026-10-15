Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρό βρέφος 8 μηνών
ΕΛΛΑΔΑ
Βρέφος Θάνατος Κέρκυρα Νοσοκομείο

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρό βρέφος 8 μηνών

Το μωρό διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρό βρέφος 8 μηνών
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Βρέφος οκτώ μηνών μεταφέρθηκε νωρίς το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο παρέλαβε το βρέφος, μεταφέροντάς το στο νοσοκομείο.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου διερευνώνται, ενώ αναμένεται να διεξαχθεί νεκροψία-νεκροτομή.
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