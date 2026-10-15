Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρό βρέφος 8 μηνών
Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρό βρέφος 8 μηνών
Το μωρό διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του
Βρέφος οκτώ μηνών μεταφέρθηκε νωρίς το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο παρέλαβε το βρέφος, μεταφέροντάς το στο νοσοκομείο.
Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό δεν έχουν αποσαφηνιστεί.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου διερευνώνται, ενώ αναμένεται να διεξαχθεί νεκροψία-νεκροτομή.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο παρέλαβε το βρέφος, μεταφέροντάς το στο νοσοκομείο.
Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό δεν έχουν αποσαφηνιστεί.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου διερευνώνται, ενώ αναμένεται να διεξαχθεί νεκροψία-νεκροτομή.
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